Журналист Шарий сообщил о нападении на него
Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий сообщил 6 марта, что на его автомобиль совершено нападение.
«Только что в Испании произошло нападение на мою машину с автоматическим оружием», — написал он в Telegram.
Он добавил, что огонь открыли из автомата с глушителем, нападение совершили два человека.
«Менее недели назад силовики Испании получили информацию о подготовке покушения с лицами и фамилиями. Сегодня покушение происходит», — сообщил Шарий.
Ранее, 24 октября прошлого года, дом Шария в Испании забросали «коктейлями Молотова». Как заявил сам блогер, данное нападение было связано с видеороликом на его YouTube-канале о незаконном обороте наркотиков на территории Украины.
25 октября газета El Pais сообщила, что Шарий, которому в июле на Украине заочно были предъявлены обвинения в госизмене, неоднократно получал угрозы в свой адрес, в том числе от украинских неонацистских группировок.