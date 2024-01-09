Налоговое время: кому и что декларировать, сроки подачи документов
С 1 января 2024 года началась ежегодная декларационная кампания. В рамках нее налогоплательщики обязаны до определенного срока предоставить налоговой сведения о своих доходах, полученных в 2023 году. Каким гражданам необходимо задекларировать свое имущество и финансы и как это удобнее сделать — в материале «Известий».
Кто должен подать декларацию 3-НДФЛ
Декларация формы 3-НДФЛ — это документ, в котором гражданин указывает все свои доходы, а также налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Она подается в Федеральную налоговую службу (ФНС) для учета доходов или для получения вычета.
В 2024 году предоставить в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ необходимо при получении следующих видов дохода за 2023 год:
— от продажи квартиры, дома, земли или транспорта, которые были в собственности меньше минимального срока владения (3–5 лет в зависимости от причин возникновения права собственности);
— от сдачи имущества в аренду;
— от продажи ценных бумаг, которыми владели до пяти лет;
— от выигрыша в лотерею суммы 4–15 тыс. рублей (при большем выигрыше налог удержит организатор лотереи);
— от зарубежных источников финансирования или продажи имущества за рубежом;
— при получении дорогих подарков не от близких родственников, стоимость которых превышает 4 тыс. рублей.
Задекларировать указанные доходы обязаны не только физические лица, но и индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и некоторые другие лица.
Кроме того, в 2024 году россияне впервые должны будут заплатить налог на доходы по вкладам. Это коснется тех, кто заработал на банковских депозитах в 2023 году сумму, превышающую необлагаемый налогом денежный лимит — 150 тыс. рублей. Если доход оказался выше, то владельцу вклада начислят налог, который рассчитывается по ставке НДФЛ в 13% или по ставке в 15%, если сумма поступлений составила более 5 млн рублей. Уведомление о необходимости уплаты налога с рассчитанной суммой приходит от ФНС автоматически.
Срок подачи декларации о доходах
В 2024 году налогоплательщики могут сдать декларацию 3-НДФЛ, содержащую сведения о доходах за 2023 год, до 2 мая. Оплатить исчисленную сумму будет необходимо до 15 июля 2024 года. Эти сроки не распространяются на получение налоговых вычетов. Для них декларацию 3-НДФЛ можно подать в любое время в течение всего года.
За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут оштрафовать и начислить пени. Однако в 2024 году в некоторых случаях продолжает действовать мораторий на начисление пени для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Если они допустили ошибку при составлении уведомлений об исчисленных налогах, то, согласно постановлению правительства России от 26 декабря 2023 года № 2315, пени не начислят. Но на едином налоговом счете (ЕНС) должно быть достаточно средств для погашения налога в ближайшие шесть месяцев. В ином случае штраф и пени будут начислены.
Как подать декларацию 3-НДФЛ
Отправить декларацию 3-НДФЛ в Федеральную налоговую службу можно несколькими способами:
— через сайт ФНС, заполнив информацию в личном кабинете налогоплательщика;
— через портал «Госуслуги»;
— предоставить документы лично в налоговую или МФЦ;
— по почте заказным письмом с описью вложения.
На «Госуслугах» собранные документы необходимо будет предварительно подписать усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП) в приложении «Госключ».
Личное предоставление налоговой декларации необходимо осуществлять в налоговый орган по месту жительства. Адрес, телефоны и график работы инспекции в конкретном субъекте России можно узнать на сайте ФНС.
Удобнее всего подавать декларацию 3-НДФЛ на сайте Федеральной налоговой службы, поскольку большая часть данных заполняется автоматически. Там же можно легко рассчитать сумму налога, введя необходимую информацию о доходах.
Налоговая проверка звезд: кто уже погасил долги
Ушедший год ознаменовался многочисленными налоговыми проверками российских знаменитостей. Так в июле 2023 года суд Москвы арестовал у блогера Елены Блиновской и ее супруга недвижимость в нескольких регионах России и 50 банковских счетов за неуплату налогов на сумму в 918 млн рублей. Кроме того, Федеральная налоговая служба выявила у нее недоплату по пеням и штрафам, из-за чего общая сумма задолженности выросла до 1,4 млрд рублей. На данный момент Блиновская выплатила лишь около 55 млн рублей накопленного за несколько лет долга.
Суд по делу Елены Блиновской
После скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой налоговая служба уведомила российских звезд о проведении проверок на наличие непогашенных долгов. Некоторые артисты не стали дожидаться последствий и оперативно погасили задолженности. Например, певец Валерий Меладзе, хоть и не посещал вечеринку, но решил не рисковать и выплатил перед Новым годом ФНС почти 1,8 млн рублей налогов.
Участники нашумевшего мероприятия также поспешили улаживать вопросы с налоговой. Артист Филипп Киркоров в короткие сроки погасил внушительный налоговый долг в 13 млн рублей. Такая сумма накопилась за неуплату налогов на землю, транспорт, недвижимость и другое. Но еще более крупную сумму неуплаченных налогов выявили у организатора вечеринки Анастасии Ивлеевой. За период с 2020 по 2022 год блогер задолжала налоговой 137 млн рублей. Столько звезда должна была отчислять с доходов от своего бизнеса. Под конец 2023 Ивлеева погасила большую часть долга и сейчас должна выплатить ФНС еще 58 млн рублей.