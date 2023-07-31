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Рылов вышел: двукратный олимпийский чемпион близок к завершению карьеры

Российские пловцы «дистанционно» соревновались в Казани с чемпионатом мира
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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В Казани завершился финал Кубка России по плаванию. Ранее проходной внутренний турнир недавно получил особое значение и стал альтернативной для российских и белорусских пловцов, которые не попали на чемпионат мира в Фукуоке. Наши атлеты пропускают водный мундиаль второй год подряд, так как World Aquatics не хочет спешить даже с частичным снятием санкций в отношении российского спорта. Тем временем Климент Колесников, Евгения Чикунова и остальные показывают, что в Японии они были бы точно не статистами. О том, как они сохраняют мотивацию и каковы перспективы пловцов вернуться в международный спорт, — в материале "Известий".

Еще один мировой рекорд

Пока в Фукуоке внимание забирали на себя американка Кэти Ледеки и француз Леон Маршан, лишившие Майкла Фелпса важных рекордов, в Казани уже традиционно для российского плавания зажигали Климент Колесников и Евгения Чикунова. В финале Кубка России они превзошли результаты заплывов проходящего параллельно в эти же даты чемпионата мира в Японии. То есть, теоретически, могли стать чемпионами мира. Тем более, Климент не просто несколько раз выдавал лучшие результаты сезона. Он еще и установил новый мировой рекорд – на этот раз превзошел достижение американца Хантера Армстронга на дистанции 50 метров на спине. Результат Хантера 23,72, у Климента же – 23,55.

Решение поставить финал Кубка ровно в даты ЧМ-2023 и повысить его статус позволило наглядно сравнить состояние российского плавания. Одно дело слышать о секундах спустя время, совсем другое – видеть их друг за другом.

– Конечно, в плавании есть четкие секунды, мы понимаем, кто как проплыл, кто первый. И знаете, все всё видят. И все всё понимают, – сказал Колесников в беседе с «Известиям». – Тем не менее, чемпионат мира есть чемпионат мира. Чемпион мира – это чемпион мира. Глупо это отрицать, можно сколько угодно говорить об этих секундах… Кому какое дело до этого, я бы тоже мог сказать, что выиграл бы на Олимпиаде стометровку — смотрите, какие у меня сейчас секунды. Но это уже детали.

Помимо виртуального «золота» в 50 метрах на спине, Колесникову засчитали и дистанционную победу на 100-метровке на спине. Он выиграл золото финала Кубка с новым рекордом страны, а также — с лучшим результатом сезона в мире. Климент был примерно на полсекунды быстрее Райана Мерфи в Японии. У Климента время 51,82, а у американца — 52,22.

Рылов думает о завершении карьеры

Радует и Евгения Чикунова – она в Казани проплыла 200 метров брассом с результатом 2 минуты 19,71 секунды, в то время как на чемпионате мира эту дистанцию выиграла Татьяна Схунмакер (ЮАР), показав 2.20,80. И Евгения, и Климент получат от Всероссийской федерации плавания чеки в миллион рублей – за заочную победу на ЧМ. Тем не менее, главный тренер сборной Сергей Чепик отказывается от прямых сравнений результатов. Хоть и радуется итогам турнира в столице Татарстана.

– Давайте так. Мир – это одно. Финал Кубка – другое, – сказал он журналистам. – Но мы можем сравнить чисто для понимания — где мы находимся сейчас, как отработали. Не стал бы говорить, что мы бы точно взяли сейчас в Японии столько-то первых мест, и столько вторых. И тем не менее, выше первого места у нас три результата, вторых – два, третьих – два. Четвертых три. И самое интересное, сразу 29 финалов. Почти 30 человек вышли в финал.

Помимо Колесникова и Чикуновой персональное внимание приковывал к себе Евгений Рылов. Двукратный олимпийский чемпион никак не может прийти в себя. Связано это с персональными санкциями в его адрес от World Aquatics или нет неясно, тем не менее Рылов ни разу с весны 2022 года не выглядел таким каким был два года назад в Токио.

В Казани он взял несколько медалей (в том числе и золотых) и в целом можно было сказать, что пациент скорее жив. Но Евгений ошарашил всех заявлением о возможном завершении карьеры. Правда, затем он стал говорить, что еще не все понятно и решение не окончательное. Тем не менее, сами мысли о том, что некогда лучшему пловцу страны надоело плавание, настораживают. Насколько хватит мотивации другим нашим звездам — покажет время.

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