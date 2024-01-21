«С ЦСКА стоит брать пример, как сохранять костяк»

За последний год омский «Авангард» прошел через радикальные перемены. В клубе полностью сменилось руководство — пост председателя совета директоров после пяти лет работы покинул Александр Крылов, при котором «ястребы» в 2021 году выиграли первый в своей истории Кубок Гагарина. Также сменились генеральный директор и генеральный менеджер. Кроме того, прошлой весной команду со скандалом покинули два звездных нападающих — Сергей Толчинский и Арсений Грицюк. Это случилось из-за конфликта предыдущего руководства с их агентом Шуми Бабаевым.

Еще один лидер омичей и клиент Бабаева Владимир Ткачев также долго не подписывал новый контракт, но по ходу лета всё же заключил новое соглашение с «Авангардом». Также ближе к началу сезона команду покинул один из ее ведущих легионеров — нападающий Корбан Найт. В результате команда крайне тяжело проводила начало сезона, но ближе к зиме подопечные Михаила Кравца набрали ход и не сбавили обороты зимой, в результате чего сейчас идут на втором месте в регулярном чемпионате КХЛ, отставая всего на одно очко от лидирующего магнитогорского «Металлурга» и сыграв на два матча меньше.

В конце зимы менеджмент «Авангарда» сделал ряд громких приобретений, фактически сформировав второе мощное атакующее звено за счет именитых новичков в лице Дамира Жафярова, Николая Прохоркина и Томаша Юрчо. Ранее у команды многое держалось исключительно на первой тройке — Ткачеве, Риде Буше и Райане Спуннере.

В интервью «Известиям» капитан «Авангарда», защитник Дамир Шарипзянов оценил перспективы клуба на плей-офф, рассказал об адаптации новичков и призывал не сравнивать нынешний омский коллектив с тем, который выиграл три года назад Кубок Гагарина.

— Как оцените новое второе звено «Авангарда»?

— Они, в принципе, все набирают ход. Не знаю, в какой форме был Юрчо перед приходом к нам, но Прохоркин в принципе всегда был хорошим создающим игроком. Ну и Жафярова мы тоже знаем. Трудный у него задался сезон (его первую половину Жафяров провел в казанском «Ак Барсе», где почти не получал место в составе. — «Известия»). Но все трое показывают мастерство. Это мастеровитые ребята, поэтому есть и голы, и моменты. Даже если они не забили, как в последнем матче со «Спартаком» (3:1), я считаю, что они показали неплохой хоккей. Но знаю, что они могут играть намного лучше.

— Вам как капитану пришлось им помогать адаптироваться к жизни в Омске?

— Да нет. Они все довольно-таки голодны до побед, голодны до хоккея. Тот же Дамир столько просидел в запасе в этом сезоне. И я думаю, он просто хочет играть, приносить пользу команде и получать удовольствие от хоккея.

— Раньше казалось, что у «Авангарда» может быть проблема из-за зависимости от первого звена Ткачева, Буше и Спуннера. Теперь две столь ярких тройки — это достаточно для борьбы за Кубок Гагарина? Можно сказать, что достаточно укомплектованы креативными и сдерживающими звеньями?

— Сначала говорили, что мы зависимы от одного звена, теперь от двух. Потом будут говорить про зависимость от трех и четырех (смеется). Так что всё нормально. У нас целостная команда. Есть ребята, которые могут забить. Есть ребята, которые могут обороняться, блокировать. В принципе все делают свою работу хорошо. И, наверно, это показывают наша игра и наше место в таблице. Надеюсь, дальше будем действовать в том же ключе.

— В межсезонье, когда менялось руководство, уходили Толчинский, Грицюк, потом Найт, вы могли предположить, что сейчас «Авангард» будет одним из лидеров сезона?

— Не думал об этом. В принципе об этом никогда не думаешь. Просто пытаешься подходить в оптимальной форме к плей-офф, потому что, естественно, мы все играем в «Авангарде», чтобы биться за главный трофей. И я думаю, у нас есть хорошие шансы. Но и эти же хорошие шансы есть у многих команд в этом сезоне. Так что это будет интересный сезон и интересный плей-офф.

— Нынешний «Авангард» чем-то похож на ту команду, которая выиграла Кубок Гагарина в 2021 году?

— Да я не думаю, что нужно сравнивать команды. Годы разные и команды разные. Многое у нас с тех пор обновилось. Но хочется, чтобы в следующие сезоны сохранялся костяк. И думаю, руководство «Авангарда» к этому идет. Смотря на тот же ЦСКА, то, как они играют, как они выигрывали Кубок Гагарина два года подряд и в финале играли пять сезонов подряд. Наверно, с этого стоит брать пример.

— За последние пять лет они только один раз проиграли серию плей-офф, когда на вас попали в финале. Может, потому и выигрывают постоянно Кубок Гагарина, что больше с вами не пересекались?

— Да, к сожалению (улыбается). Ну да ладно, выиграли они — в принципе, заслужили это. Хотелось бы теперь и нам пару Кубков Гагарина выиграть.

— Вас, кстати, не удивляет то, как ЦСКА сейчас неудачно проводит регулярку, идя всего лишь на седьмом месте в Западной конференции? В теории вы можете попасть на них во втором раунде, поскольку теперь с этой стадии сетку плей-офф не будут делить на Запад и Восток.

— На самом деле, интересно, как будет выглядеть в этом году этот перекрестный плей-офф. Наверно, до конца нет понимания, кто, куда и на кого выходит. Так что будет интересно посмотреть. Главное — проходить дальше и смотреть, на кого мы выходим, а не наблюдать, как другие команды играют, а мы отдыхаем.

— Как отнеслись к недавнему скандалу с нарушением «Сибирью» лимита на легионеров и лишением новосибирского клуба четырех очков? Эта история ведь может повлиять и на то, какой соперник будет у «Авангарда», если вы закончите регулярку на первом месте.

— Не думаю, что в это нужно лезть. Что получилось, то получилось. Хорошо, что мы сейчас не боремся за эту путевку в плей-офф в районе 7–10 мест. Я был там, играя в «Нефтехимике», когда ты до последнего матча не знаешь, попадешь в плей-офф или нет. Так что могу просто сейчас пожелать удачи и интересной борьбы всем участникам этой схватки за последнюю восьмую путевку от Востока.

— Что сложнее: биться с «Нефтехимиком» за выход в плей-офф или с «Авангардом» за Кубок Гагарина?

— Тяжелее, наверно, когда ты знаешь, что у тебя нет права на ошибку. Тебе нужно выигрывать много матчей, особенно в конце.

— Тяжелее, чем даже борьба за Кубок Гагарина?

— Нет, естественно, плей-офф — это совсем другой мир. Я говорю чисто про регулярку. Там, наверно, бороться с «Нефтехимиком» за место в восьмерке труднее, чем с «Авангардом» за первые места.