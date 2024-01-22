«Бросок у Овечкина никуда не делся. Рекорд Гретцки он побьет»

В прошлый раз с олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018 мы разговаривали в январе 2020-го, во время его первого полного сезона в НХЛ. Причем так вышло, что та беседа проходила в Лос-Анджелесе, где тогдашний клуб Владислава Гаврикова «Коламбус» поселился в отеле вблизи пляжа в районе Санта-Моника. Кто тогда мог подумать, что как раз столица мирового кино и станет будущим пристанищем мощного и сбалансированного российского защитника? Но несколько лет спустя так и произошло, и он при достаточно драматических обстоятельствах переехал из Огайо в Калифорнию.

Нет сомнений, что 28-летнему ярославцу эта перемена по сравнению с «Коламбусом» пошла только в плюс. «Короли» с немалой долей вероятности, как и в прошлом сезоне, выйдут в плей-офф, тогда как у «Блю Джекетс» шансов на это почти ноль. О своем новом клубе, а также главных событиях в НХЛ Гавриков рассказал в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу».

«Был с Чинаховым на связи, когда у него сложилась непростая ситуация»

— Недавно Михаил Мальцев рассказывал, какой у вас в НХЛ авторитет. Он решал вопросы о переходе в «Спартак», но не хотел в очередной раз тревожить агента и поделился своими проблемами с вами. После чего вы спокойно зашли к генеральному менеджеру и решили с ним все вопросы. «Далеко не каждый в НХЛ так может», — заключил Мальцев. Правда?

— У нас генеральный (Роб Блэйк) очень открытый. Его номер выведен из обращения, он играл здесь много лет. Может спокойно подойти к тебе, узнать, как дела, — и не формально. Его двери всегда открыты.

В тот момент я просто проходил мимо, его дверь, как обычно, была нараспашку, и я решил зайти узнать, как поживает мой русский друг. Всё правильно, Маля меня даже не просил об этом! Помимо этого, были другие вещи, о которых я хотел с Блэйком поговорить, но в разговоре просто обменялись мнениями в том числе о ситуации Мальцева, и какие-то моменты он для себя прояснил. Я не ходил просить, чтобы его отпустили. Просто пообщались.

У нас в КХЛ такой заход в кабинет к генеральному выглядит немного страшновато, а здесь это более открыто — хотя тоже не всегда и не везде. Просто в «Лос-Анджелесе» менеджер адекватный, с ним можно поговорить и донести какие-то нюансы без звонка агенту. А потом всё решается само собой.

— Почему у Мальцева в «Лос-Анджелесе» не получилось и пришлось ехать в КХЛ?

— Здесь по составу перед входом в сезон всё было четко. Я понимал, что Мише будет сложно, так как тренер не будет ничего менять и искать новые сочетания, если уже всё работает. По центрфорвардам у нас нет проблем. Поэтому он попал бы в состав, только если бы кто-то травмировался. А так не думаю, что ему здесь дали бы шанс.

Как я вижу, решение уехать в «Спартак» правильное. Хорошая команда, с приличным составом. С такими партнерами он будет играть много и найдет свою игру (разговор был до травмы, которую на днях в матче со СКА получил Мальцев. — «Известия»). Можно было остаться в АХЛ, но он и так провел там много времени. Каждый сам решает, что для него лучше.

— Кирилл Марченко в интервью говорил, что вся команда относится к вам с уважением: если кто-то заболел — вы обязательно вызоветесь помочь, что-то привезете. Какие-то истории на этот счет были?

— Не помню! Прочитав это, я тоже у него спрашивал, что и кому я привозил, но он ничего внятного не сказал: «Что-то было». Но не думаю, что это какой-то сложный шаг. Была ситуация, когда Настя приболела, я с командой был на выезде. Открывает дверь, а там стоит пакет со всякими фруктами, другими вкусняшками и записка вложена: «Выздоравливай, сходим погуляем!» И подпись — Джессика Фиала. Жена Кевина Фиалы.

Вроде мелочь, но на таких мелочах строятся отношения. У меня дочка, когда его видит, улыбается и говорит: «Привет, мой Кевин, как у тебя дела?» Он к нам приезжал и час, наверное, с ней бегал, играл. Это классно, когда у тебя с партнерами такие отношения за пределами игр и тренировок.

— То Чинахов, то Дмитрий Воронков недавно говорили, что скучают по России, чуть ли не домой собираются. Вы не проводили с ними по телефону психотерапевтическую работу?

— Был с Чинаховым на связи, когда у него сложилась непростая ситуация, поддерживал. Говорили с ним о разных вещах, и я понимал, что он чувствует. Не пытался отговаривать его или навязывать свое мнение — просто было интересно, как это происходит, поскольку я плюс-минус знаком с ситуацией внутри команды и хорошо знаю самого Егора.

Слава богу, что его поставили в состав и он смог уже многое доказать. И классно, что полностью русская тройка играет. У них действительно хорошо получается вместе. Когда мы против них играли, это звено доставило нам больше всего проблем. На одном языке им проще общаться — и в частности, Воронкову, который пока без английского, стало полегче. Он начал набирать очки, и на этом фоне бытовые вопросы, думаю, ушли на второй план. Надеюсь, теперь он быстрее адаптируется. Игрок-то хороший.

— Когда много русских в команде — английский не выучишь.

— Это правда. Но вот Чинахову тоже было тяжело, а сейчас уже хорошо разговаривает. Главное — желание.

— Панарин тоже долго не говорил и интервью на английском не давал.

— Ему это и не обязательно. Когда так играешь, можно вообще молчать (смеется).

— Когда видите, что в «Коламбусе» сейчас играют сразу пятеро россиян, ни разу не возникает мысль: а стоило ли оттуда дергаться? Весело же!

— Так я сам и не дернулся бы. Хотел подписать с ними долгосрочный контракт, но аналогичное желание с их стороны в какой-то момент почему-то пропало. Впрочем, всё, что ни делается, к лучшему. Не могу пожаловаться на то место, где нахожусь сейчас. Команда прекрасная!

— Только по-русски не с кем поговорить.

— С Артуром Калиевым. Он хорошо им владеет, хоть и вырос в Америке. И его родители между собой по-русски говорят. Более того, у Артура сестра — теннисистка, и они между собой тоже общаются на русском.

«Игра Кучерова в большинстве — космический уровень»

— Многие приезжают в НХЛ атакующими защитниками, а потом меняются в сторону упрощения. Над чем работаете вы?

— Думаю, в плане баланса между обороной и атакой всё осталось по-прежнему. Но мне самому интереснее развивать сторону атаки. Тренер по защитникам присылает нам много видео и подмечает детали игры защитников, выступающих в лиге. Мы смотрим и пытаемся добавить что-то себе.

Акцент идет на детали, никто тебя глобально не будет переучивать играть в хоккей. Если ты здесь — значит, уже умел что-то делать хорошо. Но над нюансами работа идет всегда. Из последнего мы разбирали Романа Йоси из «Нэшвилла» и Маккензи Уигара из «Калгари». Как они двигаются в зоне атаки, откуда у них идут броски. Садимся с тренером и обсуждаем это.

— На днях вы играли против «Тампы» лучшего бомбардира чемпионата Кучерова, и, хоть и проиграли в овертайме, Никита очков не набрал. Как «Кингз» смогли его остановить?

— Тяжело было — у него и в этой игре была пара моментов, но не забил. Тройка со Стэмкосом и Пойнтом у них классная. Они играют в чуть другой хоккей, чем все остальные. Позиционная игра, контроль шайбы. Если у Кучерова шайба и он набирает скорость, то его либо надо накрывать сразу, что мы и пытались делать, либо уже наблюдать, что произойдет. Иногда смотришь нарезки, как они играют в большинстве — это космический уровень.

— Но в этом сезоне такое впечатление, что у «Тампы» дисбаланс в составе — есть их суперзвено, но нижние тройки не помогают команде так, как в чемпионские сезоны.

— Они уж с этим разберутся. Мы тоже шесть матчей подряд проигрываем (в итоге серия остановилась на восьми. — «Известия»). Не скажу, что плохо играем, но есть некоторые детали, которые мешают нам побеждать. Уже не раз вели в счете, причем порой даже не в одну шайбу, но потом упускали преимущество и проигрывали в овертайме или по буллитам.

— Проигрыши в овертайме в регулярном чемпионате могут повлиять на психологию команды в овертаймах плей-офф?

— Не думаю. Овертаймы в регулярке — это три на три. Совершенно другая история, чем в обычном формате.

— Каково играть целую серию плей-офф против Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля? Да еще ее чуть не выиграть.

— Да, мы не выиграли. Но, во-первых, интересно — растешь как игрок. В плей-офф всё равно чуть другой хоккей, больше внимания к каждой детали, к изучению соперника. Узнал о Макдэвиде и Драйзайтле и о том, как против них стараться играть, больше, чем знал до этой серии. Что против них будет эффективнее в обороне.

— Были моменты в той серии, от которых вы получили удовольствие: «Да, я сделал его!»?

— Уже не помню. Один раз выбил шайбу, когда со мной выходили два в один, после чего мы забили им гол. По-моему, у Драйзайтля, но на сто процентов не уверен. Подумал: вот так надо делать всегда. Но всегда не бывает.

«Щелчок у Овечкина точно не ослаб»

— Каково играть против Овечкина?

— Тяжело. У него руки очень мощные. Если какая-то борьба, он идет встык, до конца, и ты это чувствуешь.

— А говорит много?

— За это Кузя там отвечает. Он всегда говорит!

— Провоцировать может?

— Запросто! И по-английски говорит, я слышал, но когда я на льду — по-русски. Много разных ситуаций было. Сейчас играли с ними на выезде, шайба летит высоко — и непонятно, где приземлится, ситуация нейтральная, 50 на 50. Он лицом катится, я спиной, уже у нашей зоны. У меня получилось дотянуться раньше и выбить. Кузя катится и говорит на ходу: «Повезло тебе!» — «Как всегда». — «Да я бы сейчас тебя в узел завязал!»

Это из безобидного. Все знают Кузю, его интервью на цитаты разлетаются. Классный парень, всегда тоже с хорошим настроением, ему есть что рассказать. Здорово! Овечкин тоже не молчит, но говорит намного меньше Кузи. Всегда уважительно со всеми, перед игрой ударит клюшкой по щиткам: «Привет, как дела?» Неважно, русский, нерусский... На вбрасывании может спросить: «Как семья, всё хорошо?» Перекинулись парой слов — и в игру.

— Вы играли против него только что. Есть ли понимание, почему он стал намного меньше забивать, чем раньше? Постарел, бросать слабее стал?

— Сложно судить, когда не знаешь полной ситуации. Для меня он тот же человек, который может забивать и умеет делать разницу для команды. Все прекрасно понимают, насколько он великий игрок и снайпер. Свои голы он забьет. Не всегда у тебя всё будет получаться, спады бывают у всех. Но сколько времени Саша уже показывает, что он лучший! Не сомневаюсь, что он будет в порядке.

— Но что сейчас происходит? Новый тренер его по-другому использует, щелчок ослаб, еще что-то?

— Щелчок точно не ослаб, бросок никуда не делся. Тренер, да, пришел другой, может, система поменялась. Играет на партнеров. Все ждут броска, а он делает скрытую передачу. И всё — вратарь и защитники уехали и партнер забивает гол. В нем я вообще не сомневаюсь!

— Уверены, что Ови побьет рекорд Гретцки?

— Да. Все будут рады, и мы станем свидетелями исторического момента.

«Я был практически уверен, что еду в «Бостон»

— Прошлым летом «Коламбус» не подписал с вами длинный контракт, которого вы, как уже сказали, хотели. После этого и решили, что с «Блю Джекетс» вам не по пути?

— Так и было, когда мы не смогли договориться перед началом и на старте сезона. Я понял, что им в дальнейшем не нужен. И с ними в отличие от «Лос-Анджелеса» краткосрочный подписывать не хотел.

— Вы им сразу прямым текстом это сказали?

— Да. Сначала мы разговаривали про длинный контракт, и в конце предыдущего сезона они были готовы. Но после лета поменяли решение, и я сказал, что краткосрочный с ними не вижу смысла подписывать. Что изменилось, о чем были обсуждения на собраниях руководства — не знаю и не хочу строить догадки на пустом месте. Решение принимает генеральный менеджер, но обсуждение по такого плана контрактам идет со всеми, включая владельца клуба и его помощников. Думаю, это было их коллегиальное решение.

— Помимо «Лос-Анджелеса» называлось немало команд, которые на вас перед прошлым дедлайном претендовали: «Эдмонтон», «Рейнджерс», «Бостон». Что было правдой? И куда хотели вы?

— «Бостон» был сто процентов. Я был практически уверен, что еду туда. Меня вывели из состава «Коламбуса», и я не играл почти три недели. Но по какой-то причине они не завершили сделку, и «Брюинз» взяли Диму Орлова.

— Может, просто двух хоккеистов с русскими фамилиями перепутали?

— Ха-ха, может быть! Но я, честно, был в шоке. Как эта ситуация затянулась, как «Коламбус» не смог ее правильно решить. Один раз прихожу на игру, Чинахов мне протягивает телефон, а там написано: «Дмитрий Орлов обменян в «Бостон». Я: что-о-о?!

У меня было в связи с этим большое... недоумение. Назовем это так. Меня вывели из состава на долгое время просто так. Я был очень недоволен, подходил к Ярмо и высказывал всё в не совсем деликатной форме. К тому моменту не играл уже две недели, и у меня накипело. Понимал: у меня был только вариант с «Бостоном», а теперь нет ничего. До дедлайна остается меньше недели, я не играю и теряю форму. Говорят о пяти-шести командах, которые меня хотят, но всё это на уровне слухов.

— А я еще представляю: «Бостон» бьет все рекорды, вы думали, что сейчас придете в команду, которая будет одним из главных, если не главным претендентом на Кубок Стэнли.

— Да, настрой был такой, что об этом очень давно говорилось, и всё было почти решено. И тут ты не знаешь ничего, мы подвисли и прожили в таком состоянии еще пять дней. Я не играл, тренировался много и в зале, и на льду. Это еще хуже — если ты здоров и не играешь, то тренировки очень тяжелые, но игр нет. И ты просто ждешь. Всё решилось не на флажке, чуть раньше. Мне казалось, что остались две команды, «Лос-Анджелес» — одна из них, и она хочет забрать и меня, и вратаря Йонаса Корписало.

— А вторая какая была?

— «Вегас».

— О боже. Могли бы сейчас быть обладателем Кубка Стэнли.

— А мог бы и не быть. Если бы да кабы. Об этом жалеть вообще не имеет смысла. Но история, конечно, веселая.

— В итоге, оказавшись в «Кингз», вы предпочли не выходить на рынок свободных агентов и незадолго до его открытия подписали с ними двухлетний контракт. Там же вроде и о трехлетнем переговоры вели?

— От двух до четырех. Я им обозначил, что думаю, они — свое мнение. И мы довольно быстро пришли к общему знаменателю. Долгих и сложных переговоров не было.

— Летом еще какие-то варианты рассматривали или сразу при обмене договорились, что «Лос-Анджелес» идет первым номером?

— Когда такие переходы перед дедлайном случаются, надо посмотреть, насколько тебе будет комфортно в системе игры, всё ли понравится вокруг. Бывают однодневные истории, когда приехал на пару месяцев, а далее знаешь, что поедешь в какое-то другое место. А может, тебе понравится и ты захочешь здесь остаться. Плюс у всех команд разные возможности по бюджету, чтобы вписаться под потолок зарплат.

— Но «Лос-Анджелес» сразу вам сказал, что хочет с вами работать не только в одном плей-офф, а вдолгую?

— Они сказали: мы на тебя рассчитываем, но давай подождем. Ты посмотришь на нас, мы посмотрим на тебя. Если все друг другу понравятся, думаем, мы договоримся.

— В итоге вы подписали контракт на два года — это была ваша инициатива?

— И их тоже. Все знали, что будет увеличиваться потолок зарплат. Для некоторых команд это вообще жизненно необходимо, а «Лос-Анджелесу» это просто дает больше маневра. Так и получилось — НХЛ объявила, что потолок вырастет до 87 млн, а в следующем году, скорее всего, будет за 90. Им это чуть развяжет руки.

— И вам больше просить можно.

— Было бы здорово. Но это всё будет зависеть от моей игры.