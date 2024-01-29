Суд во Франции ограничил в дееспособности 88-летнего Алена Делона

Звезда французского и мирового кино 88-летний актер Ален Делон взят под судебную защиту, суд ограничил его дееспособность, назначив опекуном третье лицо. Об этом 29 января сообщил телеканал BFM.

По его данным, артист может совершать многие действия, кроме самых важных, таких как продажа недвижимости, контроль над которыми поручен третьему лицу.

Назначенный судом агент должен помогать Алену Делону в том числе в его медицинском наблюдении и выборе врачей. Его имя не называется.

«Мы приветствуем это решение», — заявил адвокат дочери Делона Анушки Франк Бертон.

Адвокат экс-подруги артиста Хироми Роллен назвал решение «отличным».

«Это позволит третьей стороне помочь господину Алену Делону в его медицинском наблюдении. Судья счел необходимым исключить детей Делона из управления медицинским наблюдением их отца», — сказал он.

В начале января сообщалось, что Делон прошел официальное медицинское освидетельствование, результаты не сообщались.

Состояние здоровья Делона стало предметом разбирательств среди членов его семьи и близкого окружения. Так, прокуратура в 2023 году начала предварительное расследование после жалобы младшего сына актера Алена-Фабьена на свою сестру Анушку, которая якобы злоупотребляла неведением отца и его слабостью. Кроме того, Хироми Роллен написала письмо в прокуратуру, в котором обвинила его детей в «попытке умышленного убийства» актера.

В 2022 году Делон заявил о своем желании прибегнуть к эвтаназии в Швейцарии. Он назвал этот способ ухода из жизни логичным и естественным. Кроме того, актер отмечал, что давно живет в Швейцарии, где эвтаназия официально разрешена.

Летом 2019 года актер перенес инсульт. Он был экстренно доставлен в госпиталь Нейи-сюр-Сен в пригороде Парижа. Тогда помощник артиста заявил, что госпитализация понадобилась для проведения обследования, так как артист страдает от сердечной аритмии и мигрени.

За свою продолжительную карьеру актер успел исполнить более сотни работ в кино и театре. Известность пришла к нему после съемок фильмов «На ярком солнце», «Рокко и его братья» и «Леопард».