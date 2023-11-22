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«Спартак» — чемпионке: как Ефимова вернулась в большой спорт

На первенстве страны главная звезда российского плавания финишировала третьей
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Возвращение суперзвезды российского плавания Юлии Ефимовой на чемпионате страны в короткой воде в Санкт-Петербурге получилось ярким, но пока не победным. На старт своего первого финала на дистанции 50 м брассом 21 ноября Юлия вышла в футболке любимого московского «Спартака». Но такой эпатаж ей не помог: Ефимова финишировала только третьей, уступив почти полсекунды нынешней приме женского российского да, пожалуй, и мирового брасса Евгении Чикуновой. Впрочем, Юлия ничуть не расстроилась.

Тройное сражение

Ефимову нынче в Петербурге даже сравнивают с рок-звездой. Действительно, интерес к 31-летней спортсменке, возобновившей карьеру после почти двухлетнего перерыва, очень велик.

Юлия вернулась в этом году в Россию из США и несколько месяцев назад приступила к тренировкам. В конце октября – начале ноября шестикратная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпийских игр в 50-метровом бассейне провела свой первый старт — отборочный к первенству России чемпионат Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Там она выступала вне зачета, но уверенно приплыла первой на всех трех дистанциях брассом. Правда, результаты по меркам самой Ефимовой не так уж сильно впечатляли, но было понятно, что Юлия к стартам в Петербурге обязательно прибавит. И она прибавила.

В первый день чемпионата в полуфинале Ефимова показала на «полтиннике» брассом 29,86. Результат, конечно, слабее ее национального рекорда (29,08), но всё равно весьма высокий. Быстрее проплыла только белоруска Алина Змушко (29,80), а Чикунова показала абсолютно такое же время, как и Юлия.

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После выхода в финал Ефимова кокетливо уверяла, что еще не на пике формы, пусть «уже что-то близкое к своим секундам начала показывать». Мировая рекордсменка на дистанции 200 м брассом в длинной воде Чикунова, которой 17 ноября исполнилось 19 лет, в свою очередь, демонстрировала похвальную рассудительность — радовалась возвращению серьезной конкурентки к соревнованиям, пусть и напоминала: «полтинник» отнюдь не ее коронная дистанция.

В общем, у Ефимовой, безусловно, были шансы на победу. К бортику Юлия вышла с широкой улыбкой, в фирменной розовой шапочке и футболке московского «Спартака» поверх купальника. Не секрет, что спортсменка болеет за «Спартак» в игровых видах. Но, конечно, в Петербурге такой выход можно было назвать определенным вызовом. Впрочем, в бассейне «Невская волна» собрались в основном болельщики, далекие от футбола и «Зенита», поэтому шума и свиста в свой адрес Ефимова не услышала.

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Тем не менее старт у нее явно не удался, а на дистанции 50 м этот элемент, само собой, критически важен. Весь финальный заплыв Ефимова догоняла, догоняла и смогла лишь с результатом 29,95 вырвать бронзу у Ники Годун, опередив соотечественницу на четыре сотых. Чикунова выиграла со временем 29,54, Змушко стала второй с отставанием в 12 сотых.

Ефимова не расстроилась. К тому же, с учетом белорусского гражданства Змушко, Юлия завоевала даже не бронзу, а серебро — на награждении мы вновь увидели спортсменку в спартаковском «прикиде». Да и шансы сразиться за победы у нее на нынешнем чемпионате еще будут.

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А если и не получится завоевать золото, то ничего страшного: пока Юлия только набирает форму. Причем делает это на позитиве.

— Спортсменам, у которых происходит выгорание, надо делать перерыв, — сообщила Ефимова в микст-зоне после финиша. — Сегодня встала с утра — хорошее настроение, песни пою, чувство праздника, днем ловила себя на мысли, что давно не чувствовала себя настолько хорошо. Максимально хорошее настроение. Что касается финального заплыва, то хотелось бы как минимум показать время как в полуфинале (29,86), но всё приходит через соревнования. Скорее всего, виной тому слабый старт, но я не расстраиваюсь. Счастлива вернуться. Мне пока в Петербурге всё нравится, хорошая публика. Кажется, по мне реально очень соскучились. Это льстит. Я тоже соскучилась, долго не было такого кайфа. Есть ощущение, что я как рок-звезда? Скорее, панк! (Смеется.) Экстравнимание действительно есть.

Спортсменка добавила, что в следующем сезоне будет готовиться к чемпионату страны в 50-метровом бассейне и с учетом столь быстрого набора формы этой осенью, конечно, была бы рада выступить на Олимпиаде в Париже.

Из других результатов в первые два дня отметим рекорд страны Ильи Бородина на 200 м комплексом (1.53,09), победу Климента Колесникова (49,12) на стометровке на спине и только четвертое место на этой дистанции двукратного олимпийского чемпиона Токио Евгения Рылова (49,90), а также выигрыш Данила Семьянинова на стометровке брассом у рекордсмена мира из Белоруссии Ильи Шимановича (56,49 против 56,55).

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