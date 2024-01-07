Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин рассказал о возвращении в Россию иконы из Нью-Йорка
Мир
На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,6
Общество
Собянин поздравил москвичей с Рождеством
Мир
В минздраве Палестины сообщили о шести жертвах авиаудара Израиля по Дженину
Мир
В Германии заявили о необходимости поставить Киеву крылатые ракеты Taurus
Мир
Пушилин указал на отличия между ударами РФ и Украины
Мир
В США указали на дефицит ракет для ЗРК Patriot из-за поставок Украине
Армия
Военные ВСУ отказываются участвовать в боях в Крынках
Общество
В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Армия
ВС РФ сорвали восемь попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении
Армия
Украине напомнили о наличии у ВС РФ более мощных ракет
Происшествия
Двое детей получили травмы из-за столкновения головами при катании на «ватрушке»
Спорт
Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ в матче «Тампы» с «Бостоном»
Мир
Трамп указал на способность Байдена уничтожить США до следующих выборов
Происшествия
В Магадане загорелся склад автозапчастей на площади 750 кв. м

Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ в матче «Тампы» с «Бостоном»

Кучеров набрал три очка в матче с «Бостоном» и возглавил гонку бомбардиров в НХЛ
0
Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Sergei Belski
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча команд 7 января в Бостоне завершилась со счетом 7:3 (2:1, 2:2, 3:0) в пользу хозяев.

В «Бостон Брюинз» шайбы забросили Трент Фредерик, Чарли Макэвой, Давид Пастрняк, Морган Гики, Джейк Дебраск и Чарли Койл. В частности, Фредерик отметился двумя голами.

В «Тампе», в свою очередь, две шайбы забил Брейден Пойнт. Еще один гол принадлежит российскому нападающему Никите Кучерову, также он записал на свой счет две голевые передачи.

По результатам встречи Кучеров признан второй звездой матча. Кроме того, он довел число результативных баллов до 67 (28 голов, 39 передач), вернув себе лидерство в списке лучших бомбардиров регулярного сезона НХЛ 2023–2024 года. Всего в активе спортсмена теперь 492 передачи.

Год на последних минутах: шайба Овечкина и адаптация Кузьменко
Как дела у наших хоккеистов в Национальной хоккейной лиге

Ранее, 3 января, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 830-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась со счетом 3:4 в пользу «Вашингтона».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024