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Премьера Нидерландов назвали лидером среди кандидатов на пост главы НАТО

France24: уходящий премьер Нидерландов Рютте — лидер среди кандидатов на пост главы НАТО
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Фото: Global Look Press/Zhao Dingzhe
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Уходящий с поста премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал лидером среди претендентов на должность следующего главы НАТО. Об этом 28 ноября сообщил телеканал France24 со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По их мнению, Рютте возглавляет список возможных претендентов на этот пост, обходя в том числе премьер-министра Эстонии Каю Каллас и главу МИД Латвии Кришьяниса Кариньша.

Телеканал уточняет, что ранее Рютте отказался от высокого поста в НАТО, однако после выборов в стране он свободен для назначения на должность в альянсе. Источники издания отмечают, что Рютте пользуется поддержкой США, Великобритании, Франции и Германии.

«Он является кандидатом на пост генерального секретаря НАТО. Он ясно дал понять, что свободен и что у него есть широкая поддержка», — добавил один из дипломатов.

Некоторые сторонники хотят в ближайшее время завершить выдвижение его кандидатуры на пост главы НАТО.

Одним из потенциальных камней преткновения для Рютте могут стать итоги выборов в Нидерландах, где победа крайне правых политиков потрясла Европу.

СМИ добавляет, что в настоящее время ряд стран выдвигают свои требования к будущему главе НАТО. Некоторые хотели впервые выбрать женщину, а страны на восточном фланге, расположенные ближе к России, надеялись получить кого-то из своего региона.

В конце октября Рютте заявил, что заинтересован в должности генерального секретаря НАТО, но не считает хорошими свои шансы занять данный пост. По его словам, с большой вероятностью новым генсеком альянса станет женщина.

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В июле в Великобритании назвали председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен наиболее подходящей кандидатурой на пост генерального секретаря НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг вступил в должность генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года. Он должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022-го лидеры стран альянса в ходе саммита продлили его мандат до 30 сентября 2023 года.

30 августа Столтенберг заявил о последнем продлении своих полномочий, уточнив, что после октября 2024 года его полномочия на этом посту продлеваться не будут.

Таким образом, он останется на своем посту до 1 октября 2024 года.

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