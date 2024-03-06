Журналист Шарий раскрыл подробности совершенного на него нападения

Информация о готовящемся нападении на украинского журналиста и блогера Анатолия Шария была передана в полицию еще практически неделю назад, однако никаких мер предпринято не было. Об этом 6 марта Шарий рассказал в беседе с «Известиями».

Нападение на журналиста произошло в Испании ранее в этот день. Злоумышленник открыл огонь по автомобилю Шария из автоматического оружия с глушителем и скрылся с места преступления, рассказал журналист.

«Информация точно есть у Mossos, полиции. Ну я лично полагал, что они передали эту информацию дальше. <...> Я не просто рассказал, я им предоставил аудиозапись переговоров о подготовке покушения на меня. <...> Я им предоставил имя и фамилию посредника, это гражданин Украины», — заявил он.

Помимо этого, подчеркнул журналист, полиции были переданы данные о еще одном участнике переговоров, члене местной преступной группировки. Шарий поделился, что запись разговора он получил от одного из посредников готовящегося преступления. Злоумышленники обратились к нему, чтобы получить информацию о передвижениях и графике журналиста, а тот сообщил об этом охране блогера.

Правоохранители никак не прокомментировали произошедшее, отметил Шарий. Кроме того, был свидетель нападения, данные которого также есть у полиции. Однако журналист уверен, что с ним полицейские не связывались.

Причиной нападения, считает блогер, может быть его профессиональная деятельность. Фигурант его журналистского расследования угрожал ему ранее. Однако первым человеком, которого стоит спросить о мотивах нападения, является президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнул Шарий.

Он также рассказал, что в момент нападения на его автомобиль за рулем была супруга. Они быстро уехали с места происшествия и направились в полицию.

Ранее, 24 октября прошлого года, дом Шария в Испании забросали «коктейлями Молотова». Как заявил сам блогер, данное нападение было связано с видеороликом на его YouTube-канале о незаконном обороте наркотиков на территории Украины.

На следующий день газета El Pais сообщила, что Шарий, которому в июле на Украине заочно были предъявлены обвинения в госизмене, неоднократно получал угрозы в свой адрес, в том числе от украинских неонацистских группировок.