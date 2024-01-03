Овечкин забросил 830-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 830-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась со счетом 3:4 в пользу «Вашингтона».

Таким образом россиянину Овечкину осталось забросить 64 шайбы для того, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах (894 шайбы).

Помимо Овечкина в матче против «Питтсбурга» забитыми голами отличились нападающие «Вашингтона» Том Уилсон и Бек Маленстин, а также защитник Мартин Фехервари.

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили форварды Рикард Ракелль, Сидни Кросби и Джейк Гюнцель.

Ранее, 22 декабря, гол и пас Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Коламбусом» в матче НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2. Российский хоккеист прервал свою безголевую серию из 14 матчей подряд.

1 декабря сообщалось, что Овечкин поднялся на второе место в истории НХЛ по числу набранных очков в овертаймах матчей регулярного чемпионата. Рекордная безголевая серия Овечкина составляла 14 матчей.

До этого, 8 декабря, Овечкин достиг отметки в 1500 очков за всю свою игровую карьеру в чемпионатах НХЛ. Накануне во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» в Вашингтоне он отметился голевой передачей и записал на свой счет балл. Таким образом, он стал единственным россиянином в истории НХЛ и 16-м в истории лиги игроком, кому удалось добиться такого результата.