СБУ вновь заподозрила блогера Шария в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о новом подозрении по статье о госизмене лидеру запрещенной в стране «Партии Шария» Анатолию Шарию. Об этом 6 июля сообщило издание «Страна.ua».

По версии следствия, Шарий якобы помогал российской стороне в подготовке и распространении фейковых видеоматериалов допроса украинских военнопленных. Блогер якобы лично курировал сотрудников ФСБ, указывал на то, как правильно снимать и какие вопросы задавать.

При этом бесспорных доказательств этому не предъявлено.

Ранее Шарий уже подозревался в государственной измене, дело в отношении него было возбуждено в ноябре 2020 года. По мнению Службы безопасности Украины (СБУ), блогер осуществлял противозаконную деятельность в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере.

В октябре 2022 года Шарий сообщил о закрытии дела из-за отсутствия доказательной базы.