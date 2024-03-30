Застрявшие в Египте российские туристы вылетели в Москву

Российские туристы в Египте, рейс которых был отменен 29 марта из-за санкций Евросоюза в отношении турецкой авиакомпании Southwind Airlines, вылетели из страны. Об этом в субботу, 30 марта, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Там подчеркнули, что туроператоры Coral Travel и PEGAS Touristik оперативно вывезли туристов, застрявших в Шарм-эш-Шейхе.

«Задержка составила 11 часов 14 минут, вылет состоялся в 04:27 местного времени. Туристы ожидали вылета в отелях», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

При этом россиян, которые 30 марта должны улететь Southwind в Шарм-эш-Шейх из Москвы, отправят днем на рейсе AZUR Air. В АТОР также призвали туристов оставаться на связи с агентами и туроператорами.

ЕС запретил турецкой авиакомпании Southwind Airlines совершать полеты через Европу якобы из-за связи с Россией. Евросоюз обнародовал свое решение 28 марта, сославшись на санкционный регламент 833/2014 от 31 июля 2014 года, предполагающий ограничительные меры в связи с действиями России на Украине.

По этой причине был отложен вылет рейса с российскими туристами из Шарм-эш-Шейха.