Пиррова выгода: кабмин просят поменять налогообложение по кредитам от работодателей

Систему налогообложения по кредитам, которые сотрудники банков и других организаций получают от работодателей, могут скорректировать, следует из ответа пресс-службы Минфина на запрос «Известий». Ведомство рассматривает внесение изменений в Основные направления налоговой политики. Сейчас на фоне повышения ключевой ставки люди, которые берут в долг у своих нанимателей, вынуждены платить налоги, сопоставимые с взносами по кредитам. Прежде всего это касается банковских служащих, которые оформляют ипотеку у своих работодателей по льготным госпрограммам. Для них обложение материальной выгоды от экономии на процентах в принципе могут отменить. А для других сотрудников, которым дают взаймы наниматели, — зафиксировать ключевую ставку на момент выдачи кредита.

Большая разница

С письмом о том, что нужно решить проблему налоговой нагрузки сотрудников, которые получают кредит, в том числе на покупку жилья, у работодателей, к главе правительства Михаилу Мишустину обратилась Ассоциация банков России (АБР). «Известия» ознакомились с документом.

В нем отмечается, что в соответствии с законодательством, люди, которые берут взаймы у своих работодателей, должны платить налог на материальную выгоду. Он рассчитывается с разницы процентной ставки кредитного договора и значением в виде 2/3 ставки рефинансирования (ключевой), которая действует в этом году. В соответствии с Налоговым кодексом такой доход облагается по повышенной ставке в 35%.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Сотрудники банков зачастую берут льготную ипотеку у собственных работодателей. Что касается других кредитов у нанимателей, то и они очень распространены. Многие компании включают в соцпакет заимствования на покупку жилья и т.д. для сотрудников. Такие кредиты могут быть беспроцентными или по низкой ставке. Российское законодательство рассматривает это как получение выгоды от экономии на процентах.

Как отмечается в письме АБР, с 2021-го года до 1 января 2024-го действовал мораторий на эти выплаты, однако сейчас эта мера снова работает. При этом Центробанк повысил ключевую ставку до 16%. Как указывается в письме, сумма налогов зачастую сопоставима с выплатами по кредиту. В письме приводится случай, когда по льготной дальневосточной ипотеке сотрудники должны будут уплатить налог в сумме 270 тыс. рублей в год.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

И это не предел. Многие компании в рамках социальных пакетов предоставляют беспроцентные кредиты. В таких случаях для сотрудников организаций, которые получают взаймы, размер налоговых выплат за экономию на процентах при повышении ключевой ставки вообще выходит колоссальным.

В связи с этим АБР предложил правительству освободить от уплаты налога на материальную выгоду по кредитам, полученным по льготным программам. Например, это касается сотрудников банков, которые берут у своего работодателя дальневосточную, IT, семейную или ипотеку с господдержкой от 2 до 8%. А по другим взаимосвязанным заемщикам (прежде всего, работникам, взявшим взаймы у работодателя) фиксировать ключевую ставку на момент выдачи кредита, что может защитить людей от резких изменений ключевой.

Вне зависимости

По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, люди, которых кредитуют работодатели, не должны зависеть от изменения денежно-кредитной политики. А в случае с льготными программами, которые субсидирует государство, вообще странно, когда можно взять ту же ипотеку в другом банке и не попасть под материальную выгоду, а в своем — такой налог будет начислен. Таким образом, господдержка полностью нивелируется, подчеркнул он.

По мнению Алексея Войлукова, существующий порядок наносит значимый удар по семейным бюджетам наименее обеспеченных сотрудников банков, которые кредитуются по льготным программам по месту работы. Что касается заимствований, которые могут получить сотрудники от любых работодателей, то и тут имеет смысл исчислять налог в соответствии со ставкой, которая действовала на момент предоставления кредита.

Фото: ТАСС/Семен Лиходеев

В пресс-службе правительства «Известиям» подтвердили получение письма от АБР и сообщили, что оно направлено на рассмотрение по существу в Минфин. В финансовом ведомстве также подтвердили наличие сообщений от банковской ассоциации:

— Минфин поддерживает предлагаемые изменения и рассматривает внесение соответствующих правок в рамках работы над ОННП (Основные направления налоговой политики. — «Известия»).

Без лишней нагрузки

Опрошенные «Известиями» эксперты также согласны с предложениями АБР.

— Инициатива по освобождению от уплаты налога на материальную выгоду по займам в случае льготных кредитов по госпрограммам, а также фиксирования ставки рефинансирования на дату выдачи займа от работодателей безусловно заслуживает внимания и поддержки, — прокомментировал эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По его словам, существующая система нивелирует эффект таких заимствований. Поэтому в случае реализации предложений АБР налоговая нагрузка на граждан будет фиксироваться вне зависимости от реализации механизмов денежно-кредитной политики государства в том или ином промежутке времени.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин согласен, что наличие налога с материальной выгоды нивелирует социальную роль в ипотеке по низким ставкам. И по мнению президента инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадия Фофанова, денежно-кредитная политика ЦБ, в силу давящих на нее экономических факторов, имеет свойство регулярно изменяться. Принятие таких новелл и создание условий для их действенной работы позволит снизить уровень напряженности и уравновесить в правах таких заемщиков.