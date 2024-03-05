Матвиенко назвала Россию точкой притяжения для женщин-лидеров

Россия стала точкой глобального притяжения для женщин-лидеров, заявила 5 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на открытии церемонии награждения лауреатов премии «По зову женского сердца» в рамках Всероссийского форума «Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию».

«Мне кажется абсолютно закономерным, что именно Россия стала точкой глобального притяжения для женщин-лидеров. Я имею в виду, прежде всего, Евразийский женский форум, который проходит с 2015 года и в этом году уже в четвертый раз объединит участниц из большинства стран мира», — сказала она.

Всероссийский женский форум проходит 5 и 6 марта в Москве на ВДНХ. Матвиенко отметила, что каждый из 14 павильонов международной выставки «Россия» превратился в «пространство красоты, гармонии, живого всероссийского женского диалога».

Участвовать в диалоге пригласили сотни успешных и талантливых женщин-лидеров со всей страны, в том числе тех, кто успешно реализовал себя в различных сферах, оставаясь при этом заботливыми мамами, бабушками, женами и хранительницами семейных ценностей, подчеркнула председатель Совфеда.

Кроме того, Матвиенко поздравила всех женщин России с наступающим Международным женским днем.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам Всероссийского женского форума поблагодарил женщин, которые помогают бойцам специальной военной операции по защите Донбасса на линии соприкосновения. Он напомнил, что среди лауреатов премии «По зову женского сердца» есть также участницы спецоперации.