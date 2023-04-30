Роковой рапид: корона отправляется в Китай, Непомнящий — в турнир претендентов
Российский шахматист Ян Непомнящий уступил китайцу Дин Лижэню в матче за мировую шахматную корону, который проходил в Астане. После 14 партий с классическим контролем была зафиксирована ничья (7:7), поэтому всё решалось на тай-брейке. Первые три партии в рапид (25 минут + 10 секунд прибавления за каждый ход) закончились вничью, а в четвертой наш шахматист имел более выгодную позицию, но перемудрил в эндшпиле и в итоге был вынужден сдаться. Лижэнь, чудом отобравшийся на этот матч, стал первым чемпионом мира из Китая, золотыми буквами вписав свое имя в историю.
Пять за 17
В последние годы судьба шахматной короны часто решалась на тай-брейке. В 2006-м Владимир Крамник выиграл в «дополнительное время» у Веселина Топалова в знаменитом объединительном матче в Элисте. Спустя шесть лет в Москве до тай-брейка доигрались Виши Ананд и Борис Гельфанд. Тогда всё решила одна результативная партия в рапид, оставшаяся за индийским гроссмейстером.
В 2016-м и 2018-м Магнус Карлсен доказывал, что он объективно сильнее играет в шахматы с быстрым контролем, легко обыграв Сергея Карякина в Нью-Йорке и Фабиано Каруану в Лондоне. В 2023 году за 14 партий в классику чемпиона мира не смогли определить Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. Россиянин и китаец сыграли шесть результативных партий в Астане. Последний раз такая эффективность была как раз в противостоянии Крамника и Топалова 17 лет назад.
Гроссмейстеры Ян Непомнящий (Россия) и Дин Лижэнь (Китай) играют партию в тай-брейке на чемпионате мира по шахматам в Астане
Интересно, что Крамник оставался последним чемпионом мира из России (потерял корону в 2008 году, уступив Ананду в Бонне). У Непомнящего был хороший шанс вернуть корону в нашу страну.
Перед началом тай-брейка практически все эксперты говорили, что у Яна есть преимущество над Дином в быстрые шахматы. Это подкреплялось несколькими весомыми аргументами. В последние годы Дин очень мало играл в рапид. Непомнящий же имел постоянную практику, не пропускал традиционные декабрьские чемпионаты мира по рапиду и блицу, регулярно принимал участие в представительных онлайн-турнирах.
В самом же матче Лижэнь несколько раз попадал в жесткие цейтноты. В быстрые шахматы, учитывая фирменную молниеносную игру Непомнящего, это было практически неминуемо. Наконец, в заключительной, 14-й партии в классику россиянин играл с позиции силы черными, заставив соперника потратить очень много сил. Причем перед тай-брейком шахматисты не получили выходной день.
Но все-таки Х-фактором все называли психологическую неустойчивость обоих игроков, а тренер сборной России Сергей Рублевский отметил «Спорт-Экспрессу», что исключает вероятность того, что после четырех партий в рапид участники матча продолжат выяснять отношения в блиц.
Три мирные
Хотя первые две партии оказались такими цепкими, вновь возникло ощущение, что в столице Казахстана дело затянется до позднего вечера. В первой у обоих были шансы на успех. Дин получил позиционный перевес после выхода из дебюта, но почти сразу же зевнул тактическую идею от Непомнящего. После чего уже китайцу пришлось находить точные пути для спасения. Ян, судя по разобранным вариантам, мог поставить куда больше проблем, но, не найдя первую линию компьютера, работал скорее от ничьей и в итоге форсировал мировую вечным шахом.
Следом Ян здорово разыграл уже привычную для этого матча «испанку». После дебютного попадания, казалось, Дину придется пережить куда больше тяжелых минут и ходов, но в итоге китаец отделался легким испугом. Ян своими же руками разменял почти все фигуры, после чего играть на победу стало нечем. В итоге каждый из соперников сумел получить в первой половине тай-брейка приличный перевес за белых, но достаточно быстро его разбазарить.
В третьей партии Лижэнь решил удивить оппонента каталонским началом без d4 (так в чемпионских матчах на тай-брейке играл Крамник). После 10-го хода Непомнящий даже решил сходить в комнату отдыха, хотя казалось, что в быстром контроле такого уже не будет. Впрочем, Ян оставался вне доски чуть более минуты, а вернувшись, сделал несколько аккуратных ходов. Дин не нашел никакого перевеса, видимо, забыв свой план. Вскоре соперники вновь согласились на ничью — 1,5:1,5. Еще никогда тай-брейк в матче за звание чемпиона мира не начинался с трех ничьих. Удивительно, что он случился в таком сверхрезультативном сражении.
Кровавая развязка
В заключительной партии в контроле 25 + 10 Ян не стал ничего менять. Второй раз на этом тай-брейке была разыграна «испанская партия». И после серии взаимных неточностей на доске возникла позиция на три результата. Трехнедельная матчевая эпопея могла завершиться буквально в любую минуту. Сначала компьютер показывал преимущество в одну пешку у Лижэня, но на 28-м ходу небольшой перевес получил уже Непомнящий. Завязалась сверхплотная обоюдоострая борьба.
И в какой-то момент Ян перемудрил. Загнал себя в жесткий валидольный цейтнот и был вынужден сдаться на 68-м ходу. Один ход в концовке был спасительным, но Непомнящий его не нашел.
Удача же Дина в этом чемпионском цикле продолжилась. Сначала он не должен был играть в турнире претендентов – 2022, но попал туда после странной дисквалификации Сергея Карякина. Затем не смог отобраться на матч, но попал туда после решения Магнуса Карлсена отказаться от короны. В Астане наш гроссмейстер трижды выходил вперед, но китаец смог трижды отыграться. Причем последний раз, в 12-й партии, он сделал это вопреки всему. Ну и на тай-брейке, своеобразной серии пенальти, чаша весов склонилась в пользу уроженца Вэньчжоу.
Дин Лижэнь стал 17-м чемпионом мира. И первым из Китая. Ян Непомнящий стал первым участником турнира претендентов – 2024, который пройдет в Торонто.
— Ян — молодец, он выдающийся спортсмен, который боролся до конца и отдал все силы борьбе, — сказал «Известиям» президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. — Весь этот валидольный матч — это большой удар по нервной системе. Надеемся, что этот процесс обратим и он восстановится, а потом первым в истории шахмат в третий раз выиграет турнир претендентов. Мы очень желаем, чтобы он это сделал. В любом случае Ян Непомнящий, его тренеры и спонсоры своей работой сделали невероятное для российских шахмат. Популярность нашего вида спорта вышла на новый уровень. Благодарим его и его близких за их самоотверженный труд и верим в новые победы.
1 мая в Астане пройдет церемония закрытия матча.