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ВС РФ заняли более выгодные рубежи на донецком и авдеевском направлениях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Солдаты Вооруженных сил (ВС) России на донецком и авдеевском направлениях заняли более выгодные рубежи. Об этом во вторник, 5 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в результате слаженных действий продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции. В течение суток нанесено огневое поражение живой силе и технике 24-й, 31-й, 47-й, 61-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нетайлово, Новоселовка Первая и Торецк Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке ведомства.

Также в этом районе боевых действий российскими войсками были отражены три атаки подразделений украинской армии около населенных пунктов Кирово, Бердычи, Шумы и 10 контратак в селах Тоненькое и Орловка, поселка Первомайское. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 500 бойцов, а также четыре боевые бронированные машины, среди которых БМП «Bradley» и бронетранспортер М113, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.

На донецком направлении ВС РФ нанесли поражение в районах населенных пунктов Новомихайловка, Победа, Белогоровка, Новое и Курдюмовка ДНР и отбили две контратаки около Клещеевки и Красногоровки. Минобороны заявило, что ВСУ потеряли до 300 человек военных. В течение суток российской армии удалось поразить гаубицы М198, «Мста-Б» и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и боевую машину РСЗО «Град», добавили в министерстве.

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Ранее в этот день сообщалось, что российские артиллеристы группировки войск «Центр» при помощи самоходных установок 2С19 «Мста-С» уничтожили опорный пункт и бронемашину украинской армии на авдеевском направлении. Также Минобороны уточнило, что попадание в бронемашину БМП-1 и детонация ее боекомплекта были подтверждены средствами объективного контроля.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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