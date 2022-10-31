Блогер Шарий сообщил о закрытии дела в отношении себя

С блогера Анатолия Шария снимаются любые ограничения, и дело его закрывается, так как генеральная прокуратура Украины не передала Испании документы, подтверждающие его вину. Об этом 31 октября «Известиям» рассказал сам блогер.

«Они не предоставили никакие документы, подтверждающие мою вину. Всё. Если нет документов, подтверждающих вину, то естественно, что претензий тоже быть не может», — сказал Шарий.

При этом он предположил, что пока Владимир Зеленский занимает пост президента Украины, его преследования продолжатся.

«Пока этот человек руководит Украиной, преследования не закончатся, они будут регулярно пытаться что-либо такое делать. Просто им дали понять, что это немножко западнее тех стран, в которых они привыкли решать вопросы. Это не Литва, где можно по беспределу что-то сделать, это не ряд вот этих вот стран, которые заявляют, что они Европа, а на самом деле — непонятно что. <…> Украинская власть не смогла предоставить никаких доказательств. Я думаю, они пытались каким-то образом продавить, может быть, путем политическим, но дело слишком странное», — сказал Шарий.

Шарий подозревался в государственной измене, дело в отношении него было возбуждено в ноябре 2020 года. Кроме того, по мнению следователей Службы безопасности Украины (СБУ), блогер осуществлял противозаконную деятельность в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере.

В мае 2022 года СБУ сообщила, что Шария задержали правоохранительные органы Испании. Блогера отпустили под подписку о невыезде.

В начале октября суд в Испании постановил закрыть дело об экстрадиции блогера на Украину, так как тот покинул территорию королевства.