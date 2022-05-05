Задержанный в Испании Шарий отпущен под подписку о невыезде

Украинский блогер Анатолий Шарий, задержанный в Испании, отпущен под подписку о невыезде. Об этом заявил в четверг, 5 мая, бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

«По моей информации, Шарий отпущен под подписку о невыезде и вернется в Барселону, где будет ждать судебного решения об экстрадиции», — написал он в своем Telegram-канале.

При этом издание «Украина Сегодня» в Telegram сообщило, что ожидается экстрадиция блогера.

«Экстрадиция Шария состоится обязательно. Как правило, такое осуществляется в промежутке времени около двух недель – месяца», — говорится в сообщении издания.

Ранее в этот день стало известно, что Анатолия Шария задержали в Испании по подозрению в государственной измене, дело в его отношении было возбуждено еще в ноябре 2020 года.

По мнению следователей СБУ, блогер осуществлял противозаконную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Блогер известен критикой действий Киева в отношении Донецкой и Луганской народных республик. Так, 20 марта Шарий прокомментировал приостановление на Украине деятельности ряда оппозиционных политических партий, в том числе его фракции «Партии Шария». В своем комментарии блогер назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором на минималках».