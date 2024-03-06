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В небе над ДНР за сутки подавили 116 украинских беспилотников

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки подавили 116 украинских беспилотников (БПЛА) в небе над Донецком, Ясиноватой и Макеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом штаб обороны ДНР сообщил 6 марта в своем Telegram-канале.

«По данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой обнаружены и подавлены 116 украинских беспилотников», — написали в штабе.

Над одним из объектов водоснабжения в Донецке перехватили вражеский разведывательный коптер.

На фотографиях, прикрепленных к сообщению, можно рассмотреть сбитый украинский БПЛА в месте его падения.

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Накануне Минобороны Росссии сообщало, что за сутки удалось перехватить 112 украинских дронов в районах Песчаного, Никольского, Старомихайловки, Ласточкино (ДНР) и Романовского Запорожской области.

Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) группировки войск «Юг» Вооруженных сил (ВС) РФ 2 марта сбили за сутки 24 украинских БПЛА в районах населенных пунктов Красная, Новомихайловка и Красногоровка в ДНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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