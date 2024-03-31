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В России будут производить игровые приставки и консоли

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В России разработают свои игровые приставки. Наладить производство консолей поручил Владимир Путин, сообщает телеканал «Известия». Российский аналог PlayStation должен появиться до 2027 года. Развитие собственного рынка защитит права игроков. Кроме того, местные студии снизят зависимость от иностранных компаний. Также кабмин проработает создание операционной и облачной систем. Такие технологии позволят доставлять игры и программы пользователям.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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