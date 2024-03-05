Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Культура
В Москве открылась выставка-ретроспектива еврейского авангарда
Общество
Родители детей с СМА подали в суд из-за отказа фонда предоставить лекарство
Армия
Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность в Москве 6 марта
Спорт
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Реал Сосьедад» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью
Авто
Эксперты спрогнозировали рост продаж новых машин в России в марте
Наука и техника
«Спящие» и устойчивые к лечению очаги туберкулеза обезвредят желтым светом
Мир
Трамп лидирует на праймериз республиканцев в более чем 10 штатах
Общество
Более 60% россиянок совершают импульсивные покупки
Мир
Пушилин назвал танки Abrams переоцененными западной пропагандой
Культура
Эмир Кустурица рассказал о желании снять в роли Раскольникова студента-дебютанта
Общество
Собянин подвел итоги первого года работы флагманского центра НИИ Склифосовского
Общество
Число пострадавших в результате ЧП на ТЭЦ в Туве возросло до 16 человек
Сюжет:

Российская ПВО сбила истребитель МиГ-29 ВСУ в Николаевской области

0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Любомировка Николаевской области. Об этом 5 марта сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Любомировка Николаевской области сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что за сутки было перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и уничтожено 112 украинских дронов в районах Песчаного, Никольского, Старомихайловки, Ласточкино Донецкой Народной Республики (ДНР) и Романовского Запорожской области.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России (ВС РФ) поразили пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе населенного пункта Маяки ДНР и «Бук» в районе населенного пункта Воздвиженка в ДНР. Помимо этого, был поражен пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе села Новокалиново ДНР.

Грозовой перехват: российская ПВО отразила ракетный удар противника
Наши зенитчики нашли способ сбивать американские дальнобойные высокоточные бомбы GLSDB

В этот день также сообщалось, что ВС РФ на донецком и авдеевском направлениях заняли более выгодные рубежи.

27 февраля российские средства ПВО сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Михайловки Николаевской области. До этого, 24 февраля, ПВО сбила два самолета МиГ-29 вблизи населенных пунктов Ясеновое и Селидово ДНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024