Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский спрогнозировал отступление ВСУ без помощи США
Общество
Переводчик ФК «Динамо» рассказал о своем спасении из «Крокуса»
Спорт
Боец Рофаль победил Боронина в бою новой суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Армия
Минобороны России рассказало о подвигах военных ВС РФ в зоне спецоперации
Спорт
Хейбати одолел Тарасова в бою новой суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Общество
Мать напавшего на «Крокус» террориста рассказала о его предыдущей судимости
Мир
Байден заявил о наступлении переломного момента для США
Спорт
Футболисты «Ростова» обыграли московское «Динамо» в матче РПЛ
Общество
Захарова осудила реакцию Пугачевой и Макаревича на теракт в «Крокусе»
Мир
Посол заявил о готовности РФ выполнить обязательства при агрессии против Армении
Мир
Орбан заявил об отсутствии угрозы НАТО со стороны России
Мир
Дочь Алена Делона подала в суд на своих братьев из-за вторжения в частную жизнь
Мир
Байден заявил о страхе мировых лидеров из-за возможной победы Трампа на выборах
Мир
Рэпера 50 Cent обвинили в изнасиловании
Мир
Лауреат «Оскара» Луис Госсетт – младший умер на 88-м году жизни
Мир
В США пообещали продолжить передавать РФ данные о террористических угрозах

Дочь Алена Делона подала в суд на своих братьев из-за вторжения в частную жизнь

0
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Frederick Injimbert
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Анушка Делон подала в суд на своих братьев Энтони и Алена-Фабьена за вторжение в частную жизнь. Обоих братьев обвиняют в том, что они тайком сняли на видео ее разговор с их отцом Аленом Делоном и обнародовали запись в социальных сетях. Об этом 29 марта сообщает французская газета Le Parisien.

Судебное заседание назначено на апрель 2025 года. Двух сыновей легенды французского кино Делона, 59-летнего Энтони и 29-летнего Алена-Фабьена, будут судить по обвинению в «использовании, хранении или разглашении документа или записи, полученных в результате посягательства на неприкосновенность частной жизни других лиц».

В записи, которая оказалась в распоряжении газеты, женский голос обращается к мужчине, которого она называет папой.

«Тебя считают придурком, а меня — идиоткой, которая манипулирует своим отцом», — говорится в записи.

Рожденный не для счастья: Ален Делон встречает юбилей затворником
Одному из самых популярных актеров мирового кино исполняется 85 лет

В конце января 88-летний актер был взят под судебную защиту, суд ограничил его дееспособность, назначив опекуном третье лицо. Артист может совершать многие действия, кроме продажи недвижимости.

Состояние здоровья Делона стало предметом разбирательств среди членов его семьи и близкого окружения. Так, прокуратура в 2023 году начала предварительное расследование после жалобы младшего сына актера Алена-Фабьена на свою сестру Анушку, которая якобы злоупотребляла неведением отца и его слабостью. Кроме того, Хироми Роллен написала письмо в прокуратуру, в котором обвинила его детей в «попытке умышленного убийства» актера.

За свою продолжительную карьеру Ален Делон исполнил сотни ролей в кино и театре. Известность пришла к нему после съемок фильмов «На ярком солнце», «Рокко и его братья» и «Леопард».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024