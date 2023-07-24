Быстро и в точку: Владислав Артемьев выиграл Moscow Open 2023

Чемпион Европы-2019 Владислав Артемьев стал триумфатором «Турнира звезд» международного шахматного форума Moscow Open 2023, который прошел во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В финале Владислав сумел переиграть чемпиона Европы-2009, двукратного чемпиона России Евгения Томашевского. Две партии в рапид завершились ничьей, поэтому соперникам пришлось выявлять победителя в армагеддоне. Там Артемьеву удалось дожать более опытного противника черными фигурами. По схожему сценарию разворачивалась борьба и за бронзу, где встретились два, пожалуй, самых титулованных действующих российских гроссмейстера — Сергей Карякин и Александр Грищук. В напряженной концовке удача сопутствовала Карякину.

Дело непредсказуемое

В рамках Moscow Open 2023 второй год подряд состоялся «Турнир звезд». Как и в прошлом году, в нем приняли участие Сергей Карякин и Александр Грищук, а Анатолия Карпова и Александра Морозевича заменили действующие гроссмейстеры Владислав Артемьев и Евгений Томашевский. Поэтому борьба ожидалась очень серьезная, и ход турнира это только подтвердил. Перед последним туром все четверо участников имели равное количество очков — по 2,5 из 5. Всё решили последние партии, в которых Владислав Артемьев белыми выиграл у Александра Грищука, а Евгений Томашевский черными победил Сергея Карякина.

Таким образом, болельщики не увидели ожидавшегося некоторыми экспертами повторения прошлогоднего финала. Карякин обыграл Грищука в матче за бронзу, а в споре за первое место Артемьев оказался немного удачливее Томашевского.

— Изначально понимал, что турнир будет очень равным, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» Владислав Артемьев. — При определенных раскладах каждый из четырех участников мог рассчитывать на победу. Поэтому приятно победить в такой сильной компании. Я практически не волновался. Понимал, что если проиграю кому-то из этих мастеров, будет не зазорно. Готовился к этому старту примерно три недели. Не могу сказать, что всё получилось идеально, но результат радует. Особо выделю атмосферу турнира: играть, когда вокруг так много детей, очень приятно.

Отметим: в детском этапе Кубка России в рамках Moscow Open 2023 участвовали 632 шахматиста, в мужском — 308, а в женском — 109.

— Замечательный турнир, поиграть в таком составе было одно удовольствие, — признался «Известиям» Евгений Томашевский. — И в целом быть частью большого праздника шахмат. Приятно, что наш турнир проводился не отдельно, а мы играли на сцене. Перед детьми, другими участниками — гроссмейстерами и мастерами. Это было вдвойне мотивирующе. Так что мне всё чрезвычайно понравилось. Кроме результата последней партии, но это абсолютно нормальное явление. Армагеддон — всегда дело непредсказуемое. К тому же Владислав — большой мастер быстрых шахмат.

Без героизма

Победителем мужского этапа Кубка России стал Арсений Нестеров, представляющий Новгородскую область. Он набрал 7,5 очка и по дополнительным показателям опередил Владимира Захарцова (Москва) и Ивана Розума (Вологодская область), занявших второе и третье места. Отметим, что Арсению, в отличие от финалистов «Турнира звезд», удалось отобраться на Кубок мира – 2023 — главный шахматный старт второй половины 2023 года, который стартует в Баку на следующей неделе.

— На Moscow Open я играл хорошо, но вроде бы не сделал чего-то сверхъестественного, не совершил чего-то героического, — сказал «Известиям» Арсений Нестеров. — Но, когда турнир играется по швейцарской системе и насчитывает под 300 участников, очень сложно что-то распланировать. Потому что многое зависит не только от тебя, но и от результатов соперников, жеребьевки. Поэтому, со спортивной точки зрения, безусловно, рад, что удалось пройти турнир без поражений и одержать победу. При этом отмечу, что, несмотря на разницу в рейтинге, все партии получились довольно плотными.

Также Нестеров рассказал о своих целях на дебютном Кубке мира. Арсений отобрался на него через чемпионат Европы – 2023, который в марте прошел в Сербии.

— Моя задача — не вылететь в первом круге, — говорит 20-летний гроссмейстер. — Если выиграю, во втором круге мне придется играть с Анишем Гири. Это игрок топ-10. Против него будет очень сложно, но я постараюсь дать бой.

В женском этапе Кубка России второй год подряд победительницей стала Баира Кованова. Представительница Саратовской области набрала 7,5 очка из 9, на пол-очка опередив Маргариту Потапову (Республика Крым) и Дарью Чарочкину (Москва). В категории до 15 лет у юношей победил Михаил Машков (Новосибирская область), у девушек — Олеся Федорова (Москва).

Международный турнир был организован департаментом спорта города Москвы совместно с Федерацией шахмат Москвы в год 100-летия московского спорта.