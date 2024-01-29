Российского форварда Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ

Лучший бомбардир сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров возглавил тройку звезд недели. Об этом 29 января сообщила пресс-служба турнира.

Хоккеист в трех матчах забросил четыре шайбы, а также оформил пять передач. В свою очередь, ХК «Тампа» одержала победу в трех встречах, благодаря чему поднялась на третье место в Атлантическом дивизионе.



В пресс-службе отметили, что у Кучерова в текущем сезоне насчитывается 85 очков (32 гола + 53 передачи), он четвертый в списке снайперов и первый в списке ассистентов.



В тройку звезд недели также вошли канадский форвард ХК «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, занявший второе место (забил четыре шайбы и сделал четыре передачи), и американский нападающий ХК «Флорида Пантерз» Мэттью Ткачук, получивший третье место (также забил четыре шайбы и совершил четыре передачи).

С 1 по 3 февраля в Торонто на Scotiabank Arena, где проводит свои домашние матчи ХК «Торонто Мейпл Лифс», состоится звездный уикенд НХЛ. Кучеров примет в нем участие в пятый раз за всю свою карьеру.

Ранее, 26 января, сообщалось, что Кучеров снова стал лидером в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ. В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Латнинг» одержала победу над «Аризоной Койотс» со счетом 6:3. Российский спортсмен набрал три очка за результативность: Кучеров забросил одну шайбу, а также сделал две результативные передачи.

До этого, 7 января, спортсмен возглавил гонку бомбардиров НХЛ в матче «Тампы» с «Бостоном». При этом «Тампа-Бэй Лайтнинг» в Бостоне потерпела поражение от «Бостон Брюинз». Матч регулярного чемпионата НХЛ завершился со счетом 7:3 (2:1, 2:2, 3:0).

В декабре прошлого года Кучерова также признали первой звездой ноября в НХЛ. В 14 матчах месяца 30-летний россиянин отметился 9 голами и 19 результативными передачами.