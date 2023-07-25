Симметричный момент: чего ждать от финала Кубка России по плаванию

В казанском Дворце водных видов спорта города 25 июля стартовал финал Кубка России по плаванию. Это соревнование собрало сильнейших пловцов со всей России и даже гостей из Белоруссии, которые сразятся за главный трофей — хрустальный кубок. Ожидается участие более 600 спортсменов из различных регионов. Финал продлится до 30 июля и станет своеобразным ответом на чемпионат мира по водным видам спорта в Фукуоке — втором подряд мундиале от World Aquatics, где не будет представителей России. Что не мешает им устанавливать рекорды, ведь результаты турнира в Казани мировому сообществу придется учитывать.

Ответ на недопуск

«Грустно смотреть за мировым чемпионатом, но интересно», — написал в своих соцсетях призер Олимпийских игр Михаил Вековищев. Чемпионат в Фукуоке действительно стартовал резво. Сначала француз Леон Маршан побил рекорд американца Майкла Фелпса на 400 м комплексом — последнее на тот момент еще действующее мировое достижение американца. Затем соотечественница Фелпса Кэти Ледеки сравнялась с ним по числу личных медалей на ЧМ. Тем самым мир показывает, что не стоит на месте и эпоха Фелпса уходит.

Но грустить российским пловцам долго не пришлось. Пусть в Фукуоку их не допустили, как и год назад в Будапешт, зато Всероссийская федерация плавания совместно с Министерством спорта подготовила достойную замену — финал Кубка России в Казани. Где, к слову, проходил чемпионат мира 2015 года.

Правда, во время проведения FINA Aquatics пловцы соревновались на «Казань-Арене». Она до сих пор гордо носит титул единственного в мире футбольного стадиона, на котором было установлено 15 мировых рекордов. Финал Кубка проходит в профильном Дворце водных видов спорта, который знаком каждому в российской сборной — ведь в столице Татарстана ежегодно проходят несколько стартов всероссийского, а до недавнего времени — и международного уровня.

В 2025 году Казань должна была принять водный чемпионат мира повторно, и под эти планы городские власти готовились к строительству уникального центра по хай-дайвингу — единственной в мире круглогодичной вышке на 27 м под закрытой крышей, и большой мультиспортивной арене. После того как Казань лишили турнира планы пришлось отложить. Тем не менее существующий с 2013 года ДВВС полностью оправдывает все мировые стандарты.

Потенциал Чикуновой и Рылова

Справедливо будет ждать в Казани и мировых рекордов. Сказать, что уровень всероссийских соревнований сравним с ЧМ, будет лукавством, однако спорить с тем фактом, что без России и Белоруссии уровень плавательного турнира в Фукуоке стал ниже, также глупо. После введения санкций в адрес российского спорта у наших пловцов осталась возможность соревноваться с лучшими из лучших только дистанционно. Этот подход приняли как спортсмены, так и федерация, которая финансово стимулирует россиян показывать высокие секунды.

Климент Колесников и Евгения Чикунова на практике показали, что мировые рекорды в условиях изоляции возможны. И World Aquatics придется их учитывать. Что интересно, оба достижения установили именно в бассейне столицы Татарстана. Колесников с Чукуновой будут в Казани и в этот раз. Ждем от них новых чудес?

Помимо Евгении и Климента стоит обратить внимание на Марию Каменеву, недавно повторившую рекорд Европы, Андрея Минакова, которому по силам как минимум приблизиться к достижениям американца Калеба Дрессела в баттерфляе, Илью Бородина, Анну Егорову, Мартина Малютина и многих других.

Не забываем и про главную звезду поколения российской сборной — Евгения Рылова. Международная федерация водных видов спорта наложила на него персональные санкции, кроме того, у Рылова есть объективные проблемы с результатами. Рылов выступал явно ниже тех возможностей, которые демонстрировал летом 2021 года в Токио. Тем не менее двукратный олимпийский чемпион еще наверняка не сказал своего последнего слова, и вполне вероятно, что к финалу Кубка России подошел в лучшей своей форме. Тем более что на турнире будет достойный финансовый стимул.

— Ожидаю выступления наших спортсменов на самом высоком уровне, — сказал «Известиям» президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников. — Мы сделали всё, чтобы спортивные и материальные интересы совпадали. В Казани спортсмен, выигравший или повторивший результат чемпиона мира в Фукуоке, будет награжден миллионом рублей. Это официальное решение, оно утверждено президиумом.

Также глава ВФП допустил возможность участия сборной России в эстафете. «Чтобы сравнить результат нашей сборной с результатами на чемпионате мира. На совещании по заявкам рассмотрим возможность выступления сборной», — добавил Владимир Сальников.