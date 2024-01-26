Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
Россиянам рассказали об опасностях при установке на смартфон определителя номера
Мир
Путин выразил уверенность в наращивании сотрудничества РФ и Индии
Общество
Синоптики спрогнозировали легкое похолодание в Москве 26 января
Мир
В ООН сообщили об отсутствии полномочий у ИКАО для расследования крушения Ил-76
Мир
В США указали на бесполезность финансовой помощи Киеву
Недвижимость
Эксперты сообщили о дефиците готовых квартир на первичном рынке Москвы
Общество
Пережившие блокаду ленинградцы вспомнили эпизоды исторического противостояния
Происшествия
Российская ПВО сбила два снаряда РСЗО Vampire над Белгородской областью
Общество
Более 40% россиян столкнулись с мошенническими звонками из «прокуратуры»
Общество
В Ростовской области в 17 детских садах ввели ограничения из-за кори
Экономика
Новак заявил о полном покрытии потребностей РФ по запасам бензина
Мир
В Госдепе назвали талантливым экономическое руководство России
Общество
Пилот Грачев рассказал о посадке самолета Falcon 10 в горах Афганистана
Общество
В Псковской области с 25 по 30 января по ночам будут отключать LTE
Общество
Москвичам рекомендовали использовать общественный транспорт из-за снега

Кучеров вновь занял первое место в бомбардирской гонке НХЛ

0
Фото: TASS/AP Photo/Matt Slocum
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский хоккеист, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров 26 января снова стал лидером в списке лучших бомбардиров сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В пятницу в матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Латнинг» одержала победу над «Аризоной Койотс» со счетом 6:3. 30-летний российский спортсмен набрал три очка за результативность: Кучеров забросил одну шайбу, а также сделал две результативные передачи.

Таким образом, в этом сезоне на счету хоккеиста 83 очка (32 заброшенных шайбы и 51 результативная передача) в 48 матчах. Так он обошел форварда «Колорадо Эвеланш» из Канады Натана Маккиннона, на счету которого 82 очка.

За свою карьеру в НХЛ Кучеров набрал в общей сложности 812 очков, что помогло ему обойти защитника Сергея Гончара с 811 очками в списке лучших бомбардиров-россиян за всю историю НХЛ.

У Кучерова пошло: звезда «Тампы» проводит один из лучших сезонов в НХЛ
Нападающий «молний» борется за звание лучшего бомбардира, Валерий Ничушкин внезапно просит о помощи

Ранее, 13 января, «Тампа-Бэй Лайтнинг» победила в матче против «Анахайм Дакс» со счетом 5:1. По результатам игры Кучеров стал десятым россиянином, который набрал 800 очков в карьере в НХЛ.

До этого, 7 января, спортсмен возглавил гонку бомбардиров НХЛ в матче «Тампы» с «Бостоном». При этом «Тампа-Бэй Лайтнинг» в Бостоне потерпела поражение от «Бостон Брюинз». Матч регулярного чемпионата НХЛ завершился со счетом 7:3 (2:1, 2:2, 3:0).

В декабре прошлого года Кучерова также признали первой звездой ноября в НХЛ. В 14 матчах месяца 30-летний россиянин отметился 9 голами и 19 результативными передачами.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024