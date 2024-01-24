Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил о плачевной экологической ситуации в секторе Газа
Мир
В Великобритании признали значительное совершенствование ВС РФ за период СВО
Мир
Генсек ООН потребовал возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа через порт Ашдод
Мир
Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО
Общество
Пресс-показ фильма «Мастер и Маргарита» прошел в Москве
Армия
Российская система ПВО сбила воздушную цель в Белгородской области
Мир
Белоруссия обвинила НАТО в нарушении Венского документа о безопасности
Мир
Лавров и аль-Малики подчеркнули важность прекращения кровопролития в Газе
Общество
Волонтеры в Тюменской области нашли пропавшего 15 лет назад мужчину
Общество
Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке РФ к участию в «ЭКСПО-2025» в Осаке
Политика
МИД РФ прокомментировал ситуацию в Красном море
Мир
В Кремле назвали несостоятельными территориальные претензии Украины к России
Политика
В Госдуме оценили поднятый в США вопрос о возвращении Аляски России
Мир
Лавров в Нью-Йорке проводит встречу с главой МИД Швейцарии
Общество
Суд оштрафовал Apple на 800 тыс. рублей за неудаление запрещенного контента

У Кучерова пошло: звезда «Тампы» проводит один из лучших сезонов в НХЛ

Нападающий «молний» борется за звание лучшего бомбардира, Валерий Ничушкин внезапно просит о помощи
0
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Dirk Shadd
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из сильнейших нападающих НХЛ последних 10 лет Никита Кучеров имеет хорошие шансы второй сезон подряд набрать свыше 100 очков по системе «гол+пас» в регулярном чемпионате. В пятерке лучших бомбардиров находится и Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс». С трудом движется к рекорду Уэйна Гретцки Александр Овечкин. Главным негативным моментом для наших стало загадочное прерывание своего лучшего сезона форвардом «Колорадо Эвеланш» Валерием Ничушкиным. А один из главных успехов российских легионеров — результативное выступление трех российских нападающих «Коламбус Блю Джекетс»: Егора Чинахова, Дмитрия Воронкова и Кирилла Марченко.

Кучеров

Если считать только те сезоны, когда Никита Кучеров мог выступать от начала до конца, то удивляться его космической результативности не стоит. Еще в 2017–2019 годах он набирал два сезона подряд 100 (39+61) и 128 (41+87) очков в регулярном чемпионате. Во втором случае 128 очков до сих пор остается рекордом по результативности российских хоккеистов за одну регулярку.

Но затем были два подряд сокращенных из-за ковида сезона, когда проводилось ограниченное число матчей, что лишало возможности демонстрировать такую статистику. А Кучерова еще стали мучить травмы. В сезоне-2020/21 он и вовсе пропустил весь регулярный чемпионат, восстановившись только к плей-офф. Вряд ли наш хоккеист сильно расстраивался, поскольку в этот период он и его команда выиграли два подряд Кубка Стэнли.

В сезоне-2021/22 Никита также не смог сыграть всю регулярку. Он провёел лишь 47 матчей, и за это время показал хорошую статистику — 69 (25+44) очков. А заодно помог «Тампе» дойти в плей-офф до финала, но на этот раз Кубок Стэнли ей не покорился — решающую серию «молнии» проиграли «Колорадо Эвеланш».

Прошлый сезон Кучеров отыграл уже полностью и 113 (30+83) очков. В плей-офф «Тампа» вылетела в первом раунде от «Торонто Мейпл Лифс». И сейчас с той же командой конкурирует за попадание в Кубок Стэнли. Проблемы в регулярке у подопечных Джона Купера возникли по разным причинам. По мнению бывшего нападающего «молний» Александра Волкова, ныне выступающего в КХЛ за минское «Динамо», связаны они с травмами лидеров и с тем, что соперники приспособились к сверхуспешному коллективу после его трех финалов Кубка Стэнли.

«Бросок у Овечкина никуда не делся. Рекорд Гретцки он побьет»
Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков — о смене команды, игре против Макдэвида и главных российских звездах НХЛ

В начале сезона из-за травмы много пропустил вратарь Андрей Василевский. В январе в лазарете находится защитник Михаил Сергачёв. Но и помимо россиян случались потери среди ведущих игроков. На этом фоне травматичный ранее Кучеров как раз почти избегает повреждений и пытается втащить клуб в плей-офф.

В 46 матчах он набрал 76 (28+48) очков. Всего на один балл в споре бомбардиров Никита отстает от звезды «Колорадо» Нэтана Маккиннона. До конца регулярки осталось больше 30 игр, поэтому лишь тяжелая травма может помешать 30-летнему россиянину вновь набрать больше 100 очков.

— Не удивлен такой результативностью Никиты, — поделился мнением с «Известиями» Александр Волков. — Она у него всегда была такой, если не мешали травмы. Просто бывают разные обстоятельства. Человек играл три сезона подряд в финале Кубка Стэнли, еще прошел через травмы. При таких нагрузках невозможно каждый год показывать подобные результаты. Поэтому в прошлом сезоне «Тампа» вылетела в первом раунде. Вот Никита провел после этого лето, отдохнул, перезагрузился. И снова выдает сильный сезон. Подобный отдых влияет. Невозможно без него несколько лет подряд быть лучшим. Это тело, физика — очень тяжело поддерживать на высоком уровне. Тем более возраст. Отдыхать надо. Вот отдохнул Кучеров немножко — и снова среди лучших.

Ничушкин

Карьера уроженца Челябинска в НХЛ всегда была крайне неровной, но в конечном итоге он переламывал все трудности. В прошлом году исполнилось 10 лет с момента отъезда Ничушкина за океан в «Даллас Старз». После неплохого дебютного сезона он стал терять место в основной команде и вернулся в КХЛ, где провел два не самых сильных года в ЦСКА. Затем состоялись камбек за океан и провальный сезон-2018/19 в «Далласе» с нулем голов в регулярке и плей-офф.

Длинная безголевая серия прервалась лишь в середине следующего сезона, когда Ничушкин ушел в «Колорадо». Но в итоге в этом клубе россиянин смог реанимировать карьеру. Пиком стал триумф в 2022 году, когда команда из Денвера выиграла Кубок Стэнли, а Валерий был одним из ее лидеров. Но летом 2023 года случилась странная история с его отстранением от тренировок и игр по ходу плей-офф с формулировкой «по личным причинам». Это случилось после выездного матча серии против «Сиэтл Кракен».

Местные СМИ чуть позже опубликовали отчет полиции Сиэтла о том, как якобы в номере отеля, где проживал Ничушкин, нашли пьяную девушку. Самого хоккеиста в этот момент в номере не было. В протоколе он очень редко упоминался. И никаких объявлений ему в итоге не предъявили. Следующий сезон Валерий как ни в чем не бывало начал в составе «Колорадо», а клуб больше никак не комментировал скандал.

В нынешнем сезоне 28-летний хоккеист набрал 42 (20+22) очка в 40 матчах и шёл на то, чтобы провести самый результативный регулярный чемпионат за всю свою карьеру в НХЛ. До этого лучшие показатели у него были в двух прошлых сезонах — 52 и 47 очков. Но 16 января было объявлено, что Ничушкин выведен из состава «Колорадо» и пройдет программу помощи игрокам НХЛ. Хоккеист заявил, что он сам проявил инициативу пройти эту программу.

«С ЦСКА стоит брать пример, как сохранять костяк»
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов — о стабильности состава, новичках омского клуба и сложностях борьбы за место в плей-офф КХЛ

Как утверждал «Спорт-Экспресс», ситуация не связана с алкоголем или наркотиками. Но в любом случае нападающий теперь оказался вне льда на неопределенный срок. И неизвестно, успеет ли вернуться до конца сезона.

— Ситуация с Ничушкиным неприятная, но в ней нет ничего такого, из чего стоит делать трагедию, — наоборот, если Валерий сам обратился за помощью со своими проблемами, то это хорошо, значит, скорее всего, сможет их решить и вернуться на лед, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Конечно, обидно, что такое случилось по ходу так хорошо складывавшегося для него сезона, но, если проблемы есть, лучше их решать сразу. А такое бывает у спортсменов, и не только российских: мы видим много новостей, как и американцы с канадцами часто обращаются в НХЛ в эту программу помощи. Причем причины могут быть разные — необязательно алкоголизм или наркотики. Возможен простой нервный срыв или истощение, ведь хоккеисты переживают большие нагрузки — физические и психологические. В общем, верю, что у Ничушкина всё будет хорошо. Он еще вернется на лед и будет радовать публику своей игрой.

Русские в «Коламбусе»

Егор Чинахов перешел в «Коламбус» в 2021 году, сразу после победы в Кубке Гагарина с омским «Авангардом» и получения приза лучшему новичку сезона в КХЛ. Год спустя по его пути из петербургского СКА последовал Кирилл Марченко. А в прошлом году в «Коламбус» отправился один из лидеров казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков.

Все трое не сразу пробились в основную команду. Даже у Чинахова после двух лет в «Блю Джекетс» минувшей осенью случались отрезки, когда он был вынужден играть за фарм-клуб. А в отношении Воронкова осенью ходили слухи, что он стал скучать в США и хочет вернуться в Казань. Эту информацию подтверждал в интервью «Известиям» генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиулин.

Тем не менее в итоге все трое закрепились в основе. На счету у Воронкова 22 (9+13) очка в 39 матчах. Марченко в 43 играх набрал 24 (14+10) балла. У Чинахова 19 (11+8) очков в 34 встречах. Также стоит отметить защитника Ивана Проворова с его 23 (4+19) очками в 43 матчах и вратаря Даниила Тарасова, постепенно вытесняющего из основы латыша Элвиса Мерзликина.

— В «Коламбусе» уже давно хорошее отношение к российским хоккеистам, — сказал «Известиям» агент Чинахова Шуми Бабаев. — Еще во времена Сергея Бобровского и Артемия Панарина наши ребята там были лидерами команды. И сейчас всем пяти нашим игрокам так или иначе даются шансы. Поэтому и Воронков адаптировался, и до него — Чинахов с Марченко. Теперь они показывают достойный хоккей. А про такого опытного защитника, как Проворов, и говорить не приходится. Уверен, что они все и дальше будут показывать себя с лучшей стороны.

«Ни разу не пожалел, что получил российское гражданство»
Хоккеист московского «Динамо» Бреннан Менелл — об оформлении паспорта РФ, результатах бело-голубых в КХЛ и шансах на Кубок Гагарина

Панарин

С 2015 года, когда Панарин уехал в НХЛ, он лишь в одном из восьми сезонов набрал в регулярном чемпионате меньше 70 очков. И этот единственный случай произошел только из-за ковида, когда число матчей сократили. В нынешнем розыгрыше Артемий тоже, скорее всего, преодолеет эту планку. Ведь уже в январе, за два с половиной месяца до конца регулярки, у него 62 (28+34) балла и пятое место в споре бомбардиров. А его «Нью-Йорк Рейнджерс» лидирует в своем дивизионе. Помимо Панарина значимый вклад в этот успех вносит вратарь Игорь Шестёркин.

— Перед сезоном Панарин очень критично высказывался о себе — он был недоволен прошлым плей-офф, из которого «Нью-Йорк Рейнджерс» вылетел в первом раунде, — отметил в разговоре с «Известиями» известный хоккейный агент Алексей Дементьев. — Хотя у него был один из самых результативных регулярных чемпионатов, ноль голов и две передачи в серии с «Нью-Джерси» (3:4) — явно не то, чего хотел сам Артемий и чего ждали от него болельщики и клуб. Сейчас видно, что мотивация у него действительно высокая. И он доказывает это своей результативностью.

Также стоит отметить возвращение в состав «Торонто» вратаря Ильи Самсонова, потерявшего в декабре место в главной команде, результативность Кирилла Капризова «Миннесоте Уайлд» и трудности нападающих Василия Подколзина и Ильи Михеева, всё меньше получающих игровое время в «Ванкувер Кэнакс».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024