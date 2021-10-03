Срок судьбы: каковы шансы на экстрадицию экс-владельца «Черкизона»

Вопрос о предоставлении миллиардеру и бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову политического убежища в Черногории, где он скрывался несколько лет, будет рассмотрен 12 ноября , сообщила «Известиям» его адвокат Марина Русакова. Ранее бизнесмен был помещен в тюрьму «Спуж», в дальнейшем планируется его экстрадиция. Шансов получить запрашиваемый статус у Тельмана Исмаилова почти нет: опальный бизнесмен покинул Россию не как политический беженец, говорят эксперты. По статье за убийство двух и более лиц в РФ ему грозит срок вплоть до пожизненного заключения. Тельман Исмаилов был не только «другом» бывшего московского правительства, но и одним из главных экономических партнеров бывших властей Черногории, которые не боялись иметь тесные связи с международным криминалитетом, сообщил «Известиям» глава комитета парламента по безопасности и обороне Черногории Милан Кнежевич.

Экстрадиции и обычаи

В распоряжении «Известий» 3 октября оказались документы из Черногории, связанные с задержанием экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в столице этого государства — Подгорице. Согласно этим бумагам, Исмаилову вменяется совершение преступлений, связанных с убийством и незаконным приобретением, передачей, продажей, хранением, транспортировкой или ношением огнестрельного оружия, основных его компонентов, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств . Также из документов следует, что Исмаилов находится в Черногории с просроченным российским загранпаспортом: срок действия документа истек еще в апреле 2020 года. Кроме того, указано, что у Исмаилова «плохое финансовое положение» . Он родился в 1956 году в Азербайджане, проживает в Подгорице, является доктором экономических наук, состоит в браке, отец двоих детей.

Фото: ТАСС/Александр Саверкин Тельман Исмаилов

Сейчас Тельман Исмаилов по-прежнему находится в тюрьме «Спуж». Он обратился с просьбой о политическом убежище еще до своего задержания. 12 ноября этот вопрос будет рассмотрен , сообщила «Известиям» его адвокат Марина Русакова.

Тем не менее шансов на положительный исход у опального бизнесмена почти нет , уверен завсектором уголовного права Института государства и права РАН профессор Сергей Максимов.

— Чтобы получить политубежище, нужно доказать, что в России он преследовался по политическим мотивам и уехал из страны из-за этого. Но тогда возникает вопрос, почему Тельман Исмаилов покинул Россию так давно, — сказал эксперт «Известиям».

Документы, которые составляются для международного розыска, проходят довольно тщательную экспертизу в соответствии с установленными Интерполом правилами, они должны соответствовать определенным критериям. Исмаилов не был бы объявлен в международный розыск, если бы к этому моменту он уже имел статус политического беженца , добавил эксперт.

— Таким образом, вероятность того, что он будет выдан в Россию для осуществления уголовного преследования за убийство двух и более лиц, высока. Наказание по этой статье — до пожизненного лишения свободы, это серьезное обвинение, — отметил Сергей Максимов.

Когда произойдет экстрадиция, предсказать нельзя, добавил специалист.

Срок судьбы Тельман Исмаилов с супругой Аразой Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— Обычно такие процессы длятся несколько месяцев, там нет точных процессуальных сроков — это связано с соблюдением общих правил Конвенции о выдаче, участниками которой являются и Черногория, и РФ . Но иногда процесс может затягиваться на годы, такие прецеденты были неоднократно. Не нужно списывать со счетов политику, — сказал эксперт.

По его словам, главная сложность при выдаче Исмаилова — это то, что у России ни с одной из стран нет договора о разделе активов, которые подлежат конфискации по приговору суда. Иными словами, если у Исмаилова есть недвижимость в Черногории, Россия ничего с нее не получит.

— Поэтому черногорская сторона, вероятно, будет рассматривать, можно ли ему предъявить обвинение по местному законодательству, чтобы конфисковать его имущество, если оно есть . Это обычная практика. Имущество будет конфисковано и возвращено в казну Черногории. Только после этого в дело вступит российская сторона : Черногории уже не будет никакого резона содержать в тюрьме лицо, осужденное по приговору другой страны, — отметил Сергей Максимов.

Срок судьбы Фото: ТАСС/Николай Малышев

Если у Исмаилова есть вид на жительство в Черногории, то по решению суда он будет аннулирован, добавил эксперт. Если же он гражданин этой страны, то его не выдадут до тех пор, пока не лишат гражданства. Но, опять-таки, если он стал гражданином по упрощенной схеме через приобретение недвижимости, то процесс не будет долгим — в случае если установят, что недвижимость была приобретена на деньги в результате совершения преступления. Всё это параллельные, а в некоторых случаях совмещенные судебные процессы.

— Прогноз в случае Исмаилова неблагоприятный, поскольку у него не осталось друзей, которые могли бы его прикрыть. Почему Исмаилова «обнаружили» сейчас? Вероятно, местные власти в Черногории увидели, что у находящегося в международном розыске лица есть недвижимость — и есть возможность пополнить казну таким образом. В некоторых случаях изъять имущество можно и без уголовного дела, — резюмировал специалист.

Певец Авраам Руссо, пострадавший от действий Тельмана Исмаилова в 2004 году, в разговоре с «Известиями» выразил надежду, что бизнесмену не удастся выйти из экстрадиционного изолятора в Подгорице под залог.

— То, что его арестовали, справедливо. Думаю, человек не просто так находился в международном розыске. Я, правда, не думал, что это случится так быстро: казалось, его позиции были крепки, — отметил певец.

Связи с высокими лицами

У Тельмана Исмаилова был процветающий бизнес — Черкизовский рынок, который не так давно прекратил существование. В свое время бизнесмен поддерживал взаимоотношения с прежним составом правительства и мэром Москвы Юрием Лужковым, писали СМИ.

Кроме того, Исмаилов был одним из главных экономических партнеров бывших властей Черногории, которая не чуралась иметь тесные связи с международным криминалитетом , рассказал «Известиям» глава комитета парламента по безопасности и обороне Черногории Милан Кнежевич. Но с приходом к власти нового президента и новой правящей партии положение дел в стране изменилось, добавил он.

Срок судьбы Мэр Москвы Юрий Лужков (слева) и Тельман Исмаилов (справа) на открытии ресторана «Прага» Фото: ТАСС/Геннадий Хамельянин

— Всем известно в Черногории, что Исмаилов имел хорошие отношения с Мило Джукановичем (экс-президентом страны. — «Известия»). И я думаю, что не только с Джукановичем, но и с членами его семьи были бизнес-связи, а сам Исмаилов был его бизнес-партнером. Черногорские граждане неоднократно могли видеть господина Исмаилова здесь, в Подгорице, в Будве, в Которе, он был как черногорский гражданин. Его появление в Подгорице и других черногорских городах было чем-то совершенно будничным — он даже не скрывался. У него была огромная охрана, а согласно информации, которую мы еще проверяем, у него были исключительно тесные дела с президентом Черногории Мило Джукановичем и членами его семьи. В ближайшее время это должны установить управление полиции и прокуратура, — рассказал черногорский политик.

Согласно конституции Черногории, все полномочия у премьера, а не у президента, поэтому у Джукановича нет никаких возможностей защитить Измаилова от ареста и судебного процесса в Черногории и России.

— После нашей победы на выборах 19 августа 2020 года мы сформировали новое правительство, радикально изменился и состав руководства полиции. Поэтому для нас в аресте господина Измаилова нет ничего странного, но мы увидели, что это событие вызвало пристальное внимание в России и странах бывшего СССР, — добавил Милан Кнежевич.

Он рассчитывает, что Черногория и в будущем будет работать против организованного криминала и коррупции.

— А здесь таких людей много с разных концов земли, которые были в хороших отношениях с экс-режимом Мило Джукановича и которые сейчас с ним еще дружат. Эти люди вносили деньги в нашу страну, сотрудничали с черногорскими чиновниками и получали деньги от них, у них были серьезные проекты здесь — отели, дома, много недвижимости, и это всем было понятно в Черногории. И это не только Исмаилов, много других подобных ему российских граждан десятилетиями здесь живут. Считаю, что настала пора посмотреть в глаза правде, обсудить их статус в Черногории и применить экстрадиционный арест, — сказал политик.

По словам журналистки черногорской газеты Viesti Елены Джованович (издание первым написало про арест Исмаилова), в Черногории проживает большое количество криминальных элементов со всего мира . И многие из них — россияне, причем те, которых разыскивает Интерпол. Исмаилов и сыновья, например, владели несколькими объектами недвижимости и казино в городе Будва, рассказала «Известиям» коллега.

Срок судьбы Тельман Исмаилов (в центре) с сыновьями, 1997 год Фото: ТАСС/Геннадий Хамельянин

Бизнесмена Тельмана Исмаилова задержали в Черногории 1 октября по российскому ордеру на международный розыск. РФ обвиняет его в организации убийства двух бизнесменов (ст. 105 ч. 2 УК РФ, относится к особо тяжким преступлениям). Еще одно преступление, с которым связывают Исмаилова, — покушение на известного певца Авраама Руссо.

В конце 1980-х Тельман Исмаилов начал строить в Москве свою будущую империю, открыв первую компанию из группы «АСТ», в которую позже вошли девелоперские «КБФ АСТ», «АСТ-Капстрой», «АСТ-Агропром», туристическая «АСТ-Тур», гостиничный актив «АСТ-Гоф», плюс рестораны «Прага» и «Славянская трапеза», дом торжеств «Сафиса». Кроме того, в корпорацию Исмаилова входили охранная организация ЧОП «АСТ-Щит», производитель ювелирных изделий «АСТ-Голд», музыкальное и стоматологические подразделения. «АСТ» также владел большей частью Черкизовского рынка в Москве. В 2009 году бизнесмен открыл в Турции гостиницу Mardan Palace, которую пресса оценила как самый дорогой отель континента. В конце 2015 года Тельман Исмаилов продал отель местному банку за долги.