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В МИД РФ усомнились в возобновлении работы Арктического совета

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Фото: REUTERS/Hannah McKay/File Photo
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В Москве сомневаются в возобновлении конструктивной работы Арктического совета на фоне проводимой политики США и их союзников по НАТО в Заполярье. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

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Арктический совет, напомнил дипломат, не занимается вопросами военной безопасности.

«На протяжении 26 лет своего существования эта организация вносила заметный вклад в создание благоприятных условий для повышения взаимного доверия между ее участниками в интересах сохранения Арктики в качестве территории мира, стабильности и конструктивного сотрудничества», — сказал посол.

По его словам, дальнейшая судьба организации будет зависеть от того, смогут ли арктические государства вернуться к конструктивной работе.

«Пока у нас такой уверенности нет», — подчеркнул Корчунов.

Вместе с тем, обратил внимание он, обеспечение российских интересов в Арктике строится на взаимодействии с теми иностранными партнерами, которые настроены на конструктивное сотрудничество и выступают за устойчивое развитие всего Арктического региона, сохранение там низкой военно-политической напряженности и стабильности.

«Многие неарктические государства также обеспокоены нынешней политикой США и их союзников по НАТО в Заполярье, которая ведет к росту конфликтного потенциала и тем самым формирует риски не только для России, но и для других заинтересованных стран, не входящих в НАТО», — подчеркнул дипломат.

В то же время Корчунов отметил, что Россия открыта к сотрудничеству по вопросам арктической повестки с членами БРИКС, государствами Латинской Америки и Персидского залива, которые проявляют интерес к развитию Северного морского пути.

«Они рассматривают его в качестве весьма перспективной конкурентоспособной транспортной артерии между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом», — резюмировал посол.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Северное слияние: в МИД РФ обеспокоены действиями США в Арктике

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