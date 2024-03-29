Дочь Алена Делона подала в суд на своих братьев из-за вторжения в частную жизнь

Анушка Делон подала в суд на своих братьев Энтони и Алена-Фабьена за вторжение в частную жизнь. Обоих братьев обвиняют в том, что они тайком сняли на видео ее разговор с их отцом Аленом Делоном и обнародовали запись в социальных сетях. Об этом 29 марта сообщает французская газета Le Parisien.

Судебное заседание назначено на апрель 2025 года. Двух сыновей легенды французского кино Делона, 59-летнего Энтони и 29-летнего Алена-Фабьена, будут судить по обвинению в «использовании, хранении или разглашении документа или записи, полученных в результате посягательства на неприкосновенность частной жизни других лиц».

В записи, которая оказалась в распоряжении газеты, женский голос обращается к мужчине, которого она называет папой.

«Тебя считают придурком, а меня — идиоткой, которая манипулирует своим отцом», — говорится в записи.

В конце января 88-летний актер был взят под судебную защиту, суд ограничил его дееспособность, назначив опекуном третье лицо. Артист может совершать многие действия, кроме продажи недвижимости.

Состояние здоровья Делона стало предметом разбирательств среди членов его семьи и близкого окружения. Так, прокуратура в 2023 году начала предварительное расследование после жалобы младшего сына актера Алена-Фабьена на свою сестру Анушку, которая якобы злоупотребляла неведением отца и его слабостью. Кроме того, Хироми Роллен написала письмо в прокуратуру, в котором обвинила его детей в «попытке умышленного убийства» актера.

За свою продолжительную карьеру Ален Делон исполнил сотни ролей в кино и театре. Известность пришла к нему после съемок фильмов «На ярком солнце», «Рокко и его братья» и «Леопард».