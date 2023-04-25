В МИД РФ усомнились в возобновлении работы Арктического совета

В Москве сомневаются в возобновлении конструктивной работы Арктического совета на фоне проводимой политики США и их союзников по НАТО в Заполярье. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

Арктический совет, напомнил дипломат, не занимается вопросами военной безопасности.

«На протяжении 26 лет своего существования эта организация вносила заметный вклад в создание благоприятных условий для повышения взаимного доверия между ее участниками в интересах сохранения Арктики в качестве территории мира, стабильности и конструктивного сотрудничества», — сказал посол.

По его словам, дальнейшая судьба организации будет зависеть от того, смогут ли арктические государства вернуться к конструктивной работе.

«Пока у нас такой уверенности нет», — подчеркнул Корчунов.

Вместе с тем, обратил внимание он, обеспечение российских интересов в Арктике строится на взаимодействии с теми иностранными партнерами, которые настроены на конструктивное сотрудничество и выступают за устойчивое развитие всего Арктического региона, сохранение там низкой военно-политической напряженности и стабильности.

«Многие неарктические государства также обеспокоены нынешней политикой США и их союзников по НАТО в Заполярье, которая ведет к росту конфликтного потенциала и тем самым формирует риски не только для России, но и для других заинтересованных стран, не входящих в НАТО», — подчеркнул дипломат.

В то же время Корчунов отметил, что Россия открыта к сотрудничеству по вопросам арктической повестки с членами БРИКС, государствами Латинской Америки и Персидского залива, которые проявляют интерес к развитию Северного морского пути.

«Они рассматривают его в качестве весьма перспективной конкурентоспособной транспортной артерии между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом», — резюмировал посол.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Северное слияние: в МИД РФ обеспокоены действиями США в Арктике