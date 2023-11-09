Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России
Происшествия
Сальдо сообщил о ракетном обстреле ВСУ Скадовска Херсонской области
Мир
Токаев сообщил о переговорах с Путиным по всем областям сотрудничества
Мир
Песков спрогнозировал скорую нехватку бумаги для обслуживания госдолга США
Мир
МИД РФ сформировал и передал списки на эвакуацию российских граждан из Газы
Новости компаний
ПСБ выпустил дебетовую карту «Мир» для детей
Мир
Токаев анонсировал открытие генконсульства РФ в казахстанском Актау
Мир
Онкобольных детей договорились перевезти из сектора Газа в Турцию
Мир
Силовики окружили Банченский монастырь в Черновицкой области Украины
Мир
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали на границе Турции и Сирии
Общество
В Дагестане построили автодорогу к труднодоступному горному селу
Общество
В РАН усомнились, что 2023 год станет самым жарким за 125 тыс. лет
Происшествия
Бывший замглавреда «Эха Москвы» отдал мошенникам больше миллиона рублей

Подаривший помощнику главкома ВСУ гранаты стал фигурантом уголовного дела

0
Фото: ГБР
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело по статье «приобретение, хранение, сбыт взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения» заведено против офицера, который подарил боевые гранаты помощнику главнокомандующего Вооруженными Силами Украины (ВСУ) Геннадию Частякову. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщило государственной бюро расследований Украины в своем Telegram-канале.

«Установлено, что офицер приобрел без соответствующего разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат DM 51A2 и принес их в свой служебный кабинет. Впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя», — говорится в сообщении.

В дальнейшем, ящик был подарен Частякову на день рождения. Таким образом, офицер фактически совершил сбыт взрывных устройств. При этом еще две гранаты подозреваемый продолжал хранить в шкафу своего рабочего кабинета, они изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

«Офицеру сообщено о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК)», — сообщили в ведомстве.

Расследование инцидента продолжается.

Гранаты со шприцем: что известно о гибели помощника Залужного
Эксперты рассказали, кто мог прислать главкому ВСУ «черную метку»

О гибели Частякова у себя дома в селе Чайки в Киевской области от взрыва гранаты стало известно 6 ноября. На следующий день пресс-секретарь МВД Украины Марьяна Рева сообщила, что помощник главкома ВСУ был предупрежден о том, что подаренная ему граната является боевой.

7 ноября военный эксперт, политолог Вадим Мингалев в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что смерть помощника главкома ВСУ не была случайностью. Эксперт указал на то, что уже год наблюдается взаимная ненависть между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским, а США в военном плане нужен более серьезный, более жесткий руководитель, поэтому ставки делаются в определенной степени на Залужного. Таким образом, подаренная Частякову граната могла быть сигналом для главкома, чтобы напугать его, допустил политолог.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023