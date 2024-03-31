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ВС РФ на аэродроме в Николаевской области уничтожили три самолета Су-25 Украины

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Вооруженные силы РФ уничтожили три самолета Су-25 Воздушных сил Украины на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Об этом заявили в Минобороны России в воскресенье, 31 марта.

Также уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.

Российскими силами поражены два склада с боеприпасами, цех сборки и хранения беспилотников, живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины в 126 районах.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбито 178 украинских беспилотников, а также 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

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Военное ведомство также сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности и БПЛА.

Ранее, 5 марта, российская ПВО сбила истребитель МиГ-29 ВСУ в районе поселка Любомировка Николаевской области. Помимо этого было перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и уничтожено 112 украинских дронов в районах Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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