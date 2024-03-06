Песков указал на неспокойную ситуацию в Приднестровье

Проблема Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) является актуальной, сложившаяся там ситуация далека от спокойной и прогнозируемой. Об этом заявил в среду, 6 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время выступления на марафоне «Знание. Первые».

«Действительно там ситуация далека от того, чтобы быть прогнозируемой и спокойной. Там живут люди, которые во многом не согласны с тем, что делают власти в Кишиневе. Конечно, мы надеемся, что власти в Кишиневе будут учитывать мнение этих людей», — добавил Песков.

Москва надеется, что Кишинев будет учитывать интересы Приднестровья и не станет выбирать путь конфронтации и подавления жителей ПМР, потому что это приведет к катастрофе.

«Те люди, которые живут в Приднестровье, живут в очень тяжелых условиях. Им, конечно же, во многом нужна помощь. Россия открыта для этой помощи, но мы любые проблемы предпочитаем до последнего решать путем диалога, политического диалога», — подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что Россия всегда выступала и выступает за восстановление контактов с Молдавией. Москва также хотела бы, чтобы Кишинев перестал проводить русофобскую политику.

«К сожалению, бацилла русофобии сейчас там размножается. У власти находятся люди, которые просто отвергают какой-либо диалог и разговор с нашей страной», — заявил Песков.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус».

28 февраля Съезд народных депутатов всех уровней Приднестровской Молдавской Республики принял резолюцию с призывом к России за помощью из-за давления со стороны Молдавии. В документе отмечалось, что Приднестровье испытывает небывалые вызовы и угрозы экономического, военно-политического и социально-гуманитарного характера. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев отметил, что государство обратилось к РФ, поскольку Россия является одним из международных посредников в международном процессе урегулирования в формате «5+2».

В тот де день депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов рассказал «Известиям», что резолюция была принята с целью привлечь внимание к проблемам мирного урегулирования в непризнанной республике. Он заявил, что принятие конкретных мер находится в компетенции профильных российских ведомств.

2 марта молдавский лидер Майя Санду заявила о том, что вступлении Молдавии в состав Евросоюза (ЕС) может стать историческим шансом объединить два берега Днестра. По словам Санду, нынешние власти обещают не допустить повторения таких конфликтов «даже если есть силы, которые пытаются насадить разлад между нами».

Конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году. Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. Документ был подписан 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера непризнанной республики. В мае 2023 года в МИД РФ напомнили, что присутствие российских миротворцев в ПМР является гарантией мира.