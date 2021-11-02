Пузыри на воде: кто завоюет для России медали ЧЕ

В Казани 1 ноября стартует крупнейший турнир континента по плаванию — чемпионат Европы. Соревнования такого уровня по водным видам спорта довольно часто проходят в столице Татарстана, только вот организации этого старта могли помешать нерабочие дни. В итоге местные власти сумели согласовать максимально комфортный режим проведения масштабного международного турнира в условиях роста заболеваемости коронавирусом, и битве лучших пловцов Старого Света не должно ничего помешать. В какой форме участники сборной России и чего ждать от наших ребят после Олимпиады?

Незнакомые всё лица

Постолимпийский сезон редко радует высокими скоростями и рвением звезд плавания участвовать в крупных некоммерческих турнирах. Обычно лидеры берут паузу, чтобы обдумать свое будущее и план дальнейших действий. Так и в сборной России перед стартом чемпионата Европы есть две существенные потери. Нам не помогут Антон Чупков и Юлия Ефимова. Оба спортсмена вообще не были уверены, что продолжат плавать после Токио-2020.

Хотя два дня назад они плыли здесь же, в Казани, на этапе Кубка мира, а вот на чемпионат Европы не останутся. Причина такого решения банальна — на Кубок мира напрямую приглашает FINA, а составы на чемпионат Европы выбирает Федерация плавания России. Главный тренер сборной Сергей Чепик выбрал курс на обновление состава, и в начале следующего олимпийского цикла решение выглядит абсолютно оправданным.

Тем не менее необходимость завоевывать награды с россиян никто не снимал.

— Цель на чемпионате Европы для российских спортсменов всегда одна — встать на пьедестал, — напомнил «Известиям» президент Федерации плавания России Владимир Сальников. — Считаю, что у нас будет много медалей, правда, сезон осенью очень плотный и напряженный. Надо понимать, что спортсмены выступают не в лучшей своей форме.

На этот раз мы увидим много дебютантов, а значит, и новых имен в отечественном плавании. Рустам Гадиров, Рената Гайнуллина, Всеволод Занько, Марк Николаев и другие ребята пока не слишком известны массовому зрителю, но эксперты давно отмечали их данные. И тот факт, что им дали шанс на таком престижном старте, говорит о многом. Жаль только, что вживую посмотреть их выступление не смогут даже родственники. Чемпионат Европы проведут без зрителей в импровизированном «пузыре», минимизировав контакты.

Без лидеров

Отказавшись от билетной программы, организаторы потеряли важную часть антуража соревнований, в то же время сохранили турнир в календаре и не стали рисковать здоровьем людей. К тому же заболеваний коронавирусом в российской сборной по плаванию и так много. Перед Токио заразился (и, соответственно, пропустил Игры) Илья Бородин. Сразу после Олимпиады в Японии с новым вирусом слегли Владимир Морозов и Дарья Устинова. Устинову и Морозова мы на чемпионате Европы, кстати, увидим, как и главную нашу звезду прошедшей Олимпиады — Евгения Рылова.

Двукратный олимпийский чемпион сказал, что очень хотел соревноваться дома, хотя ему было и сложно подготовиться к старту.

— После Олимпиады форма пропала, тело не слушалось. Возможности нормально подготовиться не было. Думаю, здесь результаты будут хорошие, нужно соответствовать домашнему старту, — сказал Евгений Рылов на пресс-конференции.

Помимо Рылова, Морозова и Устиновой, из «старой гвардии» выделяются Вероника Андрусенко, Сергей и Анастасия Фесиковы, Светлана Чимрова и Александр Красных. Так что даже если молодые ребята не сдюжат на первом своем большом старте, их будет кому поддержать и выполнить медальный план (пусть официально о нем никто не объявлял). Тем более, когда многие иностранные звезды жалуются на сложности с подготовкой к турниру. Например, не в лучшей форме бронзовый призер Игр в Токио и шестикратная чемпионка Европы Симона Квадарелла из Италии.

— Впервые с тринадцати лет у меня был долгий перерыв в соревнованиях, я только недавно возобновила тренировки, — сказала итальянка. — Сейчас нужно наверстать упущенное, поскольку впереди насыщенный календарь. Я не жду от себя здесь прорыва, но постараюсь отработать на максимум.

Гораздо увереннее на пресс-конференции за день до старта чувствовал себя румын Давид Попович, который считается одним из самых перспективных юниоров планеты. Он бросил вызов чемпиону миру, двукратному призеру Игр-2020 Клименту Колесникову.

— Климент — хороший парень. Он знает, чего хочет добиться, и профессионально относится к своей работе. Я его уважаю, но на дорожке мы соперники. Не дождусь момента посоревноваться с ним, — заявил Давид Попович.

Всего в Казань приехали 15 действующих чемпионов предыдущего ЧЕ в Глазго. Будут и люди первой величины — такие как Сара Шестрем и Грегорио Пеллетрини. Скучно точно не будет.