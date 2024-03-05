В Венгрии пообещали не поддерживать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Венгерское правительство не может поддержать назначение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который хотел «поставить Венгрию на колени», на пост генсекретаря Североатлантического альянса. Об этом 5 марта заявил глава МИД страны Петер Сийярто в ходе пресс-конференции.

«Мы, конечно, не можем поддержать избрание на пост генерального секретаря НАТО человека, который ранее хотел поставить Венгрию на колени», — передает его слова 24.hu.

Министр имел в виду критику со стороны Рютте правительства Венгрии, поясняет телеканал. Известно, что премьер Нидерландов неоднократно негативно высказывался о верховенстве закона в Венгрии. В частности, в 2021 году он призвал «поставить на колени» Будапешт из-за принятого закона о защите детей, запрещающего демонстрацию однополых отношений в учебных материалах или телевизионных шоу для детей. По этой же причине Рютте заявлял, что Венгрии «больше нет места в Евросоюзе».

Рютте является одним из основных претендентов на пост генсека НАТО. Еще 28 ноября 2023 года телеканал France 24 со ссылкой на источники в дипломатических кругах назвал его лидером среди претендентов на должность следующего главы альянса. Указывалось, что Рютте возглавляет список возможных кандидатов, обходя премьер-министра Эстонии Каю Каллас и главу МИД Латвии Кришьяниса Кариньша.

В феврале текущего года Politico узнало, что кандидатуру Рютте на на посту главы НАТО поддерживает президент США Джо Байден. Как отметило издание, поддержка американского лидера наверняка заставит союзников принять кандидатуру Рютте после нескольких месяцев борьбы между ним и другими европейскими лидерами за эту должность.

22 февраля о поддержке данной кандидатуры заявили и в Белом доме. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что его страна ясно дала понять союзникам, что Рютте станет отличным новым генеральным секретарем альянса. С аналогичным заявлением выступили в МИД Великобритании и правительстве Албании.

Позже, 4 марта, Politico сообщило о разногласиях в Европе на фоне перестановок на руководящих должностях в Евросоюзе и НАТО. По информации издания, в настоящее время США, Великобритания, Франция и Германия, вероятно, уже одобрили кандидатуру Рютте, однако в Восточной Европе такую возможность приняли «менее тепло».