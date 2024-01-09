Налоговое время: кому и что декларировать, сроки подачи документов

С 1 января 2024 года началась ежегодная декларационная кампания. В рамках нее налогоплательщики обязаны до определенного срока предоставить налоговой сведения о своих доходах, полученных в 2023 году. Каким гражданам необходимо задекларировать свое имущество и финансы и как это удобнее сделать — в материале «Известий».

Кто должен подать декларацию 3-НДФЛ

Декларация формы 3-НДФЛ — это документ, в котором гражданин указывает все свои доходы, а также налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Она подается в Федеральную налоговую службу (ФНС) для учета доходов или для получения вычета.

В 2024 году предоставить в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ необходимо при получении следующих видов дохода за 2023 год:

— от продажи квартиры , дома, земли или транспорта, которые были в собственности меньше минимального срока владения (3–5 лет в зависимости от причин возникновения права собственности);

— от сдачи имущества в аренду ;

— от продажи ценных бумаг, которыми владели до пяти лет;

— от выигрыша в лотерею суммы 4–15 тыс. рублей (при большем выигрыше налог удержит организатор лотереи);

— от зарубежных источников финансирования или продажи имущества за рубежом;

— при получении дорогих подарков не от близких родственников , стоимость которых превышает 4 тыс. рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Задекларировать указанные доходы обязаны не только физические лица, но и индивидуальные предприниматели, нотариусы , занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и некоторые другие лица.

Кроме того, в 2024 году россияне впервые должны будут заплатить налог на доходы по вкладам. Это коснется тех, кто заработал на банковских депозитах в 2023 году сумму, превышающую необлагаемый налогом денежный лимит — 150 тыс. рублей. Если доход оказался выше, то владельцу вклада начислят налог, который рассчитывается по ставке НДФЛ в 13% или по ставке в 15%, если сумма поступлений составила более 5 млн рублей. Уведомление о необходимости уплаты налога с рассчитанной суммой приходит от ФНС автоматически.

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Срок подачи декларации о доходах

В 2024 году налогоплательщики могут сдать декларацию 3-НДФЛ, содержащую сведения о доходах за 2023 год, до 2 мая. Оплатить исчисленную сумму будет необходимо до 15 июля 2024 года. Эти сроки не распространяются на получение налоговых вычетов. Для них декларацию 3-НДФЛ можно подать в любое время в течение всего года.

За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут оштрафовать и начислить пени. Однако в 2024 году в некоторых случаях продолжает действовать мораторий на начисление пени для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Если они допустили ошибку при составлении уведомлений об исчисленных налогах, то, согласно постановлению правительства России от 26 декабря 2023 года № 2315, пени не начислят. Но на едином налоговом счете (ЕНС) должно быть достаточно средств для погашения налога в ближайшие шесть месяцев. В ином случае штраф и пени будут начислены.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Как подать декларацию 3-НДФЛ

Отправить декларацию 3-НДФЛ в Федеральную налоговую службу можно несколькими способами:

— через сайт ФНС, заполнив информацию в личном кабинете налогоплательщика;

— через портал «Госуслуги»;

— предоставить документы лично в налоговую или МФЦ;

— по почте заказным письмом с описью вложения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На «Госуслугах» собранные документы необходимо будет предварительно подписать усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП) в приложении «Госключ».

Личное предоставление налоговой декларации необходимо осуществлять в налоговый орган по месту жительства. Адрес, телефоны и график работы инспекции в конкретном субъекте России можно узнать на сайте ФНС.

Удобнее всего подавать декларацию 3-НДФЛ на сайте Федеральной налоговой службы , поскольку большая часть данных заполняется автоматически. Там же можно легко рассчитать сумму налога, введя необходимую информацию о доходах.

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Налоговая проверка звезд: кто уже погасил долги

Ушедший год ознаменовался многочисленными налоговыми проверками российских знаменитостей. Так в июле 2023 года суд Москвы арестовал у блогера Елены Блиновской и ее супруга недвижимость в нескольких регионах России и 50 банковских счетов за неуплату налогов на сумму в 918 млн рублей. Кроме того, Федеральная налоговая служба выявила у нее недоплату по пеням и штрафам, из-за чего общая сумма задолженности выросла до 1,4 млрд рублей. На данный момент Блиновская выплатила лишь около 55 млн рублей накопленного за несколько лет долга.

Суд по делу Елены Блиновской Фото: Global Look Press/Sandro Pereira

После скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой налоговая служба уведомила российских звезд о проведении проверок на наличие непогашенных долгов. Некоторые артисты не стали дожидаться последствий и оперативно погасили задолженности. Например, певец Валерий Меладзе, хоть и не посещал вечеринку, но решил не рисковать и выплатил перед Новым годом ФНС почти 1,8 млн рублей налогов.

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