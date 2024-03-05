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Львова-Белова рассказала о мерах поддержки семей в России

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в стране растет число многодетных семей и работают государственные меры их поддержки. Об этом она рассказала 5 марта во время выступления на площадке общества «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи на территории «Сириус».

«Мне кажется, что сейчас на самом деле всё это есть. И рост числа многодетных семей с 2016 года на 56% показывает, что те меры, которые существуют, хорошо работают», — заявила она.

Также Львова-Белова поделилась с участниками личным опытом, так как сама воспитывает десять детей, пятеро из которых являются приемными.

«Знаете, я обычно пользуюсь этим приемом, когда с залом работаешь и ты понимаешь, что люди начинают засыпать, им становится неинтересно, и ты им говоришь: «А я вообще-то мама десяти детей». И опа, весь зал на тебя смотрит и думает, что это за сумасшедшая такая», — рассказала она.

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Детский омбудсмен отметила, что сама выросла в многодетной семье.

«Когда мне было 10 лет, я посмотрела фильм «Катастрофа», где погибли родители», — рассказала Львова-Белова.

Она призналась, что тогда ей стало так страшно, что она может остаться одной, поэтому она попросила родителей родить ей брата или сестру.

«Я очень долго просила, писала расписки, обещала мыть посуду, учиться на одни пятерки, и в результате родители смилостивились и начали рожать», — вспомнила она.

Когда ей самой исполнилось 16 лет, у нее не было сомнений, что она хочет быть мамой, добавила Львова-Белова. По ее словам, сегодня тренд на многодетные семьи в стране развивается.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» около Сочи.

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29 февраля Львова-Белова заявила «Известиям», что самые главные слова во время оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию прозвучали, когда российский лидер говорил про поддержку семей и рождаемости в стране. Она обратила внимание, что в ходе послания российский глава государства перечислил множество мер поддержки семей, которые касаются и финансовой обеспеченности, и пособий, и расширенного социального контракта, и выделения дополнительных средств.

В тот же день в ходе послания Федеральному собранию Путин предложил продлить программы семейной ипотеки и материнского капитала до 2030 года. Также глава государства предложил в два раза увеличить налоговый вычет за второго и третьего ребенка.

Кроме того, Путин анонсировал новый национальный проект «Семья». Президент указал на то, что все меры, принимаемые государством в этой сфере, должны быть эффективными и давать реальный результат.

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