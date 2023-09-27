Сделал по-быстрому: Непомнящий обошел Свидлера и двух чемпионов мира

Российский шахматист Ян Непомнящий 26 сентября одержал победу в Амстердаме на представительном турнире Levitov Chess Week 2023. В столице Нидерландов собрались десять элитных гроссмейстеров, которые сыграли в два круга в рапид. Конкуренцию Яну составлял Петр Свидлер, но в последний день обладатель Кубка мира – 2011 потерпел три поражения подряд и поделил второе место с Левоном Ароняном. О том, кто еще вошел в топ-5, как сложился турнир у Владимира Крамника и при чем здесь кино, — в материале «Известий».

Стабильность Свидлера

Четыре игровых днях подарили нам не только огромное количество красивых атак и обидных упущений, но и двух лидеров, которые до последнего тура боролись за первое место. Свидлер очень ровно прошел первые три игровых дня (9,5 очка), одержав шесть побед и потерпев всего одно поражение в 14 партиях. Столько же баллов набрал Непомнящий , который очень неудачно начал защиту титула. В пяти стартовых партиях Ян потерпел три поражения (от Ароняна, Ананда и Со). Зато потом 33-летнего россиянина было уже не остановить. Во второй день он выиграл четыре партии из четырех, в третий набрал 3,5 очка из пяти, в четвертый — 3/4.

Поражение Непомнящего от Дубова в последний игровой день, пожалуй, главный хайлайт всего турнира. Даниил прекрасно разыграл дебют, получив к 11-му ходу абсолютно выигранную позицию. А на 16-м ходе пешка белых уже прошла в ферзи — не каждый день такое увидишь на профессиональном уровне . После этого чемпион мира по рапиду 2018 года находил сильнейшие продолжения, в итоге выиграв партию на 24-м ходу.

Гроссмейстер Даниил Дубов Фото: Getty Images/Dean Mouhtaropoulos

В целом Дубов провел не самый ровный турнир. У него были великолепные партии, но были и дуэли, которые у 27-летнего россиянина совсем не задались. Например, против Со и Ананда. Так что пятое место — вполне закономерный результат.

Тем не менее он внес свой вклад в чемпионскую интригу. После победы Даниила над Непомнящим за три тура до конца в лидеры вышел Свидлер. Но затем Петр потерпел два поражения подряд. И перед последним туром Ян был впереди на очко. Чтобы случился дележ первого места, Свидлер должен был обыграть черными Мамедьярова, а Непомнящий также черным цветом — проиграть Крамнику.

Но этот сценарий не реализовался. Крамник захватил инициативу, но допустил серьезный зевок. Ян получил выигрышный ладейный эндшпиль и довел партию до победы. Таким образом, Непо набрал 12,5 очка, одержав 11 побед. Благодаря такому феноменальному результату Ян прибавил 23,5 очка в рапид-рейтинге (2789). Больше теперь только у Магнуса Карлсена (2818) и Дин Лижэня (2830).

Свидлер, в свою очередь, проиграл в последнем туре Шахрияру. Третье поражение подряд, но очкового запаса хватило на то, чтобы поделить второе место с Ароняном. Левон одержал несколько запоминающихся побед и потерпел меньше всего поражений наряду с Даниилом Дубовым (по три). Но нестабильная игра в третий и четвертый дни не позволила одному из самых ярких шахматистов последних 20 лет бороться за победу.

Гроссмейстер Левон Аронян Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Сильно расстроило выступление Грищука, который стал только восьмым (позади остались Гельфанд и Крамник). Результат неожиданный, учитывая, что совсем недавно Александр очень достойно выступил на элитном турнире Tata Steel Chess в индийской Калькутте. В рапиде россиянин финишировал четвертым , уступив бронзу по дополнительным показателям (победу с отрывом одержал Максим Вашье-Лаграв), а в блице занял чистое первое место, потерпев лишь одно поражение за 18 туров. На очко от Грищука отстали молодые таланты Абдусатторов и Прагнанадха, еще на полбалла — Эригайси.

Приглашение Ниманна

Первый шахматный турнир Levitov Chess Week в Амстердаме бывший исполнительный директор Федерации шахмат России Илья Левитов провел в 2019 году. Тогда в нем сыграли Ян Непомнящий, Владимир Крамник, Виши Ананд, Борис Гельфанд, Александр Грищук, Петр Свидлер, Аниш Гири и Евгений Бареев. Победу одержал Непомнящий, а по итогам турнира был снят фильм Chess Pride, который поучаствовал в нескольких крупных кинофестивалях документального кино.

Реакция на Chess Pride вдохновила Левитова на создание проекта Levitov Chess, который за три года стал одним из самых популярных каналов шахматного YouTube. Например, все партии матча за мировую корону между Дин Лижэнем и Яном Непомнящим здесь комментировали Петр Свидлер, а также выходившие в эфир Владимир Крамник, Александр Грищук и Евгений Томашевский.

Гроссмейстеры Ян Непомнящий и Дин Лижэнь играют партию в тай-брейке на чемпионате мира по шахматам Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Спустя четыре года было решено провести второй турнир по быстрым шахматам в Амстердаме. К шести участникам первого Levitov Chess Week (Гельфанд, Ананд, Крамник, Свидлер, Грищук, Непомнящий) добавились Левон Аронян, Уэсли Со, Шахрияр Мамедьяров и Даниил Дубов — этот великолепный состав теперь боролся не только за крупный призовой фонд, но и за рейтинговые очки.

К турниру было бы больше внимания, если бы в нем появился еще и 11-й участник. Речь о скандально известном американце Хансе Ниманне. В середине сентября на Chess.com Крамник принял вызов от Ниманна. Гроссмейстеры даже сыграли одну партию, которая показалась россиянину странной. Во второй экс-чемпион мира подставился под мат в два хода, Ниманн в ответ сдался.

Тогда Крамник записал видео с рядом вопросов в сторону Ханса. Ответ американца не заставил себя ждать. «Владимир, если есть вопросы, то, пожалуйста, готов прибыть куда угодно, вы меня потестите, потренируете и можете потом сказать, что думаете о моем интересном стиле», — заявил он. Через несколько дней Крамник и Левитов пригласили Ханса поиграть в Амстердаме. Но в итоге «готовый на всё» Ниманн отказался, заявив, что в эти даты он, оказывается, играет на чемпионате мира U-20.