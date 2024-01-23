Семерым поправки: многодетные семьи России получат равные льготы по всей стране

В России продлят программу семейной ипотеки под 6%, но о похожих механизмах на покупку вторички нужно подумать. Об этом Владимир Путин заявил 23 января на встрече с победителями всероссийских семейных конкурсов на выставке «Россия». Будет продлена и субсидия в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки для многодетных семей, количество которых уже выросло на 26%. В этот же день Владимир Путин дал старт строительству четвертого энергоблока атомной электростанции «Эд-Дабаа» — первой в Египте. Каковы позиции Москвы и Каира по конфликту на Ближнем Востоке и на чем Владимира Путина хотят прокатить на Ямале — в материале «Известий».

Куда пригласили Владимира Путина 12 апреля

Владимир Путин 23 января уже в третий раз приехал на международную выставку «Россия» на ВДНХ. Здесь главу государства ждали участники всероссийского семейного форума «Родные — любимые», однако сперва президент решил пообщаться с участниками семейных конкурсов. Разговор длился почти полтора часа, и, несмотря на то что Владимир Путин не раз обратился к своим собеседникам с просьбой откровенно рассказать, что их беспокоит, родители, кажется, больше хотели поделиться с Владимиром Путиным успехами и историями своей семьи.

К примеру, один из участников — глава семьи оленеводов в пятом поколении — рассказал президенту об особенностях своего ремесла и пригласил Владимира Путина на Ямал на празднование Дня оленевода, где пообещал покатать на трех белых оленях. Президент сказал, что приедет, хотя и бывал в тех местах. Более того, он даже сказал своему собеседнику, что намерен поздравить его с супругой с 50-летием совместной жизни: юбилей придется на 12 апреля.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие во Всероссийском семейном форуме «Родные — Любимые» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Постараюсь приехать обязательно. И желаю, чтобы у вас в любом случае праздник прошел на высоком уровне. Уверен, так и будет. Мы точно с вами будем в контакте. Как минимум организуем с вами контакт на вашу золотую свадьбу, — пообещал глава государства.

Встреча больше выглядела как беседа в семейном кругу. Участники охотно рассказывали о своих судьбах: сложностях при переезде в другой город или карьерных изменениях. Президент даже попросил семью из Башкирии, которая стала выступать со своим вокальным ансамблем, спеть для всех песню. Да и сам Владимир Путин, к слову, тоже был достаточно откровенен. Отвечая на вопрос, как воспитать настоящего мужчину, глава государства вспомнил свою семью. Президент отметил, что никогда не получал советов и наставлений, а воспитывался на личном примере отца.

— Вы знаете, в мелочах появляется ответственность. Помню, как отец на лестнице, такой приставной — мы жили в коммуналке, и счетчик электрический был на площадке, — помню, как он ползал и выписывал, знаете, там до копеечки всё, что нужно заплатить за электроэнергию. И всё вовремя делал, — рассказал он.

Особый интерес к общению с президентом проявили дети: многие также хотели поговорить с ним и рассказать о своих интересах. Так, узнав, что мальчик занимается футболом, Путин поинтересовался: «Кто твой самый любимый игрок? Ну кроме тебя самого?» Услышав в ответ, что это бразильский футболист Пеле, президент отреагировал: «Ну да, не ошибешься». Владимир Путин добавил, что был знаком с ним, и подчеркнул, что Пеле был добрым человеком, который хорошо относился к России.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное» Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

Продление льготной ипотеки и поддержка семей

Тем не менее участники встречи всё же не упустили возможности поделиться своими идеями с президентом. Так, Владимир Путин поддержал предложение создать всероссийский родительский комитет, предупредив, что необходимо проработать его функции. Однако наиболее острым стал вопрос о продлении мер поддержки: один из участников встречи обратил внимание президента на отсутствие нового жилья и попросил рассмотреть возможность распространения льготной ипотеки на вторичный рынок в малых городах, где нет новостроек.

— Здесь важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена — продолжена льготная семейная ипотека под 6%. И вот это мы точно сделаем, — указал президент.

По поводу программы льготной ипотеки на вторичном рынке он отметил, что «вопрос не в деньгах», а в прозрачности операций. По его словам, существуют опасения, что при таких сделках может открыться возможность для злоупотреблений и над этим «надо подумать».

Вариантов злоупотребления с подобными схемами, к сожалению, немало, поскольку строительство жилья связано с различными отраслями экономики и, как следствие, взаимодействием между ними, пояснил «Известиям» глава комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Однако альтернативы льготной ипотеке на вторичку сегодня есть, к примеру, на нее можно потратить средства материнского капитала. При этом на погашение ипотечного кредита разрешается использовать и денежную выплату, которая предоставляется при рождении третьего ребенка. Эту меру, к слову, на встрече также было решено продлить: выплата 450 тыс. рублей на погашение ипотеки должна была завершиться в этом году. По мнению Сергея Рыбальченко, необходимо развивать другие формы улучшения жилищных условий, в частности одно из предложений — субсидированный наем жилья для семей, которые потом получат компенсацию за счет бюджета.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Относительно поддержки многодетных на встрече развернули целую дискуссию. Семья из Ярославля поделилась с президентом своей историей, которую они посчитали несправедливой: во время поездки в столицу им предоставили право бесплатного посещения московского зоопарка, а вот ярославский ограничился такими льготами лишь в один день недели — в среду, что, по словам участников, достаточно неудобно для большой семьи. Однако теперь многодетные могут рассчитывать на одинаковые льготы на всей территории РФ — после подписания указа, который на федеральном уровне закрепляет их статус и определяет меры поддержки, заявил глава государства.

— Смысл этого указа, вчера подписанного, как раз и заключается в том, чтобы выстроить единый подход по всей территории РФ. И, конечно, посещение музеев, других учреждений культуры, зоопарков и так далее, они должны быть единообразно применены на всей территории РФ. Вряд ли это будет сделано по щелчку с сегодня на завтра, но цель указа — как раз выравнять все вот эти вещи, — пообещал президент.

Именно многодетные семьи — опора России, подчеркнул Владимир Путин, отметив, что в них воспитываются качества, на которых держится страна. Причем их количество за последние годы увеличилось примерно на 26%, а число детей, воспитывающихся в больших семьях, на 30%. Об этом президент сказал уже во время официальной церемонии открытия года семьи в России.

— Семейные ценности консолидируют общество. Я скажу больше: Россия — это действительно огромная семья, можно сказать, семья семей. Ведь здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, нет, а, напротив, объединяет Россию. Потому что у нас общие ценности большой, дружной семьи, они делают нас более сильными, уверенными и сплоченными, — подчеркнул он.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Когда увидятся лидеры России и Египта

В этот день у Владимира Путина были и международные контакты. Вместе с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси по видеосвязи российский лидер дал старт строительству четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» — это флагманский проект «Росатома» на африканском континенте. В перспективе станция обеспечит электроэнергией около 20 млн египтян, поскольку общая мощность всех четырех энергоблоков достигнет 4800 МВт.

Строительство АЭС идет более высокими темпами, чем изначально было согласовано, заметил ас-Сиси и поблагодарил российского президента за создание первой в Египте атомной электростанции. По его словам, существующий кризис глобальных энергопоставок подтверждает важность возрождения египетской мирной ядерной программы по выработке электроэнергии, поскольку она снизит зависимость от ископаемого топлива и позволит избежать колебания цен. На этом фоне египетский президент назвал происходящее историческим событием, которое открыло новую страницу в отношениях между Каиром и Москвой.

— По сути, начинается новый этап строительства первой АЭС в Египте, важнейшего для российско-египетских отношений проекта, реализация которого, без сомнения, внесет значимый вклад в развитие египетской экономики, поможет укрепить ее энергетическую базу, — подтвердил Владимир Путин во время торжественной церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока № 4 египетской АЭС «Эль-Дабаа».

При этом дружба между странами имеет давние корни. Владимир Путин напомнил, что еще во второй половине прошлого столетия советские специалисты помогали Египту в развитии экономики и повышении обороноспособности: строили крупные промышленные и энергетические объекты, такие, например, как Асуанская плотина, которые до сих пор приносят реальную пользу египетскому народу. Однако сегодня помимо крупных проектов развиваются и экономические взаимоотношения. Так, динамично растет двусторонний товарооборот — его объем за 10 месяцев прошлого года увеличился на 20%.

Президент РФ Владимир Путин совместно с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в режиме видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока № 4 египетской АЭС «Эль-Дабаа» Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Возможно, такому успеху в определенной степени помогают и личные отношения между главами государств. Во время церемонии президенты тепло улыбались, передавая привет в прямом смысле от самого сердца — сперва египетский лидер приложил ладонь к груди, намекая на сердечное приветствие, а следом этот же жест повторил и президент России. Владимир Путин, к слову, в своем выступлении рассказал, что они с Абдель Фаттахом ас-Сиси в целом общаются регулярно, в том числе затрагивают ситуацию на Ближнем Востоке.

— Обсуждаем все наиболее значимые для наших стран вопросы международной и региональной повестки. В частности, обмениваемся мнениями и согласовываем позиции в связи с трагическим развитием ситуации в палестино-израильском конфликте. Решаем вопросы гуманитарного характера, — сказал российский лидер.

Впрочем, главы государств в этом году смогут поговорить уже лично. Президента Египта в октябре ждут на саммите БРИКС в Казани, сообщил Владимир Путин. 1 января к России перешло председательство в объединении, а по итогам летнего саммита в БРИКС произошло историческое расширение — Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия пополнили список стран-участниц.