ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины. Об этом сообщает 31 марта Минобороны РФ.

Удар нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

«В результате удара нарушена работа предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов», — сообщили в ведомстве.

Цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены, заверили в Минобороны.

Также в течение суток в зоне проведения спецоперации средствами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито 178 украинских БПЛА и 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

30 марта Минобороны проинформировало, что Вооруженные силы (ВС) РФ за неделю нанесли один массированный и 57 групповых ударов по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. Для поражения целей использовались в том числе гиперзвуковые ракеты «Циркон» и аэробаллистические ракеты «Кинжал».

29 марта в МО сообщили, что российскими военными был нанесен группой удар по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ, в ходе которого среди прочего применялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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