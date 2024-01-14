Нападающий «Тампы» Кучеров набрал 800 очков за карьеру в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 800 очков за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал десятым россиянином с таким результатом. Это стало возможным после победы его клуба в матче против «Анахайм Дакс» в Тампе, который прошел 13 января.

Игра завершилась со счетом 5:1. В составе «Тампы» Стивен Стэмкос оформил дубль, Виктор Хедман, Калвин Де Хан и Брэндон Хэгел забили по шайбе. У Кучерова — три голевые передачи. Единственную шайбу за «Анахайм Дакс» забросил Фрэнк Ватрано.

Второе очко Кучерова в этой игре стало его 800-м в регулярных чемпионатах НХЛ. По данным сайта лиги, 30-летний россиянин стал четвертым игроком в истории клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг», кто смог набрать 800 очков за карьеру, сообщил «Спорт-Экспресс».

Всего в активе Кучерова 801 (304+497) очко в 687 играх в НХЛ.

7 января Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ в матче «Тампы» с «Бостоном». При том что «Тампа-Бэй Лайтнинг» в Бостоне потерпела поражение от «Бостон Брюинз». Матч регулярного чемпионата НХЛ завершился со счетом 7:3 (2:1, 2:2, 3:0) в пользу хозяев.

В декабре 2023 года российского нападающего хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» из города Тампа в США Никиту Кучерова признали первой звездой ноября в Национальной хоккейной лиге. В 14 матчах месяца 30-летний россиянин отметился 9 голами и 19 результативными передачами. На его счету 39 (15+24) очков в текущем сезоне НХЛ. Он лидирует в списке лучших бомбардиров лиги.