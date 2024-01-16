«Для своего возраста у Ковальчука идеальная форма»

Одним из главных событий сезона КХЛ стало возобновление карьеры Ильей Ковальчуком. В декабре звездный форвард подписал контракт с московским «Спартаком» и тут же набрал 4 (3+1) очка по системе «гол+пас» в семи матчах. Правда, сами красно-белые в январе оказались в кризисе: сейчас у них шесть поражений подряд. И это после успешной первой половины регулярного чемпионата: еще месяц назад подопечные Алексея Жамнова шли в лидерах. Отчасти провал связан с эпидемией травм ведущих игроков. Особенно болезненными стали потери центральных нападающих: в начале декабря выбыл Иван Морозов, в январе к нему присоединились Михаил Мальцев и Андрей Локтионов. В интервью «Известиям» ассистент Жамнова, легенда НХЛ, обладатель Кубка Стэнли – 1994 Алексей Ковалев рассказал, как кадровые проблемы сказываются на результатах, оценил форму Ковальчука, его влияние на коллектив и шансы команды на Кубок Гагарина.

— Ковальчук уже вписался в игру «Спартака»?

— Ну вы сами понимаете, быстро ничего не бывает. Всё равно можно лучше использовать его потенциал. Но Илья делает всю ту работу, которую мы ожидали от него в данный момент. Он набирает форму. Уверен, когда наберет, будет еще лучше. Время для этого есть. Мы пытаемся использовать Ковальчука в ситуациях, где он может принести стопроцентную пользу. Илья знает, что он делает и что от него требуется.

— В какой он был форме, когда начал тренироваться с командой?

— Для своего возраста форма у него идеальная. Илья — такой человек, который если что-то затеял, то не просто берет это из головы, а готовится. И к возобновлению карьеры хоккеиста готовился очень серьезно. Это было заметно по тому, в какой физической форме 40-летний Ковальчук пришел в «Спартак» после перерыва в два с половиной года.

— Вы сами в его возрасте играли в Швейцарии. Насколько это сложно физически?

— Это очень сложно. В принципе, как бы тебе ни хотелось, ты всё равно уже не такой быстрый, и реакция не такая, как раньше. Но есть другие навыки, которые могут тебе помочь. Это опыт, умение где-то замедлить игру, где-то, наоборот, добавить скорости. В этом возрасте уже надо играть чисто за счет опыта.

— Предыдущее появление Ковальчука в КХЛ — это полгода в «Авангарде», когда он сплотил команду и помог ей выиграть Кубок Гагарина. С учетом того, что в «Спартаке» и до его прихода атмосфера в раздевалке была отличной, насколько она изменилась?

— Да не сказал бы, что изменилась. У нас и так с начала сезона был сплоченный коллектив. Илья просто добавил еще больше профессионализма. И ребята на это реагируют как на дополнительную помощь во всех отношениях. Командный дух поднимается, и энергии добавляется, когда рядом с тобой есть такой опытный игрок, знающий, что делать, где подсказать партнерам. Это только в плюс.

— В первой половине сезона лигу поражала своей результативностью атакующая тройка Николай Голдобин – Иван Морозов – Павел Порядин. За счет чего она была настолько успешна?

— Они разные игроки. Когда в звене собраны разные по стилю хоккеисты, то много ума не надо: они всегда найдут способ играть вместе. Потому что люди дополняют друг друга. Когда в атакующем звене два одноплановых игрока, всегда нужно, чтобы с ними был кто-то третий, кто может подыграть им.

— Травма Морозова, из-за которой он не играет уже второй месяц, сильно подорвала потенциал тройки?

— Конечно, когда у тебя есть такой игрок, к тому же настолько наладивший взаимопонимание с партнерами по звену, — это большой плюс для команды. И его потеря не может не сказаться на игре. С другой стороны, у нас всё равно достаточно хороших игроков. Молодые ребята есть, которые молодцы, хорошо влились в команду. В те моменты, когда у основных хоккеистов не шла игра, они их качественно заменяли. У нас вообще собрался хороший коллектив, потому что от любого звена можно ждать голов и хорошей игры.

— Тем не менее после Нового года вы из-за травм потеряли еще несколько центральных нападающих — кроме Морозова выбыли Михаил Мальцев и Андрей Локтионов. Как решать эту проблему на фоне январской серии поражений из шести матчей подряд?

— Еще травмированы Шейн Принс и Егор Филин. То есть пять-шесть важных хоккеистов у нас в последнее время постоянно отсутствуют. Естественно, это не может пройти мимо нас. Но неправильно будет ждать, когда они вернутся. Надо самим находить игру, которая приносила победы до Нового года. Вместе выходить из непростой ситуации. Те ребята, которые есть сейчас, должны брать ответственность за команду и решать эпизоды, работая и за себя, и за травмированных игроков.

— Эпидемия травм — единственная причина неудач?

— Еще есть такой момент, что к «Спартаку» привыкли соперники. Даже в январе мы и в проигранных матчах хорошо проводили первые периоды. А соперник выжидает, делает всё, чтобы выдержать наш натиск, не дать забить и дождаться, когда мы выплеснем эмоции. И потом пользуется спадом. Такого быть не должно. У нас накапливается усталость, мы пропускаем, это бьет по уверенности игроков. Но именно в такие моменты проявляется характер. Они должны переламывать такие ситуации. Это особенно касается молодежи, которая получила шанс играть в КХЛ в отсутствие травмированных лидеров. И должна пользоваться им. Иначе снова потеряет место в составе.

— Со стороны есть соблазн связать неудачи с приходом Ковальчука, появившимся как раз в конце декабря.

— Ну это бред. Не может из-за одного игрока так измениться игра команды. Тем более какие претензии к Илье могут быть? Четыре (3+1) очка в семи матчах — это разве мало? Да, всегда хочется от такого игрока большего. Но он только вернулся в хоккей после двух с половиной лет без практики. Нужно время, чтобы набрать лучшую форму. Я сказал, что у него идеальная форма, но это с учетом долгого отсутствия практики. Но еще есть потенциал для ее набора, для того, чтобы мы увидели Ковальчука в лучшем его состоянии. Уверен, он еще прибавит и будет радовать нас еще больше. Сейчас списывать неудачи на него неправильно. Так вообще не работает командный механизм. Ко всем есть вопросы. И все должны себя проявлять. Особенно, повторюсь, молодежь, которая в отсутствие травмированных ребят имеет шансы выйти на лидирующие роли в «Спартаке».

— Николай Голдобин в последнее время снизил результативность. Еще со времен его игры в «Металлурге» существует стереотип, что он зависит от настроения, эмоций. Его нужно как-то дополнительно мотивировать?

— Думаю, нам это не надо. Может быть, в предыдущих командах его как-то подстегивали дополнительно, но тут у каждого свой метод и тренерский стиль. Мы увидели в Голдобине потенциал, пытаемся использовать его и улучшить игровые качества.

— «Спартак» играет в довольно интересный комбинационный хоккей. В КХЛ в последнее время стало больше подобных команд?

— Трудно оценивать других тренеров и другие команды. Стараюсь смотреть на то, что у меня, у моей команды и тренерского штаба. Никогда не был сторонником сидения в обороне. И Алексей Юрьевич Жамнов тоже никогда к подобному не был склонен. Игроки должны получать удовольствие от хоккея. А получать удовольствие они могут, только владея шайбой и взаимодействуя с партнерами по команде. Разумеется, у них будут ошибки — все это прекрасно понимают. И есть определенные нюансы, когда нельзя давать соперникам слишком много возможностей в своей зоне. Но нужно понимать таланты и возможности игроков. И максимально их использовать. Как у того же Голдобина.

— Будучи главным тренером «Куньлуня», вы стали первым из российских суперзвезд 1990-х, кто почти без тренерского опыта возглавил команду КХЛ. Теперь подобное повторили Жамнов, Сергей Федоров, Игорь Ларионов. Почему произошла такая тенденция?

— Мы просто используем свой опыт, свою информацию — всё, что впитали в себя с детства, а потом во время игр в чемпионате СССР, за сборные, в НХЛ и КХЛ. Мы этим жили и теперь пытаемся передать хоккеистам то, чему нас научили. Чтобы они, может быть, не делали тех ошибок, которые делали мы.

— О каких ошибках речь?

— Игровые ситуации. Где-то можно обыграть, где-то отдать пас или бросить по воротам. Подобное можно объяснить игрокам с позиции своего опыта и помочь им раньше научиться принимать оптимальные решения в сложных игровых ситуациях.

— Нынешний «Спартак» способен бороться за Кубок Гагарина, если в плей-офф будут играть все ваши сильнейшие хоккеисты?

— У нас других целей нет. Но мы не думаем о Кубке Гагарина. Только о том, чтобы прийти в хорошей форме к плей-офф. А там уже возможно всё. В плей-офф другая игра для всех команд. Там могут быть разные сюрпризы. У всех есть возможность победить — и у нас в том числе. Многое будет зависеть от того, кто меньше сделает ошибок.