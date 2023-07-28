Отправить в нокаут-систему: кто выиграет Кубок мира – 2023 по шахматам

На этой неделе в Баку стартует Кубок мира по шахматам, который продлится до конца августа. В соревновании по нокаут-системе гроссмейстеры не только разыгрывают $2,5 млн, но и три места в турнир претендентов – 2024 (его победитель сразится в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира Дин Лижэнем). Чемпион мира из Китая пропускает турнир, зато в строю первый номер рейтинга Магнус Карлсен. Самый высокий посев из россиян — четвертый — получил Ян Непомнящий. В топ-20 вошли Александр Грищук (12) и Никита Витюгов (18). У женщин в столицу Азербайджана приехала чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь, которая на прошлой неделе отстояла свой титул. Наши — Александра Горячкина и Екатерина Лагно — расположились на втором и четвертом местах в стартовом листе.

Непредсказуемость

Участие в Кубке мира примут 206 гроссмейстеров среди мужчин и 103 среди женщин. Турнир по традиции проходит по нокаут-системе, которая представляет собой вариант плей-офф, построенный с учетом особенностей шахмат: в каждом туре участники играют мини-матч с гарантированным не ничейным результатом. В первые два дня гроссмейстеры проводят две классические партии. В случаи ничьи в третий день проводится тай-брейк.

Такой формат подразумевает очень много неожиданных результатов. Часто фавориты терпят поражения на ранних стадиях, как на турнирах Большого шлема в теннисе. Чего только стоит тот факт, что 16-й чемпион мира Магнус Карслен, который уже более 15 лет удерживает первое место в рейтинге ФИДЕ, ни разу не выигрывал Кубок мира. Два года назад в Сочи знаменитого норвежца в полуфинале переиграл Ян-Кшиштоф Дуда. В финале польский шахматист был сильнее россиянина Сергея Карякина. В матче за бронзу Карлсен выиграл у еще одного нашего соотечественника Владимира Федосеева (имел только 30-й номер посева). До четвертьфинала тогда добрались не входившие в топ-50 рейтинга ФИДЕ француз Этьен Бакро и иранец Мохаммад Амин Табатабаи

— Думаю, что в этот раз также будет много сенсаций и неожиданностей, — предсказал «Известиям» чемпион Европы, победитель командного чемпионата мира Евгений Томашевский. — Но выиграет кто-то из топ-10 стартового листа. А вот кто это будет — сказать трудно.

Кроме Карлсена и Яна Немпомнящего в десятку попали американцы Хикару Накумура, Фабиано Каруана, Уэсли Со, азербайджанцы Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедьяров, представитель Нидерландов Аниш Гири, француз Максим Вашье-Лаграв и 17-летний индиец Гукеш Доммарунж. Последний на днях стал самым молодым гроссмейстером мира, достигшим отметки рейтинга 2750.

Из молодых россиян на турнир отобрались Давид Паравян, Михаил Антипов, Арсений Нестеров и Андрей Есипенко. Первая троица начнет борьбу c 1/128 финала, Есипенко вошел в топ-50 сеяных и вступит в борьбу со второго круга.

— Моя задача — не вылететь в первом круге, — признался 20-летний Арсений Нестеров. — Если выиграю (у аргентинца Фернандо Перальта. — «Известия»), то во втором круге мне придется играть с Анишем Гири. Это игрок топ-10. Против него будет очень сложно, но я постараюсь дать бой.

Политический момент

Еще одной особенностью этого Кубка мира будет то, что на нем разыграют сразу три путевки на турнир претендентов – 2024, а не две, как это было раньше.

— Это еще больше повысит зрелищность, — продолжил Евгений Томашевский. — Матч за третье место приобретает особый статус. Где еще разыгрывать места на турнир претендентов, если не на Кубке мира и «Большой швейцарке»? Чем больше будет именно разыгранных мест, а не распределенных по рейтингу или номинации, тем интереснее. Шахматный мир в этом нуждается.

Из россиян Кубок мира выигрывали Петр Свидер (Ханты-Мансийск-2011), Владимир Крамник (Тромсё-2013) и Сергей Карякин (Баку-2015). Крамник закончил свою карьеру, Карякин отказался играть в Азербайджане под нейтральным статусом. Петр Свидлер наряду с Хикару Накумурой, Арджуном Эригайси и Василием Иванчуком получили wild card от ФИДЕ.

Причем участие Иванчука в Кубке мира было под большим вопросом — из-за позиции украинских властей, запрещающих принимать участие в одних турнирах с российскими шахматистами и ограничений по выезду из страны для мужчин моложе 60 лет (проживающему во Львове Иванчуку 54 года). Чемпион по рапиду и блицу долгое время не мог получить разрешения для пересечения границы, но в четверг, 27 июля, все-таки смог вылететь в Азербайджан.

Помимо Иванчука в мужском турнире от Украины сыграют Андрей Волокитин, Антон Коробов, Руслан Пономарев, Юрий Кузубов, Владимир Баклан и Виталий Бернадский. Эти гроссмейстеры, судя по всему, постоянно проживают за пределами Украины. То есть высока вероятность, что мы увидим противостояние российского и украинского шахматистов в Азербайджане. То же самое касается и женского турнира: на Кубок-2023 заявлено шесть россиянок и шесть украинок. Будут ли украинские игроки играть мини-матчи с россиянами или нет — вопрос открытый.

Женский Кубок мира проводится всего второй раз в истории. В 2021 году его выиграла россиянка Александра Костенюк, которая с этого года представляет Швейцарию. В этот раз уроженка Перми вновь в числе главных фаворитов. Также к ним можно причислить чемпионку мира Цзюй Вэньцзюнь, россиянок Александру Горячкину и Екатерину Лагно, представительницу Индии Конеру Хампи, украинок Марию и Анну Музычук, китаянку Тань Чжунъи и грузинку Нану Дзагнидзе.