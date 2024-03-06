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Полиция Каталонии не подтвердила нападение на Шария

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Фото: соцсети
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Полиция Каталонии не смогла подтвердить, что на украинского журналиста и блогера Анатолия Шария было совершено вооруженное нападение. Об этом 6 марта сообщило ТАСС.

«Нам неизвестно ни о каком нападении на этого человека», — заявили агентству в отделении полиции.

В правоохранительных органах добавили, что провели проверку информации об инциденте.

Ранее в этот день Шарий сообщил, что на него совершили нападение в Испании. Злоумышленник якобы открыл огонь по автомобилю из автоматического оружия с глушителем и скрылся с места преступления.

Шарий добавил, что информация о готовящемся нападении была передана в полицию еще практически неделю назад, однако никаких мер предпринято не было. Причиной нападения, считает блогер, может быть его профессиональная деятельность. Фигурант его журналистского расследования угрожал ему ранее. Однако первым человеком, которого стоит спросить о мотивах нападения, является президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнул Шарий.

Ранее, 24 октября прошлого года, дом Шария в Испании забросали «коктейлями Молотова». Как заявил сам блогер, данное нападение было связано с видеороликом на его YouTube-канале о незаконном обороте наркотиков на территории Украины.

На следующий день газета El Pais сообщила, что Шарий, которому в июле на Украине заочно были предъявлены обвинения в госизмене, неоднократно получал угрозы в свой адрес, в том числе от украинских неонацистских группировок.

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