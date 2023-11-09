Подаривший помощнику главкома ВСУ гранаты стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело по статье «приобретение, хранение, сбыт взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения» заведено против офицера, который подарил боевые гранаты помощнику главнокомандующего Вооруженными Силами Украины (ВСУ) Геннадию Частякову. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщило государственной бюро расследований Украины в своем Telegram-канале.

«Установлено, что офицер приобрел без соответствующего разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат DM 51A2 и принес их в свой служебный кабинет. Впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя», — говорится в сообщении.

В дальнейшем, ящик был подарен Частякову на день рождения. Таким образом, офицер фактически совершил сбыт взрывных устройств. При этом еще две гранаты подозреваемый продолжал хранить в шкафу своего рабочего кабинета, они изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

«Офицеру сообщено о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК)», — сообщили в ведомстве.

Расследование инцидента продолжается.

О гибели Частякова у себя дома в селе Чайки в Киевской области от взрыва гранаты стало известно 6 ноября. На следующий день пресс-секретарь МВД Украины Марьяна Рева сообщила, что помощник главкома ВСУ был предупрежден о том, что подаренная ему граната является боевой.

7 ноября военный эксперт, политолог Вадим Мингалев в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что смерть помощника главкома ВСУ не была случайностью. Эксперт указал на то, что уже год наблюдается взаимная ненависть между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским, а США в военном плане нужен более серьезный, более жесткий руководитель, поэтому ставки делаются в определенной степени на Залужного. Таким образом, подаренная Частякову граната могла быть сигналом для главкома, чтобы напугать его, допустил политолог.