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МИД РФ указал на активизацию военной деятельности США и НАТО в Арктике

Корчунов: в Арктическом регионе продолжается активизация деятельности США и НАТО
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Фото: Global Look Press/Cpl. Joshua Kumakaw
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В Арктике продолжается активизация военной деятельности США и НАТО, увеличивается масштаб проводимых там учений. Об этом 5 марта заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов на пленарной сессии IX Международной научно-практической конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие».

«Продолжается активизация в регионе военной деятельности США и других государств НАТО, в том числе и не арктических. Наращивается их потенциал в высоких широтах, увеличиваются масштабы проводимых там учений», — сказал он.

По словам Корчунова, курс на милитаризацию региона говорит о стремлении западных государств к конфронтации, противоборству, сдерживанию и продвижению силовых сценариев в угоду своим интересам и в ущерб другим странам.

Посол также указал на то, что присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу несет в себе риски напряженности в Арктическом регионе. При этом нельзя не учитывать то, что теперь все страны — участницы Арктического совета, кроме России, являются членами НАТО.

«Это, конечно, способно привести к дальнейшему усилению милитаризации Арктического региона, что несет в себе риски возрастания военно-политической напряженности в высоких широтах», — сказал он.

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14 февраля в МИД РФ сообщили, что Москва приняла решение о приостановке выплат ежегодных взносов в Арктический совет до возобновления практической работы в этом формате с участием всех стран-членов. Как отметил Корчунов, Россия может вернуться к выплате взносов в Арктический совет, если его полноформатная работа возобновится.

В тот же день зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов рассказал, что Россия, скорее всего, будет обсуждать вопрос развития Арктической зоны с теми государствами, которые готовы к участию с РФ в равноправном диалоге.

24 декабря 2023 года агентство Bloomberg сообщило, что США расширили свои притязания на континентальный шельф. Госдепартамент опубликовал карту притязаний, на которой новые территории занимают площадь около 1 млн кв. км. Большая их часть находится в Арктике и Беринговом море вблизи границ России и Канады.

Еще в апреле прошлого года Корчунов отмечал, что в Москве сомневаются в возобновлении конструктивной работы Арктического совета на фоне проводимой политики США и их союзников по НАТО в Заполярье.

Арктический совет учредили в 1996 году. В него вошли Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Председатель организации меняется каждые два года.

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