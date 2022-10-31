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Блогер Шарий сообщил о закрытии дела в отношении себя

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Фото: commons.wikimedia.org/Ольга Шарий
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С блогера Анатолия Шария снимаются любые ограничения, и дело его закрывается, так как генеральная прокуратура Украины не передала Испании документы, подтверждающие его вину. Об этом 31 октября «Известиям» рассказал сам блогер.

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«Они не предоставили никакие документы, подтверждающие мою вину. Всё. Если нет документов, подтверждающих вину, то естественно, что претензий тоже быть не может», — сказал Шарий.

При этом он предположил, что пока Владимир Зеленский занимает пост президента Украины, его преследования продолжатся.

«Пока этот человек руководит Украиной, преследования не закончатся, они будут регулярно пытаться что-либо такое делать. Просто им дали понять, что это немножко западнее тех стран, в которых они привыкли решать вопросы. Это не Литва, где можно по беспределу что-то сделать, это не ряд вот этих вот стран, которые заявляют, что они Европа, а на самом деле — непонятно что. <…> Украинская власть не смогла предоставить никаких доказательств. Я думаю, они пытались каким-то образом продавить, может быть, путем политическим, но дело слишком странное», — сказал Шарий.

Шарий подозревался в государственной измене, дело в отношении него было возбуждено в ноябре 2020 года. Кроме того, по мнению следователей Службы безопасности Украины (СБУ), блогер осуществлял противозаконную деятельность в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере.

В мае 2022 года СБУ сообщила, что Шария задержали правоохранительные органы Испании. Блогера отпустили под подписку о невыезде.

В начале октября суд в Испании постановил закрыть дело об экстрадиции блогера на Украину, так как тот покинул территорию королевства.

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