20 марта — Международный день счастья: значение и традиции необычного праздника

Международный день счастья — это особый праздник, который отмечается 20 марта каждый год по всему миру. Торжество призвано привлечь внимание людей к тому, как можно достичь счастья и чем оно является для каждого отдельного человека и общества в целом. В 2025 году знаменательный день приходится на пятницу и, даже являясь рабочим, не утрачивает своего значения. «Известия» рассказывают читателям о значении и традициях праздника.

Международный день счастья – 2025: какого числа, история и суть

Торжество было учреждено в 2012 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Интересно, что с таким предложением выступили представители Бутана — государства, где даже показателем благосостояния нации вместо валового внутреннего продукта (ВВП) считается валовое национальное счастье. В этой южноазиатской стране даже функционирует государственная комиссия по всеобщему народному счастью и министерство счастья.

В ООН поддержали идею признать счастье одним из важнейших индикаторов состояния общества и важной целью человечества. Так и появился необычный праздник, когда люди ставят перед собой экзистенциальные вопросы и наслаждаются счастливыми моментами с близкими людьми.

При этом дата выбрана не случайно — в некоторые годы именно на 20 марта приходится День весеннего равноденствия. Таким образом, торжество служит еще и напоминанием о том, что все люди на планете одинаково достойны счастья.

Традиции праздника Международный день счастья

Каждая страна, народ и даже каждая семья имеют свои собственные способы и ритуалы, которые помогают людям достичь счастья. Например, можно написать список благодарностей и лишний раз вспомнить, что есть хорошего в жизни. Это помогает людям осознавать и ценить всё положительное, что они имеют, и наполняться радостью.

Другие традиции праздника — акты доброты и щедрости, когда люди делают добрые дела для других людей. Это может быть помощь нуждающимся, волонтерская деятельность или просто маленькие приятные вещи, которые способны вызвать улыбку на лице другого человека.

В разных культурах могут быть различные верования и обряды, связанные с привлечением счастья. Например, некоторые проводят ритуалы удачи, такие как разжигание свечей или специальные молитвы, чтобы привлечь благополучие в свою жизнь.

Самое главное для человека в этот день — осознать, что есть много способов стать счастливее и что счастье можно найти даже в мелочах.

А День весеннего равноденствия в 2025 году приходится на 21 марта. «Известия» рассказали читателям об истории и традициях знаменательного дня.