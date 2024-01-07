Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ в матче «Тампы» с «Бостоном»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча команд 7 января в Бостоне завершилась со счетом 7:3 (2:1, 2:2, 3:0) в пользу хозяев.

В «Бостон Брюинз» шайбы забросили Трент Фредерик, Чарли Макэвой, Давид Пастрняк, Морган Гики, Джейк Дебраск и Чарли Койл. В частности, Фредерик отметился двумя голами.

В «Тампе», в свою очередь, две шайбы забил Брейден Пойнт. Еще один гол принадлежит российскому нападающему Никите Кучерову, также он записал на свой счет две голевые передачи.

По результатам встречи Кучеров признан второй звездой матча. Кроме того, он довел число результативных баллов до 67 (28 голов, 39 передач), вернув себе лидерство в списке лучших бомбардиров регулярного сезона НХЛ 2023–2024 года. Всего в активе спортсмена теперь 492 передачи.

Ранее, 3 января, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 830-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась со счетом 3:4 в пользу «Вашингтона».