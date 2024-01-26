Кучеров вновь занял первое место в бомбардирской гонке НХЛ

Российский хоккеист, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров 26 января снова стал лидером в списке лучших бомбардиров сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В пятницу в матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Латнинг» одержала победу над «Аризоной Койотс» со счетом 6:3. 30-летний российский спортсмен набрал три очка за результативность: Кучеров забросил одну шайбу, а также сделал две результативные передачи.

Таким образом, в этом сезоне на счету хоккеиста 83 очка (32 заброшенных шайбы и 51 результативная передача) в 48 матчах. Так он обошел форварда «Колорадо Эвеланш» из Канады Натана Маккиннона, на счету которого 82 очка.

За свою карьеру в НХЛ Кучеров набрал в общей сложности 812 очков, что помогло ему обойти защитника Сергея Гончара с 811 очками в списке лучших бомбардиров-россиян за всю историю НХЛ.

Ранее, 13 января, «Тампа-Бэй Лайтнинг» победила в матче против «Анахайм Дакс» со счетом 5:1. По результатам игры Кучеров стал десятым россиянином, который набрал 800 очков в карьере в НХЛ.

До этого, 7 января, спортсмен возглавил гонку бомбардиров НХЛ в матче «Тампы» с «Бостоном». При этом «Тампа-Бэй Лайтнинг» в Бостоне потерпела поражение от «Бостон Брюинз». Матч регулярного чемпионата НХЛ завершился со счетом 7:3 (2:1, 2:2, 3:0).

В декабре прошлого года Кучерова также признали первой звездой ноября в НХЛ. В 14 матчах месяца 30-летний россиянин отметился 9 голами и 19 результативными передачами.