Годовой запал: главные успехи и неудачи нашего спорта

Уходящий год стал для нашего спорта неоднозначным. «Железный занавес» перед международными соревнованиями вроде бы пропал, но вернуться к привычному ритму выступлений практически никто из наших атлетов так и не смог. Конечно, российские болельщики всё равно наслаждались яркими моментами — например, в теннисе и шахматах. Мы наблюдали за успехами футболиста Александра Головина и гандболистки Анны Вяхиревой, за рекордами Евгении Чикуновой в плавании и за успешными защитами титула в UFC Ислама Махачева. И все-таки главная победа года одержана вне спортивных арен.

Битва за жизнь

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров завершил блестящую карьеру 17 лет назад, но в 2023 году в его судьбе произошло нечто, затмившее все былые регалии. 46-летний ветеран выиграл самую сложную и важную битву — за свою жизнь. Причем сделал это при невероятных обстоятельствах.

В начале года звездного фигуриста госпитализировали с запущенной формой пневмонии после выступлений в ледовых шоу, и развитие болезни поначалу шло по самому негативному сценарию.

Несколько месяцев Роман балансировал на грани, но благодаря усилиям врачей, поддержке родных, а также своей силе воли выстоял. В критический момент лечения Костомарову ампутировали конечности. Но это не сломало мужественного человека. После выписки Роман продемонстрировал всем, что такое чемпионские характер и дух. Спорт­смен не просто сумел вернуться к прежнему ритму жизни, освоив протезы, — снова встал на коньки и в декабре выступил вместе со своей женой Оксаной Домниной на шоу Ильи Авербуха, а также откатал там с бывшей партнершей Татьяной Навкой золотой танец Турина-2006.

Самоотверженность Романа служит примером для всех, кто попал в тяжелую ситуацию. И поэтому именно Костомаров, по единогласному мнению многих авторитетных журналистов, стал главным спортивным героем 2023 года.

66 побед

Даниил Медведев завершил сезон 2023 года поражением в полуфинале Итогового турнира ATP в Турине от итальянца Янника Синнера. Но назвать это выступление неудачным ни в коем случае нельзя. Как и в целом сезон 2023 года, который россиянин закончил третьей ракеткой мира с рекордным для себя количеством титулов ATP. Конечно, всем хотелось большего, но не стоит забывать — в январе Медведев выбыл из топ-10, а на его теннисных перспективах многие поставили жирный крест. Но Даниил доказал, что по-прежнему остается элитным игроком.

С февраля победы пошли одна за другой — Доха, Дубай, финал на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, титул в Майами. На такой позитивной волне россиянин даже сделал, казалось бы, невозможное для себя — выиграл не просто титул на грунте, а «Мастерс» на этом покрытии в Риме. И пусть затем последовал ранний вылет на «Ролан Гаррос», Медведев всё равно продолжал показывать класс.

На Уимблдоне он установил личный рекорд, добравшись до полуфинала. На US Open в полуфинале победил испанца Карлоса Алькараса и только в финале уступил Джоковичу. После чего достойно провел и заключительную часть сезона — с финалами в Пекине и Вене и полуфиналом ATP Finals. В итоге в его активе пять титулов (предыдущий рекорд — четыре трофея в 2021-м) и пять финалов, а также персональное достижение по выигранным матчам (66) за календарный год.

В один ряд с Федором и Хабибом

В этом году Ислам Махачев дважды победил Алекса Волкановски и стал лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий, возглавив рейтинг p4p. Ислам стал вторым россиянином в истории UFC, кто достиг этой позиции. Первым был Хабиб Нурмагомедов. Махачев добился этого результата на два с половиной года быстрее Нурмагомедова, если отправной точкой считать дату попадания спортсменов в рейтинг их весовой категории. Исламу, для того чтобы стать лучшим бойцом мира вне зависимости от веса, понадобилось пять лет, два месяца и восемь дней, а Хабибу — семь лет, восемь месяцев и 21 день.

Теперь в России есть три человека, про которых можно сказать что-то вроде «наше всё в ММА». Это Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов и Ислам. Да, он встал в один ряд с великими предшественниками, поскольку вторая победа над Волкановски, к тому же досрочная, — достижение грандиозное. Как, кстати, и разгром Чарльза Оливейры в 2022 году — там же, в Абу-Даби.

Горькое поражение

Российский шахматист Ян Непомнящий уступил китайцу Дин Лижэню в матче за мировую шахматную корону, который проходил в Астане. После 14 партий с классическим контролем была зафиксирована ничья (7:7), поэтому всё решалось на тай-брейке. Первые три партии в рапид (25 минут + 10 секунд прибавления за каждый ход) закончились вничью, а в четвертой наш шахматист имел более выгодную позицию, но перемудрил в эндшпиле и в итоге был вынужден сдаться.

Лижэнь, чудом отобравшийся на этот матч, стал первым чемпионом мира из Китая, золотыми буквами вписав свое имя в историю. Ян Непомнящий стал первым участником турнира претендентов – 2024, который пройдет в Торонто. В апреле Ян попробует в третий раз подряд выиграть этот престижный турнир и отобраться на матч-реванш с Дином.

Лучшая из лучших

В женской Лиге чемпионов по гандболу третий год подряд побеждает норвежский «Виперс». Но на этот раз вместе с клубом из Кристиансанна победила и россиянка Анна Вяхирева. Ее переход весной прошлого года вызвал большой резонанс как в России, так и за ее пределами. Однако Вяхирева не стала обращать внимание на критику с обеих сторон и доказала правильность своего решения делом. В финале она забила больше всех и стала MVP турнира.

В «Финале четырех» команда Вяхиревой поочередно обыграла венгерские «Дьер» и «Ференцварош». Причем при венгерских болельщиках. Турнир вызвал ажиотаж в Будапеште. Настолько, что в полуфинале был установлен мировой рекорд по посещаемости — впервые игру по «ручному мячу» посетило больше 20 тыс. человек. В финале против «Ференцвароша» она забила шесть мячей, в том числе и победный. «Не могу описать свои эмоции. Это невероятно», — сказала Вяхирева, вытирая слезы. Об этом мало кто знает, но в прошлом году она хотела завершить карьеру, когда не могла найти в себе мотивацию, выиграв всё в России и на уровне сборных.

На секунду

19-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом. В апреле Евгения выиграла чемпионат России в Казани в этой дисциплине с результатом 2.17,55. Это более чем на секунду быстрее предыдущего рекорда мира — он на счету Татьяны Шонмакер из ЮАР. Чикунова — яркий представитель нового поколения российского плавания, которое должно было выйти на пик своих возможностей к Олимпиаде-2024 в Париже. Сейчас же у Евгении остается только один способ соревноваться с лучшими — заочно.

Рекорд Чикуновой не первый на чемпионатах России с февраля прошлого года. В ноябре 2022-го также в Казани на Играх дружбы Климент Колесников выиграл с мировым рекордом заплыв 50 м на спине. Его результат — 22,11 секунды (предыдущее достижение принадлежало французу Флорану Маноду — 22,22 секунды). Правда, FINA долгое время не признавала эти результаты, но в июле оба рекорда были ратифицированы.

Лучший сезон

Головин выступает во Франции уже шестой сезон, и его карьера вызывает двоякое ощущение. С одной стороны, мы ожидали от Александра большего. Помните же разговоры о «Монако» в качестве трамплина, а дальше пойдут «Челси», «Ювентус», на крайний случай — «Боруссия»? В мае нашему легионеру исполнится 28 лет. Самый расцвет, но топ-клубы в таком возрасте обычно берут полноценных звезд европейского масштаба. Подходит ли наш полузащитник под это определение?

С другой стороны, за последние лет пять полевого футболиста сильнее среди россиян не было. Да и в нынешнем сезоне Александр чудо как хорош. В Лиге 1 Головин лучший по пасам вразрез и передачам в штрафную, входит в пятерку по голам без учета пенальти и созданным моментам. При этом остается крайне полезным для своей команды при игре без мяча — среди вингеров и атакующих хавбеков топ-5 лиг Европы за последний год Саша входит в 5% лучших по перехватам и в 15% — по отборам. Так что в 2023-м экс-армеец находится в прекрасной форме — почти не получает травм, а к привычной работоспособности присовокупил эффективность и эффектность в атаке. В Лиге 1 у уроженца Калтана уже пять голов и две голевые передачи, и он не собирается останавливаться на этом.

Смена власти

В мужском российском гандболе подул ветер перемен. Гегемон страны клуб «Чеховские медведи» впервые в своей истории остался без золота чемпионата. Подмосковная команда уступила в полуфинале столичному ЦСКА. В итоге «медведям» пришлось биться только за бронзу со ставропольским «Виктором». Третье место подопечным Владимира Максимова удалось отстоять, но, учитывая победную историю, для клуба такой результат можно считать провалом. Возрожденный ЦСКА же добрался до титула чемпионов России, дома и на выезде одолев «Пермских медведей».

Сменился чемпион и в баскетболе. УНИКС впервые в истории выиграл Единую лигу ВТБ. В финале казанцы взяли верх над «Локомотивом-Кубань» (4:1 — в серии), а в полуфинале в жесточайшей борьбе прошли «Зенит» (4:3). В 2022 году гегемонию ЦСКА прервал «Зенит», в этом титул отправляется в коллекцию многолетнего босса УНИКСа Евгения Богачева. Сменяемость чемпиона — это то, чего так не хватало для популяризации российского баскетбола. В силу разных обстоятельств, в том числе отъезда многих топовых легионеров, чемпионат подравнялся. Поэтому интриги в Лиге ВТБ теперь предостаточно. Два огненных полуфинала и очень упорный финал — лишнее тому подтверждение. В новом сезоне сенсаций также хватает.

Суперигра

Шансы на то, что «Арт Росс Трофи» (приз самому результативному игроку НХЛ, главная индивидуальная награда лиги) впервые с 2019 года получит российский паспорт, как никогда велики. Феноменально начали регулярку Кучеров и Панарин. Артемий стабильно набирает очки, хотя в последние две недели реже радует выдающимися играми. Зато за сезон только шесть матчей фронтмен «Рейнджерс» закончил без голов и передач. Панарин быстро освоился в схемах Питера Лавиолетта и идет на лучший сезон в карьере. Никогда прежде в НХЛ Артемий не набирал 100 очков. При нынешнем графике нападающий вполне выбьет сотню и даже больше, если избежит травм. «Рейнджерс» лидируют в Восточной конференции, а Панарин — главная звезда ньюйоркцев.

С невообразимой скоростью набирает очки Кучеров. Никита еще и поборется за «Морис Ришар», вручаемый лучшему снайперу регулярки, если продолжит забивать сам, а не только снабжать передачами партнеров. Но все-таки мы привыкли, что лидер «Тампы» — первоклассный дирижер атак. Комбинации, которые Кучеров крутят с Брэйденом Пойнтом и Ником Полом, — высшая хоккейная математика. Оставления шайбы, смена флангов, академичные розыгрыши, тонкие пасы на открытый лед — всем этим радует первое звено «Тампы» в большинстве матчей.

Александр Овечкин в этом сезоне забросил всего шесть шайб, но постепенно он приближается к, казалось бы, вечному рекорду Уэйна Гретцки. Счетчик россиянина обновился — 828 голов против 894 у великого канадца.

Испытание

Международный олимпийский комитет не стал слишком уж долго тянуть и всё же решил пустить российских нейтральных спортсменов на Игры 2024 года в Париж. Это решение огласил глава МОК Томас Бах в начале декабря. Да, с жесткими и, само собой, несправедливыми ограничениями да далеко не всех, но всё же дверь или, если хотите, окно в Париж приоткрылось.

При этом, надо признать, теперь стало не проще, а только сложнее. Поскольку сразу возникла масса вопросов с нашей стороны. Бойкотировать эти Игры или нет? Что может ждать во Франции квалифицировавшихся спортсменов из России? Как отнесется наше общество к атлетам, которые согласятся на столь жесткие критерии? Да и, в конце концов, за чей счет банкет? Ведь ОКР или любая другая российская организация не имеют права финансировать поездку наших спортсменов.

Так что же делать? Мнения, само собой, могут быть полярными: от «ни в коем случае нельзя унижаться» до «не надо разрушать олимпийскую мечту тех, кто пахал ради нее всю жизнь». Истина, как водится, где-то посередине, а значит, в вопросе выступления на Играх нет черного или белого, только полутона. И, кажется, спортсменам в такой ситуации точно не стоит запрещать поездку в Париж на государственном уровне под угрозой лишения стипендий, ставок и прочих санкций. Нет, не следует уподобляться противоположной стороне, а надо позволить спортсменам самим решать свою судьбу. Такую точку зрения высказал и президент страны Владимир Путин.