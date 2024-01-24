У Кучерова пошло: звезда «Тампы» проводит один из лучших сезонов в НХЛ

Один из сильнейших нападающих НХЛ последних 10 лет Никита Кучеров имеет хорошие шансы второй сезон подряд набрать свыше 100 очков по системе «гол+пас» в регулярном чемпионате. В пятерке лучших бомбардиров находится и Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс». С трудом движется к рекорду Уэйна Гретцки Александр Овечкин. Главным негативным моментом для наших стало загадочное прерывание своего лучшего сезона форвардом «Колорадо Эвеланш» Валерием Ничушкиным. А один из главных успехов российских легионеров — результативное выступление трех российских нападающих «Коламбус Блю Джекетс»: Егора Чинахова, Дмитрия Воронкова и Кирилла Марченко.

Кучеров

Если считать только те сезоны, когда Никита Кучеров мог выступать от начала до конца, то удивляться его космической результативности не стоит. Еще в 2017–2019 годах он набирал два сезона подряд 100 (39+61) и 128 (41+87) очков в регулярном чемпионате. Во втором случае 128 очков до сих пор остается рекордом по результативности российских хоккеистов за одну регулярку.

Но затем были два подряд сокращенных из-за ковида сезона, когда проводилось ограниченное число матчей, что лишало возможности демонстрировать такую статистику. А Кучерова еще стали мучить травмы. В сезоне-2020/21 он и вовсе пропустил весь регулярный чемпионат, восстановившись только к плей-офф. Вряд ли наш хоккеист сильно расстраивался, поскольку в этот период он и его команда выиграли два подряд Кубка Стэнли.

В сезоне-2021/22 Никита также не смог сыграть всю регулярку. Он провёел лишь 47 матчей, и за это время показал хорошую статистику — 69 (25+44) очков. А заодно помог «Тампе» дойти в плей-офф до финала, но на этот раз Кубок Стэнли ей не покорился — решающую серию «молнии» проиграли «Колорадо Эвеланш».

Прошлый сезон Кучеров отыграл уже полностью и 113 (30+83) очков. В плей-офф «Тампа» вылетела в первом раунде от «Торонто Мейпл Лифс». И сейчас с той же командой конкурирует за попадание в Кубок Стэнли. Проблемы в регулярке у подопечных Джона Купера возникли по разным причинам. По мнению бывшего нападающего «молний» Александра Волкова, ныне выступающего в КХЛ за минское «Динамо», связаны они с травмами лидеров и с тем, что соперники приспособились к сверхуспешному коллективу после его трех финалов Кубка Стэнли.

В начале сезона из-за травмы много пропустил вратарь Андрей Василевский. В январе в лазарете находится защитник Михаил Сергачёв. Но и помимо россиян случались потери среди ведущих игроков. На этом фоне травматичный ранее Кучеров как раз почти избегает повреждений и пытается втащить клуб в плей-офф.

В 46 матчах он набрал 76 (28+48) очков. Всего на один балл в споре бомбардиров Никита отстает от звезды «Колорадо» Нэтана Маккиннона. До конца регулярки осталось больше 30 игр, поэтому лишь тяжелая травма может помешать 30-летнему россиянину вновь набрать больше 100 очков.

— Не удивлен такой результативностью Никиты, — поделился мнением с «Известиями» Александр Волков. — Она у него всегда была такой, если не мешали травмы. Просто бывают разные обстоятельства. Человек играл три сезона подряд в финале Кубка Стэнли, еще прошел через травмы. При таких нагрузках невозможно каждый год показывать подобные результаты. Поэтому в прошлом сезоне «Тампа» вылетела в первом раунде. Вот Никита провел после этого лето, отдохнул, перезагрузился. И снова выдает сильный сезон. Подобный отдых влияет. Невозможно без него несколько лет подряд быть лучшим. Это тело, физика — очень тяжело поддерживать на высоком уровне. Тем более возраст. Отдыхать надо. Вот отдохнул Кучеров немножко — и снова среди лучших.

Ничушкин

Карьера уроженца Челябинска в НХЛ всегда была крайне неровной, но в конечном итоге он переламывал все трудности. В прошлом году исполнилось 10 лет с момента отъезда Ничушкина за океан в «Даллас Старз». После неплохого дебютного сезона он стал терять место в основной команде и вернулся в КХЛ, где провел два не самых сильных года в ЦСКА. Затем состоялись камбек за океан и провальный сезон-2018/19 в «Далласе» с нулем голов в регулярке и плей-офф.

Длинная безголевая серия прервалась лишь в середине следующего сезона, когда Ничушкин ушел в «Колорадо». Но в итоге в этом клубе россиянин смог реанимировать карьеру. Пиком стал триумф в 2022 году, когда команда из Денвера выиграла Кубок Стэнли, а Валерий был одним из ее лидеров. Но летом 2023 года случилась странная история с его отстранением от тренировок и игр по ходу плей-офф с формулировкой «по личным причинам». Это случилось после выездного матча серии против «Сиэтл Кракен».

Местные СМИ чуть позже опубликовали отчет полиции Сиэтла о том, как якобы в номере отеля, где проживал Ничушкин, нашли пьяную девушку. Самого хоккеиста в этот момент в номере не было. В протоколе он очень редко упоминался. И никаких объявлений ему в итоге не предъявили. Следующий сезон Валерий как ни в чем не бывало начал в составе «Колорадо», а клуб больше никак не комментировал скандал.

В нынешнем сезоне 28-летний хоккеист набрал 42 (20+22) очка в 40 матчах и шёл на то, чтобы провести самый результативный регулярный чемпионат за всю свою карьеру в НХЛ. До этого лучшие показатели у него были в двух прошлых сезонах — 52 и 47 очков. Но 16 января было объявлено, что Ничушкин выведен из состава «Колорадо» и пройдет программу помощи игрокам НХЛ. Хоккеист заявил, что он сам проявил инициативу пройти эту программу.

Как утверждал «Спорт-Экспресс», ситуация не связана с алкоголем или наркотиками. Но в любом случае нападающий теперь оказался вне льда на неопределенный срок. И неизвестно, успеет ли вернуться до конца сезона.

— Ситуация с Ничушкиным неприятная, но в ней нет ничего такого, из чего стоит делать трагедию, — наоборот, если Валерий сам обратился за помощью со своими проблемами, то это хорошо, значит, скорее всего, сможет их решить и вернуться на лед, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Конечно, обидно, что такое случилось по ходу так хорошо складывавшегося для него сезона, но, если проблемы есть, лучше их решать сразу. А такое бывает у спортсменов, и не только российских: мы видим много новостей, как и американцы с канадцами часто обращаются в НХЛ в эту программу помощи. Причем причины могут быть разные — необязательно алкоголизм или наркотики. Возможен простой нервный срыв или истощение, ведь хоккеисты переживают большие нагрузки — физические и психологические. В общем, верю, что у Ничушкина всё будет хорошо. Он еще вернется на лед и будет радовать публику своей игрой.

Русские в «Коламбусе»

Егор Чинахов перешел в «Коламбус» в 2021 году, сразу после победы в Кубке Гагарина с омским «Авангардом» и получения приза лучшему новичку сезона в КХЛ. Год спустя по его пути из петербургского СКА последовал Кирилл Марченко. А в прошлом году в «Коламбус» отправился один из лидеров казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков.

Все трое не сразу пробились в основную команду. Даже у Чинахова после двух лет в «Блю Джекетс» минувшей осенью случались отрезки, когда он был вынужден играть за фарм-клуб. А в отношении Воронкова осенью ходили слухи, что он стал скучать в США и хочет вернуться в Казань. Эту информацию подтверждал в интервью «Известиям» генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиулин.

Тем не менее в итоге все трое закрепились в основе. На счету у Воронкова 22 (9+13) очка в 39 матчах. Марченко в 43 играх набрал 24 (14+10) балла. У Чинахова 19 (11+8) очков в 34 встречах. Также стоит отметить защитника Ивана Проворова с его 23 (4+19) очками в 43 матчах и вратаря Даниила Тарасова, постепенно вытесняющего из основы латыша Элвиса Мерзликина.

— В «Коламбусе» уже давно хорошее отношение к российским хоккеистам, — сказал «Известиям» агент Чинахова Шуми Бабаев. — Еще во времена Сергея Бобровского и Артемия Панарина наши ребята там были лидерами команды. И сейчас всем пяти нашим игрокам так или иначе даются шансы. Поэтому и Воронков адаптировался, и до него — Чинахов с Марченко. Теперь они показывают достойный хоккей. А про такого опытного защитника, как Проворов, и говорить не приходится. Уверен, что они все и дальше будут показывать себя с лучшей стороны.

Панарин

С 2015 года, когда Панарин уехал в НХЛ, он лишь в одном из восьми сезонов набрал в регулярном чемпионате меньше 70 очков. И этот единственный случай произошел только из-за ковида, когда число матчей сократили. В нынешнем розыгрыше Артемий тоже, скорее всего, преодолеет эту планку. Ведь уже в январе, за два с половиной месяца до конца регулярки, у него 62 (28+34) балла и пятое место в споре бомбардиров. А его «Нью-Йорк Рейнджерс» лидирует в своем дивизионе. Помимо Панарина значимый вклад в этот успех вносит вратарь Игорь Шестёркин.

— Перед сезоном Панарин очень критично высказывался о себе — он был недоволен прошлым плей-офф, из которого «Нью-Йорк Рейнджерс» вылетел в первом раунде, — отметил в разговоре с «Известиями» известный хоккейный агент Алексей Дементьев. — Хотя у него был один из самых результативных регулярных чемпионатов, ноль голов и две передачи в серии с «Нью-Джерси» (3:4) — явно не то, чего хотел сам Артемий и чего ждали от него болельщики и клуб. Сейчас видно, что мотивация у него действительно высокая. И он доказывает это своей результативностью.

Также стоит отметить возвращение в состав «Торонто» вратаря Ильи Самсонова, потерявшего в декабре место в главной команде, результативность Кирилла Капризова «Миннесоте Уайлд» и трудности нападающих Василия Подколзина и Ильи Михеева, всё меньше получающих игровое время в «Ванкувер Кэнакс».