Нервное окончание: между Непомнящим и Лижэнем вновь установилось равенство

До окончания матча за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем осталось всего две партии с классическим контролем времени: 13-я состоится в четверг 27 апреля, 14-я — в субботу 29-го. Пока счет равный (6-6) и назвать фаворита противостояния в Астане очень сложно. Оба гроссмейстера показывают крайне нестабильную игру, поэтому могут оступиться в любой момент. Это ярко проиллюстрировала 12-я партия. Непомнящий, игравший черными, получил значительный перевес и к 27-му ходу, заняв практически выигрышную позицию. Но, допустив пару серьезных — для гроссмейстера такого уровня — неточностей, наш шахматист буквально развалился. Дин тоже играл не лучшим образом, но всё же смог взять столь нужное очко.

«Не лучшее ощущение»

В 12-й партии россиянин дважды прошел мимо выигрывающих продолжений (оба раза было сложно, но не для его уровня). После этого компьютер стал оценивать его позицию как абсолютно проигранную! Дин в духе этого матча ответил оппоненту ответным зевком. Казалось, что у Непомнящего появились шансы на спасение, но затем от него последовала еще одна серия загадочных ходов. Оценка компьютера вновь выросла до «+10» у китайского гроссмейстера.

В этот момент на Яна было тяжело смотреть. Он практически не находился за доской (как в худший партиях с Магнусом Карлсеном в Дубае), а когда возвращался из команды отдыха — глубоко вздыхал, ерзал на стуле, строил гримасы и как будто пытался поговорить сам с собой. Непомнящий хорошо понимал, что проиграл эту партию собственными руками. Соперник практически ничего не сделал, чтобы сравнять счет (6-6).

— Проиграть потенциально выигранную позицию — это не лучшее ощущение, — признался на пресс-конференции Ян. — У меня был вариант упростить позицию, но я зачем-то решил пойти на форсированное продолжение с осложнениями. Там начинался настоящий хаос, но я решил, что всё в порядке. Моя позиция в какой-то момент выглядела выигрышной. Но даже если ты побеждаешь, то должен быть точен до конца. А в 12-й партии я явно был недостаточно точен. Постараюсь все проанализировать и выйти на 13-й партии в нормальном состоянии».

Лижэнь не показывал представителям СМИ эмоции от этой победы. Похоже, что он окончательно освоился в столице Казахстана и реально играет без лишнего груза ответственности.

— Я не слишком сильно нервничал, — подчеркнул Дин на пресс-конференции. — В какой-то момент я почувствовал, что в зале царит полная тишина, не чувствовал, что кто-то наблюдает за игрой. Хотя это была важная партия, но я не ощущал этого. Мне пришлось сказать себе, что момент очень важный и надо сосредоточиться. Рад сравнять счет, но вся борьба еще впереди.

Победа в 12-й партии практически гарантировала бы Яну титул 17-го чемпиона мира. Поражение вновь выравнивает шансы. Соперники еще по разу сыграют белыми фигурами. И если Непомнящий сделает это 26 апреля, после обидного фиаско, то Лижэнь будет завершать матч с позиции силы и после выходного дня.

— Я бы сравнил этот матч с финалом футбольной Лиги чемпионов сезона-2004/05, когда «Милан» сумел отыграться у «Ливерпуля», проигрывая 0:3 после первого тайма, — подчеркнул в беседе с «Известиями» президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. — Идет постоянный обмен ударами. Силы соперников изначально были примерно равны, все-таки встречаются второй и третий номер рейтинга. И гроссмейстеры доказали, что приехали в Астану бороться до конца. Хотя обоих порой и подводят нервы. Поражения Яна в 12-й партии можно объяснить только этим.

Равнение на Карлсена и Карпова

В случае ничьей по итогам 14 партий в классическом контроле соперники сыграют тай-брейк — четыре партии в быстрые шахматы (25 минут + 10 секунд добавления на каждый ход). Если и после этих четырех партий победитель не определится, начнется блиц — до пяти серий из двух партий в блиц (5 минут + 3 секунды добавления на каждый ход) белыми и черными. Победителем объявляется тот, кто первым выиграл серию из двух партий. Если все пять серий заканчиваются вничью, соперники играют армагеддон — одну «партию смерти». Белые получают пять минут, а черные — четыре, начиная с 61-го хода каждому из соперников добавляется по три секунды на каждый ход. Игрок, выигравший по жребию, может выбрать цвет фигур. Белым, имеющим лишнюю минуту, нужна только победа, в случае ничейного результата побеждают черные.

— От этого матча можно ожидать чего угодно, но этим и интересен спорт высших достижений, — считает Аркадий Дворкович. — Потенциальный тай-брейк? Шансы 50 на 50.

Отметим, что последний раз такое количество побед в матче за мировую шахматную корону было зафиксировано более 30 лет назад. Но тогда соперники проводили гораздо больше партий. Например, в матче-1987 в Севилье было сыграно 24, а в 1984–1985 в Москве и вовсе 48 партий.

Сейчас же претенденты на корону сыграли шесть результативных партий в 12 турах. Многие эксперты уже считают, что это — маркер объективно низкого качества игры.

— Отчасти согласен с таким мнением, но отчасти — нет, — прокомментировал ситуацию «Известиям» вице-чемпион России-2022 Санан Сюгиров. — Да, возможно, не все партии были самого высокого качества, но зрителям нравится происходящее. Для популяризации шахмат это, вероятно, самое важное. Большинство любителей наблюдают за партиями с оценкой компьютера. В такой ситуации игра действительно кажется легкой. Но надо понимать: люди готовились по полгода, искали слабые места друг друга, очень многое запоминали. К тому же претенденты испытывают колоссальное давление. Для обоих это, вероятно, главное шахматное событие в жизни. Поэтому ошибки неминуемы. При этом я бы не сказал, что качество игры совсем низкое. Да, все привыкли к стабильности Магнуса Карлсена, который поднял очень высокую планку. Но если бы в Астане играли условные Хикару Накамура и Фабиано Каруана, не уверен, что они действовали бы на порядок сильнее.

Отметим, что Каруана в своем матче на первенство мира сыграл 12 ничейных партий с Карлсеном в Лондоне-2018, проиграв на тай-брейке.