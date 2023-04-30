Роковой рапид: корона отправляется в Китай, Непомнящий — в турнир претендентов

Российский шахматист Ян Непомнящий уступил китайцу Дин Лижэню в матче за мировую шахматную корону, который проходил в Астане. После 14 партий с классическим контролем была зафиксирована ничья (7:7), поэтому всё решалось на тай-брейке. Первые три партии в рапид (25 минут + 10 секунд прибавления за каждый ход) закончились вничью, а в четвертой наш шахматист имел более выгодную позицию, но перемудрил в эндшпиле и в итоге был вынужден сдаться. Лижэнь, чудом отобравшийся на этот матч, стал первым чемпионом мира из Китая, золотыми буквами вписав свое имя в историю.

Пять за 17

В последние годы судьба шахматной короны часто решалась на тай-брейке. В 2006-м Владимир Крамник выиграл в «дополнительное время» у Веселина Топалова в знаменитом объединительном матче в Элисте . Спустя шесть лет в Москве до тай-брейка доигрались Виши Ананд и Борис Гельфанд . Тогда всё решила одна результативная партия в рапид, оставшаяся за индийским гроссмейстером.

В 2016-м и 2018-м Магнус Карлсен доказывал, что он объективно сильнее играет в шахматы с быстрым контролем, легко обыграв Сергея Карякина в Нью-Йорке и Фабиано Каруану в Лондоне. В 2023 году за 14 партий в классику чемпиона мира не смогли определить Ян Непомнящий и Дин Лижэнь . Россиянин и китаец сыграли шесть результативных партий в Астане . Последний раз такая эффективность была как раз в противостоянии Крамника и Топалова 17 лет назад.

Гроссмейстеры Ян Непомнящий (Россия) и Дин Лижэнь (Китай) играют партию в тай-брейке на чемпионате мира по шахматам в Астане Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Интересно, что Крамник оставался последним чемпионом мира из России (потерял корону в 2008 году, уступив Ананду в Бонне). У Непомнящего был хороший шанс вернуть корону в нашу страну .

Перед началом тай-брейка практически все эксперты говорили, что у Яна есть преимущество над Дином в быстрые шахматы . Это подкреплялось несколькими весомыми аргументами. В последние годы Дин очень мало играл в рапид. Непомнящий же имел постоянную практику, не пропускал традиционные декабрьские чемпионаты мира по рапиду и блицу , регулярно принимал участие в представительных онлайн-турнирах.

В самом же матче Лижэнь несколько раз попадал в жесткие цейтноты. В быстрые шахматы, учитывая фирменную молниеносную игру Непомнящего, это было практически неминуемо . Наконец, в заключительной, 14-й партии в классику россиянин играл с позиции силы черными, заставив соперника потратить очень много сил . Причем перед тай-брейком шахматисты не получили выходной день.

Но все-таки Х-фактором все называли психологическую неустойчивость обоих игроков , а тренер сборной России Сергей Рублевский отметил «Спорт-Экспрессу», что исключает вероятность того, что после четырех партий в рапид участники матча продолжат выяснять отношения в блиц .

Три мирные

Хотя первые две партии оказались такими цепкими, вновь возникло ощущение, что в столице Казахстана дело затянется до позднего вечера. В первой у обоих были шансы на успех. Дин получил позиционный перевес после выхода из дебюта, но почти сразу же зевнул тактическую идею от Непомнящего . После чего уже китайцу пришлось находить точные пути для спасения . Ян, судя по разобранным вариантам, мог поставить куда больше проблем, но, не найдя первую линию компьютера, работал скорее от ничьей и в итоге форсировал мировую вечным шахом.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Следом Ян здорово разыграл уже привычную для этого матча «испанку». После дебютного попадания, казалось, Дину придется пережить куда больше тяжелых минут и ходов, но в итоге китаец отделался легким испугом . Ян своими же руками разменял почти все фигуры, после чего играть на победу стало нечем . В итоге каждый из соперников сумел получить в первой половине тай-брейка приличный перевес за белых, но достаточно быстро его разбазарить.

В третьей партии Лижэнь решил удивить оппонента каталонским началом без d4 (так в чемпионских матчах на тай-брейке играл Крамник). После 10-го хода Непомнящий даже решил сходить в комнату отдыха, хотя казалось, что в быстром контроле такого уже не будет . Впрочем, Ян оставался вне доски чуть более минуты, а вернувшись, сделал несколько аккуратных ходов. Дин не нашел никакого перевеса, видимо, забыв свой план. Вскоре соперники вновь согласились на ничью — 1,5:1,5 . Еще никогда тай-брейк в матче за звание чемпиона мира не начинался с трех ничьих. Удивительно, что он случился в таком сверхрезультативном сражении.

Кровавая развязка

В заключительной партии в контроле 25 + 10 Ян не стал ничего менять. Второй раз на этом тай-брейке была разыграна «испанская партия». И после серии взаимных неточностей на доске возникла позиция на три результата . Трехнедельная матчевая эпопея могла завершиться буквально в любую минуту. Сначала компьютер показывал преимущество в одну пешку у Лижэня, но на 28-м ходу небольшой перевес получил уже Непомнящий . Завязалась сверхплотная обоюдоострая борьба.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

И в какой-то момент Ян перемудрил. Загнал себя в жесткий валидольный цейтнот и был вынужден сдаться на 68-м ходу. Один ход в концовке был спасительным, но Непомнящий его не нашел .

Удача же Дина в этом чемпионском цикле продолжилась. Сначала он не должен был играть в турнире претендентов – 2022, но попал туда после странной дисквалификации Сергея Карякина . Затем не смог отобраться на матч, но попал туда после решения Магнуса Карлсена отказаться от короны . В Астане наш гроссмейстер трижды выходил вперед, но китаец смог трижды отыграться . Причем последний раз, в 12-й партии, он сделал это вопреки всему. Ну и на тай-брейке, своеобразной серии пенальти, чаша весов склонилась в пользу уроженца Вэньчжоу .

Дин Лижэнь стал 17-м чемпионом мира. И первым из Китая. Ян Непомнящий стал первым участником турнира претендентов – 2024 , который пройдет в Торонто.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Ян — молодец, он выдающийся спортсмен, который боролся до конца и отдал все силы борьбе , — сказал «Известиям» президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. — Весь этот валидольный матч — это большой удар по нервной системе. Надеемся, что этот процесс обратим и он восстановится, а потом первым в истории шахмат в третий раз выиграет турнир претендентов . Мы очень желаем, чтобы он это сделал. В любом случае Ян Непомнящий, его тренеры и спонсоры своей работой сделали невероятное для российских шахмат. Популярность нашего вида спорта вышла на новый уровень . Благодарим его и его близких за их самоотверженный труд и верим в новые победы.