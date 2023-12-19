Рейсовая война: в ЕС могут объявить почти 40 самолетов авиакомпаний РФ угнанными

Доступный для полетов за границу парк иностранных воздушных судов российских авиакомпаний может сократиться на 37 самолетов — после 20 декабря появится риск их ареста в зарубежных аэропортах . Об этом предупредил их собственник — лизинговая компания ГТЛК, узнали «Известия». Лайнеры были приобретены ее дочкой GTLK Europe, которая из-за санкций попала под процедуру ликвидации. Сейчас в Высоком суде Ирландии у компании пытаются незаконно изъять самолеты. Решение по делу огласят 20 декабря . В случае удовлетворения требований истцов борты будут задерживаться в аэропортах по всему миру, за рубежом их могут объявить угнанными, предупредила ГТЛК. Но эксперты считают, что у авиакомпаний сохранятся возможности совершать на них рейсы не только внутри РФ, но и в дружественные страны.

Объявить в угон

После 20 декабря может появиться риск ареста в зарубежных аэропортах 37 самолетов, принадлежащих Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Причина — судебные разбирательства в Высоком суде Ирландии, рассказали «Известиям» источники в авиавластях и Минтрансе РФ.

Эти самолеты в разные годы были приобретены европейской дочкой ГТЛК — GTLK Europe. Из-за введенных международных санкций весной 2023 года она попала под процедуру ликвидации. Все полномочия органов управления перешли к ликвидаторам (так называемым внешним управляющим), которые «будут осуществлять продажу имущества компаний для формирования денежного потока в целях расчета с кредиторами (в том числе с держателями еврооблигаций)» , сообщала ГТЛК в июне. В список требований попали и 37 воздушных судов, писал в конце сентября «Интерфакс».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В декабре ГТЛК подала иск на ликвидаторов в Арбитражный суд ЯНАО (там зарегистрирована компания). 13 декабря он удовлетворил заявление компании о принятии обеспечительных мер в виде запрета ее ирландской структуре GTLK Europe и ликвидаторам продолжать разбирательство в Высоком суде Ирландии , следует из определения судьи Елены Антоновой от 12 декабря (с документом ознакомились «Известия»).

Как указала ГТЛК в своем заявлении в Арбитражный суд ЯНАО, ликвидаторы инициировали судебный процесс в Ирландском суде с целью противоправного изъятия 37 самолетов у ГТЛК. Они настаивают как на недействительности договоров ипотеки, на основании которых воздушные суда были приняты в собственность лизинговой компании, так и на отсутствии самого права собственности организации на эти самолеты, следует из определения суда .

14 декабря Высокий суд Ирландии рассмотрел требования ликвидаторов по существу, его решение будет оглашено 20 декабря , рассказал «Известиям» источник в Минтрансе. Удовлетворение этих требований приведет к невозможности нормальной эксплуатации воздушных судов, поскольку они будут задерживаться в аэропортах по всему миру, а в иностранном контуре их могут объявить угнанными , предупредила ГТЛК в своем заявлении.

Указать на риски

О возможных рисках ареста 37 самолетов в зарубежных аэропортах в случае принятия ирландским судом решения не в пользу России ГТЛК предупредила на прошлой неделе также авиавласти и авиакомпании . Об этом рассказал «Известиям» источник в Минтрансе, ознакомившийся с соответствующим письмом лизинговой компании. По его словам, в нем ГТЛК указала на высокую вероятность такого ареста судов и попросила авиакомпании сразу же информировать лессора, если самолеты будут задерживать в зарубежных аэропортах .

По этой теме 12 декабря в Минтрансе прошло совещание с участием министра транспорта Виталия Савельева, представителей перевозчиков и ГТЛК, сообщил источник. На нем обсуждались пути решения проблемы, но ни к чему конкретному там не пришли , объяснил собеседник. Однако в случае удовлетворения требований ликвидаторов российские авиакомпании вряд ли смогут летать на этих самолетах за рубеж, полагает источник в Минтрансе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По оценке аналитика «Моих инвестиций» Елены Сахновой, всего на текущий момент доступный для полетов за границу парк иностранных воздушных судов российских авиакомпаний насчитывает 250 самолетов. Таким образом, в случае принятия ирландским судом решения не в пользу ГТЛК он может сократиться почти на 15%.

Справка «Известий» Из 37 самолетов ГТЛК, которые могут оказаться под риском ареста в зарубежных аэропортах после 20 декабря, 18 бортов эксплуатирует авиакомпания «Аэрофлот» (по пять Airbus A320 и А321, а также восемь Boeing 777), пять Boeing 737-800 — ее дочерний перевозчик «Россия», выяснили «Известия», сравнив серийные номера бортов из решения суда ЯНАО с данными Russianplanes.net. В это число также входят шесть В737-800 S7 Airlines, на которых она летает в Турцию, Армению, ОАЭ, Китай, Узбекистан и Таиланд. Еще три Airbus A319 эксплуатирует «Аврора», два Bombardier CRJ 200 — авиакомпания «Ямал», остальные три — это Airbus A321, которые в ноябре «Ямал» вернул ГТЛК.

В пресс-службе «Аэрофлота» «Известиям» сообщили, что в компанию не поступало обращений ГТЛК о возможных рисках, связанных с воздушными судами. Нет на текущий момент предупреждений и у S7, сказал представитель авиакомпании, добавив, что все рейсы на этих воздушных судах стоят в плане и никаких изменений на данный момент не запланировано.

«Известия» направили запросы и другим компаниям, а также в ГТЛК, Росавиацию и Минтранс.

14 декабря «Аэрофлот» отменил зимнюю программу полетов в Дубай (аэропорт Аль-Мактум) из Москвы и Казани, Екатеринбурга и Новосибирска, которую он собирался запустить в 20-х числах . Об этом компания уведомила агентов (письмо есть в распоряжении «Известий»). Источник в авиавластях объяснил отмену этих рейсов рисками ареста самолетов . При этом другие собеседники в авиационной и туристической отрасли считают: такое решение «Аэрофлот» мог принять, руководствуясь прежде всего коммерческим интересом из-за низкой загрузки рейсов .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В конце сентября российских перевозчиков уже предупреждали о риске ареста этих 37 самолетов, принадлежащих GTLK Europe. Тогда Росавиация им рекомендовала отказаться от полетов за рубеж на этих бортах, за исключением Белоруссии и Турции , писали «Интерфакс» и РБК. Риски ареста бортов источники объясняли тем, что перевозчики РФ продолжали летать на основании контрактов с GTLK Europe, которая находится в процессе ликвидации. Для нивелирования всех возможных правовых рисков ГТЛК направила авиакомпаниям долгосрочные договоры лизинга с уже российским юрлицом , рассказывали в пресс-службе лизинговой компании и Минтранса.

В министерстве оценивали долю самолетов ГТЛК, по которым есть риск ареста, примерно в 5% от всего парка российских авиакомпаний . В ведомстве говорили, что сложившаяся ситуация не повлияет на выполнение российскими перевозчиками полетной программы по зарубежным направлениям , поскольку они имеют в распоряжении импортные лайнеры, находящиеся в собственности как других лизинговых компаний, так и самих авиакомпаний.

Спорный вопрос

Будущее решение ирландского суда не сможет быть приведено в исполнение на территории России, поскольку Арбитражным судом ЯНАО приняты обеспечительные меры, запрещающие продолжать разбирательство в этом суде , говорит партнер и руководитель практики «Банкротство и суды» «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Павел Новиков. Оно будет вынесено в условиях судебного запрета, а значит, по умолчанию будет нарушать российский закон и публичный порядок , добавил юрист. По его словам, такому решению в РФ не будет придана юридическая сила, и на основании него не будет выдан исполнительный лист.

Также с высокой долей вероятности судебный запрет Арбитражного суда ЯНАО не отразится на содержании решения Высокого суда Ирландии, считает юрист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— В условиях отсутствия между РФ и Ирландией специального международного договора о взаимном признании судебных актов ликвидаторы и Высокий суд Ирландии исполнять и принимать во внимание решение Арбитражного суда ЯНАО не обязаны . Поэтому в случае, если иск ликвидаторов будет удовлетворен, то самолеты за рубежом действительно могут быть арестованы, — пояснил Павел Новиков.

Он оценивает вероятность удовлетворения требований ликвидаторов в текущих реалиях в ирландском суде как очень высокую . С этим согласен и партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Впрочем, по его словам, ⁠ в теории спорные самолеты российских авиакомпаний могут летать за рубеж при наличии госгарантий от стран об отсутствии рисков задержания судов .