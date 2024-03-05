В Киевской области военный подорвался на американской гранате в съемной квартире

Военный Национальной гвардии Украины подорвался на американской гранате в городе Ирпень Киевской области. Об этом 5 марта сообщило издание «Страна.ua».

Солдата нашли мертвым в съемной квартире 2 марта. Соседи услышали звук взрыва и вызвали полицию. Правоохранители зашли в квартиру и обнаружили там труп.

«Предварительно, он подорвался на гранате американского производства М-67», — сказал источник издания.

По его данным, в квартире были найдены четыре гранаты, две дымовые шашки и 867 патронов различных калибров. Возбуждено уголовное дело по статье о неаккуратном обращении с боеприпасами с отметкой «несчастный случай».

Ранее, в ноябре 2023 года, помощник экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в селе Чайки Киевской области от взрыва гранаты. Залужный отметил, что Чистяков открыл один из подарков, в котором сработало «неизвестное взрывное устройство».

В отношении офицера, который подарил боевые гранаты, возбудили уголовное дело.