Российская ПВО сбила истребитель МиГ-29 ВСУ в Николаевской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Любомировка Николаевской области. Об этом 5 марта сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Любомировка Николаевской области сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что за сутки было перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и уничтожено 112 украинских дронов в районах Песчаного, Никольского, Старомихайловки, Ласточкино Донецкой Народной Республики (ДНР) и Романовского Запорожской области.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России (ВС РФ) поразили пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе населенного пункта Маяки ДНР и «Бук» в районе населенного пункта Воздвиженка в ДНР. Помимо этого, был поражен пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе села Новокалиново ДНР.

В этот день также сообщалось, что ВС РФ на донецком и авдеевском направлениях заняли более выгодные рубежи.

27 февраля российские средства ПВО сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Михайловки Николаевской области. До этого, 24 февраля, ПВО сбила два самолета МиГ-29 вблизи населенных пунктов Ясеновое и Селидово ДНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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