Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин допустил организацию в России новых фестивалей молодежи
Авто
Haval запустил в России завод по выпуску двигателей
Армия
ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы
Экономика
Хуснуллин сообщил о планах по обновлению семи аэропортов на юге России
Армия
Истребитель РФ подняли в воздух над Черным морем из-за самолетов ВВС Британии
Мир
В ЕК заявили о готовности пойти на уступки протестующим фермерам в Польше
Мир
Ведущие экономисты ФРГ назвали экономику страны парализованной
Мир
В Армении заявили о намерении осуществлять погранконтроль в Звартноце без сил РФ
Экономика
Совфед денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве
Мир
В раде заявили о нехватке средств для строительства фортификаций
Мир
МВД РФ объявило журналиста из США Рогана в розыск по уголовной статье
Мир
Премьер-министр Финляндии допустил транзит ядерного оружия НАТО через страну
Общество
Спецборт МЧС доставит в Туву оборудование для теплоснабжения после взрыва на ТЭЦ
Мир
Хуситы подтвердили удар по судну США True Confidence в Аденском заливе
Мир
Путин указал на желание РФ создать условия свободы и дружбы на ВФМ
Сюжет:

Песков указал на неспокойную ситуацию в Приднестровье

Песков: ситуация в Приднестровье далека от спокойной и прогнозируемой
0
Фото: РИА Новости/Артем Кулекин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проблема Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) является актуальной, сложившаяся там ситуация далека от спокойной и прогнозируемой. Об этом заявил в среду, 6 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время выступления на марафоне «Знание. Первые».

«Действительно там ситуация далека от того, чтобы быть прогнозируемой и спокойной. Там живут люди, которые во многом не согласны с тем, что делают власти в Кишиневе. Конечно, мы надеемся, что власти в Кишиневе будут учитывать мнение этих людей», — добавил Песков.

Москва надеется, что Кишинев будет учитывать интересы Приднестровья и не станет выбирать путь конфронтации и подавления жителей ПМР, потому что это приведет к катастрофе.

«Те люди, которые живут в Приднестровье, живут в очень тяжелых условиях. Им, конечно же, во многом нужна помощь. Россия открыта для этой помощи, но мы любые проблемы предпочитаем до последнего решать путем диалога, политического диалога», — подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что Россия всегда выступала и выступает за восстановление контактов с Молдавией. Москва также хотела бы, чтобы Кишинев перестал проводить русофобскую политику.

«К сожалению, бацилла русофобии сейчас там размножается. У власти находятся люди, которые просто отвергают какой-либо диалог и разговор с нашей страной», — заявил Песков.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус».

Признательная республика: какой помощи у России просит Приднестровье
Тирасполь определился с шагами, которые ждет от Москвы

28 февраля Съезд народных депутатов всех уровней Приднестровской Молдавской Республики принял резолюцию с призывом к России за помощью из-за давления со стороны Молдавии. В документе отмечалось, что Приднестровье испытывает небывалые вызовы и угрозы экономического, военно-политического и социально-гуманитарного характера. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев отметил, что государство обратилось к РФ, поскольку Россия является одним из международных посредников в международном процессе урегулирования в формате «5+2».

В тот де день депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов рассказал «Известиям», что резолюция была принята с целью привлечь внимание к проблемам мирного урегулирования в непризнанной республике. Он заявил, что принятие конкретных мер находится в компетенции профильных российских ведомств.

2 марта молдавский лидер Майя Санду заявила о том, что вступлении Молдавии в состав Евросоюза (ЕС) может стать историческим шансом объединить два берега Днестра. По словам Санду, нынешние власти обещают не допустить повторения таких конфликтов «даже если есть силы, которые пытаются насадить разлад между нами».

Конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году. Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. Документ был подписан 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера непризнанной республики. В мае 2023 года в МИД РФ напомнили, что присутствие российских миротворцев в ПМР является гарантией мира.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024