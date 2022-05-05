В Испании задержан украинский блогер Анатолий Шарий

В Испании задержали украинского блогера Анатолия Шария. Об этом сообщили в четверг, 5 мая, в Службе безопасности Украины.

«Правоохранительные органы Испании задержали Анатолия Шария 4 мая 2022 года. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Шарий подозревается в государственной измене, дело в его отношении было возбуждено в ноябре 2020 года. Кроме того, по мнению следователей СБУ, блогер осуществлял противозаконную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

20 марта Шарий прокомментировал приостановление на Украине деятельности ряда оппозиционных политических партий, в том числе его фракции «Партии Шария». В своем комментарии блогер назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором на минималках».

Блогер известен критикой действий Киева в отношении Донецкой и Луганской народных республик.